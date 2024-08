Odhalí poruchu a vymyslí řešení. Ostravský startup pomáhá v průmyslu, získal první investici

Uložit 0

Funguje jako virtuální tým, který neustále hlídá výrobní procesy, simuluje rozhodování skutečných zaměstnanců a v případě problémů nebo poruch ve výrobě navrhne co nejlepší řešení. Ostravský startup Edmund AI teď využívají první zákazníci, od Czech Founders VC získal úvodní, validační investici. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Edmund AI

Kdo investuje: Czech Founders VC

Kolik a v jakém kole: 40 tisíc eur (jeden milion korun) a akceleraci v úvodním kole

Co Edmund AI dělá: Dává servismenům průmyslové výroby „superschopnosti“. Díky umělé inteligenci dokáže rychle najít problém i řešení při poruše, ideálně ještě před ní. Systém studuje materiály, historická data, chování i zákroky údržbářů a v případě chyby má nabídnout potřebné řešení. Nejčastěji řeší nesprávné nastavení strojů, přehřívání komponent nebo blokace produkčních linek.

„Údržba komplexní výroby a strojů vyžaduje detailní znalost mnohasetstránkových manuálů, dat a lidské know-how. Rozhodli jsme se proto vytvořit digitální dvojče toho nejlepšího servismena,“ přibližuje spoluzakladatel Jakub Szlaur.

Jak funguje: Sbírá různé typy dat, jako je technická dokumentace, programy PLC (programovatelný logický kontrolér) či procesní data z výrobních strojů a historické záznamy údržby. Edmund AI pak má fungovat jako virtuální tým, který dohlíží čtyřiadvacet hodin denně na výrobní procesy, simuluje rozhodování reálných zaměstnanců a navrhuje řešení založená na už osvědčených postupech. Uživatelé mohou s programem interaktivně komunikovat prostřednictvím textových dotazů nebo hlasu.

Sídlo startupu: Ostrava

Zakladatelé: Benjamin Przeczek, Jakub Szlaur a Miroslav Mirek

Jak je startup velký: Zatím jej využívají první zákazníci, mezi které patří například Festo ČR, výrobce pneumatických a elektrických systémů pro průmyslovou automatizaci, nebo firma Ferrit, která se specializuje na vývoj a výrobu speciálních transportních systémů a strojů pro hornictví.

Proč je to zajímavé: „Edmund AI přišel s velmi kvalitním týmem a zajímavým byznys modelem, ve kterém distribuci zajišťují přímo výrobci průmyslových strojů. Těm Edmund AI zvyšuje spolehlivost, což zvedá jejich užitnou hodnotu,“ komentuje Václav Pavlečka, z Czech Founders VC.

Na co startup plánuje využít investici: Především na validaci svého produktu a jeho rozšíření do výrobních podniků. V příštím roce plánuje expandovat na evropský trh a začít používat technologie rozšířené reality, což má umožnit vidět a slyšet to, co mu uživatelé ukazují a říkají.