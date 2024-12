Za rok zajistili 20 tisíc tréninků, které si objednáte na jeden klik. Míří na desetinásobek

Uložit 0

Jan Doan se po absolvování VŠE více než šest let věnovat projektovému managementu v bankovním, těžařském i realitním sektoru, kde zároveň působil jako vyjednávač a konzultant. Před čtyřmi lety se rozhodl, že své byznysové zkušenosti vloží do malé skupinky badmintonových hráčů, kterým pomohl rozrůst se v dnes dvoutisícovou komunitu. Přímo tak viděl, jak nízká je úroveň digitalizace sportovního odvětví. A rozhodl se to změnit.

„Nové technologie sice byly mnohými sportovními organizacemi adaptovány, ale spíše jen ve formě přenesení offline procesů do online světa, tedy nikoliv jako digital native,“ popisuje pro CzechCrunch Doan, jenž před dvěma lety nástroje, procesy i know-how z budování zmiňované komunity vložil do mobilní aplikace. V roce 2022 tak vznikl Banana Sport s cílem pomáhat i ostatním nadšencům budovat vlastní komunity kolem svého sportu.

Po necelém roce vznikla první minimální verze aplikace, se kterou pak Doan oslovil další spolupracovníky, v dnešní době už spolupodílníky. Společně v týmu vypozorovali, že na trenérech či sportovních organizátorech visí spousta úkolů z různých oblastí, kterým prý ne vždy dostatečně rozumí. „Ultimátním cílem Banana Sport je postarat se o vše okolo tréninků tak, aby se trenéři i jejich klienti mohli soustředit jen na to, co je baví, a to sport samotný,“ pokračuje Doan.

Platforma je tak rozdělená do dvou propojených aplikací: jedna je pro uživatele, druhá pro trenéry. Běžným lidem Banana Sport umožňuje objednávat trénink na jedno kliknutí, odpadají jim tak starosti s dopisováním si s trenérem či hledáním volných kapacit – lekce jsou na platformě vždy kapacitně omezeny.

Foto: Banana Sport Aplikace Banana Sport

„Díky nekonečnému feedu sportovních událostí si může každý vybrat akci, která nejlépe vyhovuje z pohledu místa či času, a to u trenérů, kteří disponují pozitivním hodnocením svých klientů,“ popisuje Doan s tím, že aktuální novinkou má být panel statistik, které monitorují návštěvy tréninků, tvoří žebříčky a sledují trendy. Vzájemné srovnání čísel uživatelů je pak úkolem pro příští rok, kdy by v Banana Sport rádi představili ligový systém pro vybrané sporty.

Aplikace – která prošla Startup Academy od CzechCrunche – aktuálně nabízí skupinové i individuální tréninky fitness, badmintonu, squashe, tenisu, bojových sportů, běhu, volejbalu, beach volejbalu a pickleballu. „Neustále však probíhá nábor nových organizací, takže se nabídka zvětšuje každý měsíc. V plánu máme například plavání, cyklistiku, jógu, pilates a pár dalších sportů,“ vyjmenovává Ondřej Pavelek z pozice ředitele platformy (zakladatel Jan Doan se loni přesunul do pozice šéfa produktu a byznys developmentu).

Podle Pavelka v Banana Sport dosáhli přes pět tisíc stažení aplikace a aktuálně registrují tisíc aktivních uživatelů a 280 aktivních trenérů, kteří si zde vytvořili profil. „Jejich aktivita se střídá dle dostupných kapacit, ale obecně platí, že nabídku vystavují pravidelně vyšší desítky z nich, a to včetně skupinových tréninků,“ přibližuje.

