Vyhlášené croissanty jsou nově i v Karlíně. Naším snem je Barcelona, říkají majitelé Supernovy

Populární holešovická pekárna spojená s kavárnou se v pondělí rozšířila o druhou pobočku. Podnik Supernova Bakehouse se po dvou letech existence objevil i v pražském Karlíně, kam přinesl své vyhlášené croissanty a výběrovou kávu. „Už v Holešovicích jsme měli stálou klientelu, která k nám dojížděla z Karlína několikrát do týdne, a tak jsme věděli, že je tu asi nepokrytá poptávka, kterou bychom mohli uspokojit,“ říká pro CzechCrunch Marek Borský, jeden ze dvou bratrů-majitelů.

Původní podnik v Holešovicích otevřeli teprve před dvěma lety, rychle si ale našli stálou klientelu. Marek a Michal Borští chtěli své domovské čtvrti předat něco, co v ní i přes dynamickou proměnu v posledních letech chybělo. Rozhodli se otevřít pekárnu spojenou s kavárnou, ve které nabízejí nejen croissanty, ale i skořicové rolky, ceremoniální mačču nebo kávu.

„O tom, že chceme mít více poboček Supernovy, jsme věděli ještě před vznikem naší holešovické provozovny. Aktivní v kontextu hledání prostor jsme však začali být až v říjnu minulého roku,“ říká Michal Borský. Teď se majitelé snaží najít balanc v množství výrobků, které do obou prodejen dodávají, aby jim nic nepřebývalo a zároveň neměli brzy vyprodáno. „Naším cílem je absolutní zero waste,“ říká mladší bratr Marek.

Majitelé se netají ani svým citem pro design, který je v holešovické Supernově očividný. Inspirací jim byly především asijské pekárny, které si zakládají na minimalistické prezentaci výrobků. V mateřském podniku bratrů Borských proto najdete nábytek na míru od designérky Kláry Janypkové, branding zase pochází z dílny Julie Dítětové, která se loni dostala do trojice nejlepších českých designérů na Czech Grand Design.

„Řekl bych, že karlínská pobočka je o něco málo odvážnější co se týče designu, zároveň jsme zde zohlednili naše zkušenosti z Holešovic. Výsledkem je podnik, kde je pracovní workflow ideálně promyšlena tak, abychom mohli vše zvládat mnohem rychleji, než je tomu v Holešovicích,“ vysvětluje Marek Borský a dodává, že karlínský podnik je spíše espresso barem. O něm mluvili spolu s bratrem v loňském rozhovoru pro CzechCrunch, kde své plány na další pobočku odhalili.

A proč zrovna Karlín? Podle Borského se jedná o pulzující čtvrť, ve které je po espresso barech poptávka, a to i přesto, že jich je v oblasti plno. „Naopak jsme rádi, že jsme se dostali do společnosti tak skvělých podniků, jako je třeba Eska, jejíž tým nás mimochodem krásně přivítal a donesl nám dvě plné tašky pečiva jako uvítání od nových sousedů,“ říká Borský. Karlín podle něj dává smysl i svou logistickou dostupností – doručovat čerstvé pečivo z Holešovic právě sem není tak obtížné, jak by tomu mohlo být u jiných lokalit.

Podle všeho se ale nejedná o cílovou destinaci. Supernova Bakehouse má prozatím dvě pobočky, ambice majitelů jsou ale velké. „Jakýmsi snem je pro nás otevřít jednou pobočku v Barceloně, kterou absolutně zbožňujeme. Ideálně někde s výhledem na moře a u pláže,“ směje se Marek Borský.