Americká komunikační skupina Antenna Group kupuje přední českou PR agenturu

Známá česká agentura Rubikon PR, která pomáhala s komunikací při vstupu na zdejší trh takovým značkám jako Bolt, SkyShowtime nebo Zalando, se stala součástí mezinárodní komunikační skupiny Antenna Group. Zakladatel Rubikonu Šimon Rákosník, který se před časem začal více věnovat strategickým otázkám své firmy, bude nově zastávat pozici výkonného viceprezidenta holdingu pro region střední a východní Evropy. Cílem Antenna Group je expandovat postupně z USA i na další kontinenty.

Prodaná společnost: Rubikon PR

Kdo kupuje: Americká marketingová a komunikační agentura Antenna Group

Kdo prodává: Šimon Rákosník, zakladatel a šéf Rubikon PR

Co dělá Rubikon PR: Komunikační agentura vznikla v roce 2012 a dnes čítá tým o zhruba 15 členech. Specializuje se na klienty ze segmentu fintechu, realit, technologií a čím dál více i průmyslu. Často pracuje pro nadnárodní zákazníky. Mezi její klienty patří streamovací platforma SkyShowtime, finanční skupina Freedom Finance, investoři z Thein, logistická firma DPD, síť Twistcafe Group nebo služba Too Good To Go. V minulosti pomáhala i Zalandu, Klarně nebo Boltu.

Smysl transakce: Akvizice následuje nedávnou expanzi Antenna Group do Londýna a podtrhuje závazek skupiny budovat globální síť, která dokáže nabízet služby svým klientům nejen v USA, ale i v Evropě a dál ve světě.

Jak deal komentuje Šimon Rákosník: „Z debat se stávajícími i potenciálními českými klienty vidíme významný zájem o zahraniční trhy – velké evropské, ale i ten americký, k němuž nyní budeme mít přímý přístup. Tím, že se připojíme k Antenna Group, se nám otevírá nový svět příležitostí pro naše klienty i pro členy našeho týmu. Bude skvělé moci kombinovat naše lokální zkušenosti s globální expertízou Antenna Group, speciálně v oblastech jako udržitelné technologie či cleantech.“

Jak deal komentuje Keith Zakheim, CEO Antenna Group: „Tato akvizice je významným milníkem pro Antenna Group, protože dále posiluje naši schopnost spolupracovat s globálními společnostmi, které podporují inovace a udržitelný růst po celé planetě a mají významný dopad v širokém měřítku. Toto spojení není jen rozšířením naší geografické působnosti, ale také zesiluje naši schopnost vytvářet působivé příběhy, které rezonují napříč hranicemi.“