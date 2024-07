Americké filmy aneb Jak dvě slova omylem ovládla českou síť X. Špatně jsem zadal reklamu, říká autor

Uložit 0

Některé příběhy se píšou samy. O to spíš na sociálních sítích, kde se z úplné prkotiny může během pár hodin stát virální záležitost. Své o tom ví i Jan Ferenc, uživatel sítě X a ekonomický redaktor, který do jednoho ze svých příspěvků napsal slovní spojení americké filmy a následně ho zasponzoroval. Od té doby ho vidělo na 1,2 milionu lidí a zdánlivě nesmyslný text se stal předmětem mnoha memes. Co se vlastně stalo a jde o promyšlený tah, nebo náhodu?

Jan Ferenc je zkušený ekonom a ekonomický redaktor. V současné chvíli je šéfredaktorem webu Svět hospodářství, který je zaměřen na ekonomiku, pravidelně ale přispívá svými komentáři i na portál iDnes. V minulosti psal články také pro Hospodářské noviny a na přelomu století několik také pro týdeník Respekt. Teď se ale proslavil úplně něčím jiným.

Na síti X vystupuje Ferenc pod uživatelským jménem @JanFere00123671 a pravidelně tam sdílí své články, které píše právě pro Svět hospodářství. Většinou se týkají ekonomiky, někdy mají ale širší přesah a zabrousí třeba do filmového průmyslu. Jeden takový sdílel i 11. července 2024.

„V televizích i kinech mají převahu americké filmy. Hovoří se o amerikanizaci filmu, případně kultury či života vůbec. Nic nového pod sluncem. Americká produkce jen slaví svůj už třetí návrat,“ napsal tehdy Ferenc do příspěvku. V navazujícím vlákně pak doplňoval, jak velký podíl v minulosti měly nebo nyní mají na světovém filmovém trhu americké snímky.

Americké filmy — Jan Ferenc (@JanFere00123671) July 11, 2024

Současně s publikováním tohoto vlákna však Ferenc publikoval samostatný příspěvek, ve kterém nebylo napsáno nic jiného, než dvouslovné spojení americké filmy. Příspěvek následně zasponzoroval – zaplatil tedy určitou částku za to, aby se na síti ukazoval jako reklamní a aby ho vidělo co nejvíce lidí.

A to se mu povedlo – týden od publikování nasbíral příspěvek 1,2 milionu zhlédnutí a nebylo téměř možné mu na síti X uniknout. Lidé nejprve nechápali, proč se příspěvek tak často objevuje, následně si z něj ale začali dělat legraci. Vznikla proto celá řada memes, které na slovní spojení americké filmy naráží.

„In Czech we don’t say I love you, instead we say Americké filmy. And I think it’s beautiful,“ napsal k Ferencovu příspěvku například uživatel @nerealne_kafe. „Pan Ferenc asi ještě netuší, že se na X začíná stávat legendou. Člověk, který ukázal marketingu nový směr. Díky němu jsem objevila americké filmy,“ dělala si z ekonoma legraci zase uživatelka @emma_bman. Mimo to vzniklo také mnoho koláží, které na Ferencův výrok reagují.

A co měl tak populární příspěvek vlastně znamenat? „Celé to vzniklo omylem, špatně jsem zadal propagaci našeho komentáře na stránkách Světa hospodářství. Samotného mě překvapilo, co se začalo dít, záměr to nebyl,“ vysvětluje pro CzechCrunch sám autor Jan Ferenc.

Příspěvky na síti X obvykle propagují firmy, které chtějí svůj produkt dostat mezi co největší počet lidí. Panu Ferencovi se však namísto toho podařilo zpopularizovat americké filmy – svému původnímu ekonomickému článku navzdory. „Na Váš dotaz mě napadá jediná odpověď: příspěvek se stal virálním právě proto, že nedává smysl,“ uzavírá Ferenc.