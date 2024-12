Proč mít dva pasy a jak na víza? Vyšla kniha tipů pro cestovatele začátečníky i pokročilé

To Trávníčková se v Indonésii zase přestěhovala z pokoje bez oken do vysněného domu a uplynulý rok trávila spíš doma. „Je to taková změna, že se mi odsud nechce. Každý den trávím výhledem na kokosové palmy, okopávám zeleninu, u které nikdy nevím, co mi vlastně vyroste. Přestože je Indonésie můj druhý domov, pořád zažívám a poznávám něco nového, podobně jako na cestách,“ líčí. Příští rok nicméně plánuje cestovat častěji a strávit v ideálním případě čas půl na půl v Evropě a Asii. V plánu je výlet na Bali, na další indonéské ostrovy či do Malajsie.

Zpět ale ke knize a cestovacím tipům. Vinš říká, že když se ohlédne za svými cestovatelskými zážitky, k dobru by mu přišly snad všechny. Základem je podle něj nebrat si s sebou zbytečně moc věcí. „Nejzásadnější pro mě bylo postupně se naučit, jak k cestování vůbec přistupovat, abych si odnesl co nejvíc, ale zároveň zanechal co nejmenší negativní vliv jak na místní, tak na planetu,“ uvádí spoluautor knihy.

Trávníčková dodává, že ona se zase časem naučila, jak přistupovat k místním lidem. Zatímco ze začátku měla dojem, že ji všichni chtějí jen okrást, postupem času si uvědomila, že u některých to tak vůbec není. „Jakmile jsem začala víc důvěřovat a nebyla tolik v křeči, zažila jsem ty nejkrásnější a nejpřirozenější momenty,“ říká s tím, že je také důležité nemít komplex bílého zachránce.

A co je to nejdůležitější, co si na cesty vzít? Chytrý telefon s eSIM a dobrým foťákem. Je to prý naprosto nedocenitelný pomocník. Ideální je pak v něm mít aplikace jako Revolut, Google Maps, Skyscanner, překladač, Booking, Airbnb, Windy či podcasty. Při cestách obytňákem se Vinšovi vyplatila v telefonu aplikace Park4night. Na Flightradar24 kouká, co mu létá nad hlavou a velmi užitečná je také Vivino.

To je aplikace, která pomocí skenování etiket pomůže vybrat dobré víno za rozumné peníze v zemích, kde člověk vůbec netuší, po čem sáhnout. „Hlavním cílem knihy je dodat sebevědomí méně zkušeným cestovatelům a zároveň poskytnou užitečné informace i dobrodruhům, kteří už mají několik cest za sebou,“ uzavírá Trávníčková. Tým Travel Bible ale už dlouho přemýšlí také nad dalším počinem – knihou pro ty, co cestují s dětmi.