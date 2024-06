Přímé spojení do Číny se vrací. Pro Česko to může znamenat i levnější dálkové lety

Uložit 0

Pokud by někomu přišlo, že se turisté, zvláště pak ti asijští, do oblíbených českých destinací zcela nevrátili, byl by to dobrý postřeh. Na cestě mezi rokem 2019 a současností se ztratil minimálně milion příchozích turistů z Asie. Zatímco v posledním předcovidovém roce jich do tuzemska přiletělo 1,7 milionu, loni to bylo pouhých 776 tisíc. Vrátit do země ty, co tu utratí více peněz, má pomoci obnovené přímé spojení mezi Prahou a Pekingem. Startuje právě dnes.

Významný turistický úbytek se přitom týká hlavně Číny, ze které sem proudilo šest set tisíc lidí ročně, zatímco loni to bylo jen devadesát tisíc. Čtyři roky byla linka mezi Prahou a Pekingem hluchá. Od doby, kdy svět zachvátila covidová pandemie, byla Čína opatrná. Teď se znovu otevírá.

Pro Česko to znamená, že odsud bude třikrát týdně létat letadlo do miliardové země a zpět. Lety zajistí společnost Hainan Airlines, která patří mezi nejrychleji rostoucí aerolinky asijského obra. Z Prahy létala už od roku 2015, kromě Pekingu to bylo také do Čcheng-tu, Šanghaje a Si-anu.

Současná obnova přímého spojení se zatím týká jen hlavního města. Dvacetimilionový Peking nicméně patří mezi nejlidnatější města na světě, je tedy i významným zdrojem turistického ruchu. Z obnovení linky má přitom benefitovat nejen tuzemsko, ale celá Evropa, příchozí do Prahy totiž často míří dál do Rakouska, Německa, Francie nebo Itálie.

Létat se bude vždy v pondělí, ve středu a v pátek ve dvě hodiny odpoledne s příletem do Číny v 5:20 ráno tamního času. Z Pekingu se pak bude odlétat ve 2:30 tamního času ráno s přistáním v Praze v 6:45. Právě tyto lety by měly podle agentury CzechTourism do Česka přinést peníze, protože cizinci na svých cestách obecně utrácejí víc než domácí cestovatelé.

„V tomto ohledu hrají velmi zásadní roli přímé lety ze vzdálených destinací. Dokazuje to i praxe. Pozitivně se na příjezdovém cestovním ruchu podepsalo zahájení linky mezi Prahou a Soulem v loňském roce. Na základě této zkušenosti můžeme očekávat, že obdobný přínos bude mít také znovuobnovené přímé letecké spojení s Pekingem,“ říká ředitel CzechTourism František Reismüller.

A nejde jen o turisty. Pro Čechy znamenají přímé lety do Pekingu nejen spoj do samotné Číny, je to také snazší přístup do celé Asie, ale i do Oceánie a Austrálie. Zpáteční letenka začíná na částce kolem patnácti tisíc korun, v byznys třídě je to kolem šedesáti tisíc. Nová linka by každopádně měla mít pozitivní dopad i na ceny dálkových letenek. První let startující 24. června byl skoro obsazený, rychle se ale začínají plnit také podzimní termíny.