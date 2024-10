Škola s rybníkem. Obce na Jílovsku budou mít základku, která je ze dřeva a má bohatou zahradu

Uložit 0

Obce ve středočeském Jílovsku daly hlavy dohromady a společně poptaly základní školu. Z nápadu vzešla architektonická soutěž a z ní zase škola ze dřeva, která má dokonce i vlastní rybník. Porota na vítězném návrhu od studia Perspektiv ocenila především to, že má potenciál stát se novým centrem celé lokality.

Ostatně tak k tomu přistoupili i sami architekti. „Jsme názoru, že školy by neměly zastávat pouze roli funkčního prostoru, kde se studenti vzdělávají. Měly by inspirovat, stimulovat a rozvíjet. Věříme, že to bude případ i budoucí školy v Jílovém,“ komentovalo studio Perspektiv. To se s návrhem inspirovalo především v okolí, nová budova tak například nepřesahuje ostatní domy.

Přesto tady v budoucnu najde místo až šest stovek žáků. Spádová škola má sloužit nejen Jílovému, kde bude stát, ale také okolním obcím, tedy i Libeři, Petrovu, Okrouhlu a Pohoří. Ty všechny spojily síly v takzvaném dobrovolném svazku obcí s cílem získat nové vzdělávací centrum pro celou lokalitu. I proto se projekt jmenuje Škola Jílovska.

Budova vychází z tvaru kříže. Tím architekti docílili toho, že na pozemku může vzniknout spousta rozmanitých venkovních prostorů. „Navzdory velkorysému rozložení přes celý pozemek se škola díky ustoupení v objemu, souhře různých výšek, teras a celkově nízkému počtu podlaží velmi harmonicky začleňuje do svého okolí,“ ocenila porota architektonické soutěže. Škola je navržená jako dřevostavba, podzemní část s tělocvičnou je pak ze železobetonu. Fasádu Perspektiv navrhl tak, aby chránila plochy před přímým sluncem.

Vítězný návrh má tři podlaží. První slouží jako hlavní společenská část, kde je umístěná jídelna, aula, knihovna, kuchyně, šatny, družina, předškoláci a také bistro. Zároveň architekti mysleli i na další využití domu, který se odpoledne vyprázdní. A tak je v prvním patře také prostor se samostatným vstupem, který může sloužit i poté, co se samotná škola uzavře. Může tu být školní klub, výtvarná výchova a nejrůznější komunitní akce. Ve druhém podlaží je hlavní část výukových tříd, v nejvyšším pak žáci naleznou odborné učebny.

„Rozmístění jednotlivých provozních celků je logické, ke snadné orientaci přispívá rozdělení budovy v přízemí na dva samostatné celky, které se v patře opět spojují do jednoho organismu,“ popisuje porota. Architekti sami vyzdvihují, že všechny prostory mají svůj vlastní vstup do zahrady. Od toho si studio Perspektiv slibuje její větší využití a také živoucí kontakt s přírodním prostředím. Do návrhu ateliér začlenil i místní rybník. Na jeho břehu se mísí školní a veřejné pozemky. „Exteriér je v synergii s interiérem,“ hodnotí autoři projektu.

Součástí návrhu je také jakési školní náměstí, kde může být podle poroty živo po celý den, což může vytvořit nové centrum obce i celé lokality. Náměstí navíc zajišťuje chráněný přístup do školy ze dvou směrů. Na druhé straně škola přiléhá k silničnímu obchvatu, zároveň je ale řešená tak, aby školní dvory a venkovní sportoviště byly na druhé straně pozemku. Počítá se každopádně také s parkováním a prostorem Kiss and Ride, který slouží k rychlému zastavení.