Traktory Zetor se potápí, propustí další stovku lidí. Končí výroba motorů, hledá se investor

Uložit 0

Zatímco pozornost politiků i ekonomů je upřena na sever Moravy, kde se v podobě kolabující hutě Liberty Ostrava řeší záchrana jedné tradiční české firmy, o 160 kilometrů jižněji bez většího zájmu veřejnosti končí jiný slavný český brand – brněnský výrobce traktorů Zetor. Ten na konci července propustí dalších 111 lidí, takže mu jich zbude jen zhruba stovka, což je třetina toho, s čím šel do letošního roku. Ještě před deseti lety měl 800 pracovníků.

V Brně má zůstat vývoj, marketing, obchod a sestavování traktorů pro Evropu a USA, uvedla firma, již vlastní slovenský miliardář Martin Blaškovič, loni na podzim. Výroba motorů a převodovek skončí od září. Po ukončení výroby komponentů má podle šéfa podnikových odborů Aloise Kazelleho začít demolice výrobní haly. Nemovitosti, ve kterých značka sídlí, už dřív její majitel prodal developerovi CTP.

Letošní součet propuštěných se tak nyní dostal téměř ke 200, protože už na konci dubna podnik ohlásil propuštění 18 lidí, o měsíc později 58 a nyní dalších 111. Nejde pouze o pracovníky z výroby, ale i z kanceláří. Kromě zákonného tříměsíčního odstupného mají propuštění lidé dostat ještě odměnu ve výši dvou platů, protože je firma v následujících týdnech potřebuje ve výrobě náhradních dílů.

Zetor utlumuje činnost v Brně dlouhodobě. Ještě před deseti lety ve zdejší továrně zaměstnával téměř 800 lidí. Od roku 2014 až do roku 2020 tržby klesaly, z 3,8 miliardy v roce 2014 na 1,86 miliardy v roce 2020. V dalších letech se mírně zvýšily a byly přes dvě miliardy, za loňský rok firma ještě nezveřejnila výroční zprávu.

Mezi lety 2018 až 2022 skončilo hospodaření v zisku jen jednou, ztráty se pohybovaly mezi 100 a 220 miliony korun. Jediným akcionářem firmy je bratislavská společnost HTC Investments. Ta se netají tím, že chce pro Zetor Tractors najít investora, zástupce společnosti o tom hovořil třeba pro Seznam Zprávy. Sama firma pak část výroby převedla už dřív do Indie.

Nového majitele pak bude mít nejspíš i hutní podnik Liberty Ostrava, který zaměstnává několik tisíc lidí a který se zmítá v těžkých problémech mimo jiné i kvůli svému indicko-britskému majiteli Sandžívu Guptovi a trablech jeho mezinárodní skupiny. Nyní to ovšem vypadá, že celou druhovýrobu bývalé Nové hutě by mohl převzít miliardář Tomáš Chrenek a jeho skupina Moravia Steel, kam patří Třinecké železárny.

Moravia Steel nyní požádala zaměstnance huti, aby zatím nepodávali výpovědi. „Chápeme, v jak těžké situaci se zaměstnanci Liberty Ostrava nacházejí, ale s ohledem na jejich odbornost je jejich setrvání v současné chvíli klíčové,“ uvedl generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.

Zetor utlumuje činnost v Brně dlouhodobě. Ještě před deseti lety ve zdejší továrně zaměstnával téměř 800 lidí.

Pokud insolvenční správce návrh Moravia Steel přijme, mohli by se zaměstnanci v dotčené části Liberty vrátit do práce zhruba měsíc poté. Insolvenčnímu správci Šimonu Petákovi zatím sice žádný oficiální návrh na provozování druhovýroby, která zahrnuje rourovnu, dvě válcovny a drátovnu, nepřišel, ale rychlé převzetí druhovýroby se podle něj uskutečnit dá a je v zájmu všech, aby závod fungoval alespoň v takovém rozsahu, v jakém fungovat může.

Druhovýroba může podle odborů představovat i více než polovinu z pěti tisíc zaměstnanců. „Bavíme se o zachování podstatné části firmy. Vnímáme to jako velice dobrou nabídku, a to z toho důvodu, že se o to zajímá vlastník, který má zkušenosti s ocelařinou v České republice, a věděl by, co s podnikem dělat,“ řekl ČTK předseda základní organizace Odborového svazu KOVO Liberty ČR Petr Slanina. Zástupci Moravia Steel představili své záměry ohledně Liberty i vládě.

Většina provozů Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, kdy jí společnost Tameh Czech přerušila dodávky energií kvůli neuhrazeným pohledávkám. Převážná část zaměstnanců je od té doby doma. V červnu na sebe firma podala insolvenční návrh a soud ji poslal do úpadku. V úterý oznámila, že chce zavřít koksovnu a chystá se propouštět. Podle odborů by se propouštění mohlo týkat až 2 600 z asi pěti tisíc zaměstnanců.

S využitím ČTK