Přistáli jsme v Praze v největším dopravním letadle na světě. Ikonický airbus se vrátil po čtyřech letech

Uložit 0

Jsou to už více než čtyři roky, co z pražského letiště vzlétlo největší dopravní letadlo na světě. Nešlo ale o definitivní sbohem – Airbus A380, provozovaný aerolinkou Emirates, se měl jednoho dne do české metropole vrátit, aby opět odbavoval pravidelné lety z Dubaje do Prahy. A ten den je právě tady.

Dvoupatrový okřídlený kolos dosedl na Letišti Václava Havla dnes v poledních hodinách, po zhruba šestihodinovém letu z turisticky oblíbené destinace ve Spojených arabských emirátech. Airbus A380 v barvách společnosti Emirates se pražské ranveje dotkl poprvé od 20. března 2020, kdy jeho pravidelné lety přerušila pandemie covidu.

Že šlo mezi fanoušky letectví o velkou událost, potvrzuje i fakt, že se na přistání, které proběhlo v husté mlze okolo 11:30 středoevropského času, přijeli podívat lidé ze všech koutů republiky. Novináři pak stáli i poblíž brány terminálu, kam airbus zajížděl.

Do Česka se tak vrátilo jedno z nejslavnějších dopravních letadel, které fascinuje jak svou velikostí a dvěma patry, tak vybavením, zejména v případě varianty od Emirates. Ta poskytuje přes šest set míst k sezení (od economy po first class), privátní salónek, širokou nabídku jídla i možnost se na palubě vysprchovat. A všeobecně jsou interiéry velmi prostorné.

A380 ale pochopitelně není žádnou novinkou, naopak jde o známý a ověřený letoun, který už se dokonce přestal vyrábět a bude postupně nahrazován modernější verzí. Člověk se ale v letadle stále cítí speciálně, obzvlášť tehdy, když v něm sedí na trase z Tokia (s přestupem v Dubaji) a je jedním z prvních Čechů, kteří si návrat legendy do Česka mohou užívat.

V tomto airbusu jsem seděl poprvé v životě – a rovnou na lince dlouhé osmnáct hodin čistého letu. Vyzkoušel jsem jak economy, tak premium economy, tudíž jsem měl i možnost částečného srovnání tříd v rámci jedné trasy. K tomu jsem ochutnal několik jídel, pro které jsou aerolinky Emirates ve světě také celkem známé.

Pro někoho, kdo takzvané long hauly létá pravidelně, to nebude nic zcela objevného, ale v A380 si skoro nepřipadáte ani jako v letadle. Překvapilo mě, jak je stroj „tichý“, ve vzduchu stabilní a důvěryhodný, bezpečný. Nemáte z něj strach, naopak vám zprostředkovává co nejlepší zážitek z letu, a to nejen pomocí jídla, ale i chováním personálu nebo entertainmentovým systémem v sedadlech.