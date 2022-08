Největší tuzemský cestovní a zážitkový portál se zaměřil na digitalizaci malých a středně velkých podnikatelů. Právě pro ně je určený rezervační systém Termino. Ten aktuálně zpřístupnil svým partnerům zdarma. Volně jej mohou využít pro interní potřeby online objednávek nebo jej mohou zapojit i na sociálních sítích.

„Za 12 let fungování Slevomatu jsme se jako firma posunuli od kdysi papírových voucherů k přímým rezervacím. Přestože se trh posunul k větší míře digitalizace, stále vidíme, že zejména menší podnikatelé nebo třeba rodinný byznys si nemůže vytvoření vlastního systému dovolit. Nebo nemají finance na to, aby se do velkých systémů zapojili. Sami víme, jak to může být se systémy náročné, jen v cestovním segmentu jich existuje několikero. Jelikož lokální podnikatele dlouhodobě podporujeme, chtěli jsme jim pomoci i na této úrovni,” vysvětlila produktová manažerka portálu Renata Fišerová.

Termino vyvinul Slevomat již v roce 2017, ale původně jen jako interní systém pro napojení partnerů, kteří na portále prodávali své služby. To se od července mění a každý bude moci systém plně využívat pro své vlastní potřeby a zákazníky.

Podle Fišerové systém doposud využívalo 2000 podnikatelů a zprocesováno přes něj bylo víc než 400 tisíc objednávek. Nejčastěji jej zapojili provozovatelé masážních, kosmetických a kadeřnických salonů nebo zážitkových služeb – workshopů, adrenalinových sportů, případně prodejci vstupenek všeho druhu a provozovatelé půjčoven. Dalších 4500 tisíce podnikatelů bylo v oblasti hotelnictví.

„Systém je ve všech směrech zcela neomezený. Můžete si v něm nastavit neomezený počet služeb i zaměstnanců a každý měsíc zaevidovat libovolné množství rezervací. Navíc zpřístupněním systému to nekončí, i nadále jej budeme rozšiřovat a doplňovat,” dodala Fišerová.

Foto: Slevomat Systém jde používat pro své vlastní potřeby a zákazníky

Termino lze aplikovat jak na vlastní web, tak i na Instagram, Facebook nebo jej jednoduše vložit do vizitky podpisu mailu.

Ani s Terminem ale Slevomat nekončí s novinkami, které teď svým partnerům představuje. Dalším projektem ulehčuje hoteliérům. Nově se totiž firma napojila na centrální správce kanálů systému D-Edge, který profesionálové v oboru označují za nejlépe propojený systém na trhu. Tím rozšířila stávající sdílení kapacit a vytváření přímých rezervací ve významných hotelových řetězcích v Česku.

Jako první byl se Slevomatem propojen začátkem června Hotel Orea Dlouhé stráně. V následujících týdnech firma očekává, že se rozšíří napojení i do dalších desítek hotelových zařízení.

D-Edge je jedničkou v Evropě v rámci poskytování distribučních technologií pro hotely. Jedná se o komplexní řešení pro hoteliéry, proto se Slevomat rozhodl jej rovněž integrovat, aby svým stávajícím i novým potenciálním partnerům usnadnil sdílení kapacit a vytváření rezervací. „Díky tomuto propojení si mohou naši zákazníci vybrat volné termíny rovnou z nabídek na našich stránkách a ihned si rezervovat svůj pokoj,” přiblížil Jan Kalenda, který je ve Slevomatu zodpovědný právě za integrace systémů. Zároveň doplnil, že D-Edge je channel manager, přes který je možné se napojit i na ty hotely, které používají i jiné rezervační systémy.

Foto: Slevomat Ladislav Veselý, ředitel Slevomatu

Sám Slevomat již řadu let využívá přímé rezervace díky několika integrovaným rezervačním systémům. Kromě externích (aktuálně Previo, Better Hotel, Bookolo, Plazaro a Profitroom a v budoucnosti přibude další napojení – Hotres) nabízí svým partnerům možnost připojení přes vlastní rezervační rozhraní Termino. Díky tomu je již většina nabídek dostupná online s možností pohodlně si objednat konkrétní termín. Původní systém voucherů bez konkrétního termínu s následnou rezervací je nadále zákazníky využíván jako oblíbený dárek a to nejen před Vánoci, kdy tyto vouchery v prodejích převládají, ale i v průběhu celého roku.