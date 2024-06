Pod jeho vedením vyrostl startup Driveto na téměř 400 milionů. Teď Adam Szabó odchází

Uložit 0

Do Driveta nastoupil Adam Szabó jako šéf produktu v roce 2017. O dva roky později už přebíral po spoluzakladateli projektu Františku Peterkovi kormidlo jako výkonný ředitel. Během více než pěti let dokázal z Driveta udělat jednoho z největších online poskytovatelů operativního leasingu u nás. Jeho loňské tržby se měly podle oficiálního vyjádření vyšplhat na téměř 400 milionů korun, což představuje meziroční růst zhruba o pětinu. Ziskovost firma nekomentuje, podle informací CzechCrunche by měla být v provozní rovině v černých číslech. Teď Adam Szabó z Driveta odchází.

„Za těch sedm let se odvedl kus dobré práce a vytvořilo se velké množství know-how, na kterých se dá dobře stavět pod novým leadershipem. Držím Drivetu i novému vedení palce v dalších fázích vývoje. Já sám bych se rád kariérně posunul a hledal na trhu nové výzvy,“ komentuje svůj odchod Adam Szabó, který firmu v posledních letech kormidloval složitým obdobím. Přestože třeba auta zdražovala a nešla tolik na odbyt, jak popisoval v loňském rozhovoru, dokázal vždy najít cestu k růstu. V loňském roce jezdilo s operativním leasingem od Driveta přes dva tisíce zákazníků.

Hlavním podílníkem Driveta je investiční skupina Miton, která projekt zakládala v roce 2017 spolu s Františkem Peterkou. Původně měla skupina kolem Milana Zemánka, Ondřeje Rašky, Tomáše Matějčka a spol. šedesátiprocentní podíl, František Peterka zbylých čtyřicet procent. V roce 2019, kdy ho v čele firmy nahradil Szabó, začal Peterka svůj podíl odprodávat. Dnes mu patří podíl ve výši 13,2 procenta, Miton drží 86,8 procenta. Ten v posledních letech do Driveta poslal několik milionů korun, v roce 2021 pak více než sto milionů v rámci dluhového financování měla dodat Česká spořitelna.

Zatímco Szabó přicházel do Driveta ze Seznamu, kde měl jako produktový manažer na starosti služby jako Sauto nebo Sbazar, teď Miton do role CEO nasazuje člověka, s nímž již přes dva roky spolupracuje. Driveto povede Jan Čornej, který strávil většinu kariéry v telekomunikacích. Prošel dnes již neexistujícím Contactelem, působil v GTS Czech i O2 a necelé tři roky vedl Nordic Telecom, než v polovině roku 2022 nastoupil jako investiční manažer do Mitonu.

Jako nový šéf Driveta se teď mimo jiné chystá proměnit jeho byznys model. „V současném modelu má Driveto omezené možnosti flexibilně reagovat na tržní změny a dále růst. Proto chceme Driveto odlehčit a najít nový model, který to umožňuje, bude kapitálově méně náročný a dlouhodobě profitabilní,“ říká sedmačtyřicetiletý Jan Čornej. Bližší podrobnosti o chystaných změnách nebo inovovaném modelu zatím prozradit nechce.