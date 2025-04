Udělali sodovku i z nejzdravějšího pokrmu světa. Dnes na stylových českých limonádách generují miliony

Uložit 0

Jakmile je spatříte v lednici, hned vás zaujmou. Aby také ne, jsou oblečené do pestrého designu, který zastíní všechny jiné minimalistické etikety. Netradiční vzhled – a vtipné pojmenování – jsou základem toho, čím se malá firma Něcojako odlišuje. Před časem se rozhodla, že na český trh dodá alternativní sodovky, které k nám jinak standardně proudí ze zahraničí. A sázka to byla zjevně správná. Proto teď i pití obyčejné vody chtějí udělat o něco stylovější.

Jeden je Volák, druhý je Starý, oba jsou ale Ondřejové – a milují gastronomii. Takovou, v níž mohou být kreativní. Po četných zkušenostech v oboru našli společnou zálibu v limonádách, které vyrábí už pátým rokem pod jménem Něcojako. Nejprve začali s alternativou ke cole, poté přidali vlastní verze Spritu a Fanty, respektive Spratka a Frantu. A dnes nabízejí i tonic. Teda pardon, Tondu.

I když mají jejich nápoje jiné příchutě, jedno mají společné. Tím je originální design, který je znát jednak z loga v podobě popkulturních animovaných úst, jednak z křiklavých etiket. „Nápojové lednice v bistrech jsou většinou plné minimalistických etiket, proto ty naše musely být explozí barev, nic souměrného, nic precizního,“ říká pro CzechCrunch Ondřej Starý, jeden ze zakladatelů Něcojako.

Díky nevšední vizuální identitě značka vyniká ve stovkách podniků, kde ji podávají, na sociálních sítích, na různých akcích nebo zkrátka doma u zákazníků. A zjevně se jí tato strategie vyplácí i byznysově. Za loňský rok se jí podařilo prodat zhruba půl milionu lahví a utržit nižší desítky milionů korun, díky čemuž si mohla připsat meziroční růst okolo padesáti procent.

„Od doby vzniku jsme už překonali jeden milion prodaných lahví a tento rok bychom chtěli uzavřít na hranici 650 tisíc kusů,“ dodává Starý. Větší prodeje ale nechtějí táhnout jen přes své vlajkové sodovky, tedy přes Colu, Spratka, Frantu nebo Nulu (což je cola bez cukru). Protože rádi experimentují s novými věcmi a pokouší chuťové buňky zákazníků, mají i jiné speciality.

Před časem například uvedli Kimčinádu, na níž spolupracovali s českým obchodem Živina, který se zaměřuje na prodej zdravých potravin. Udělali tak sodovku z korejského pokrmu, který je označován za imunitní zázrak. A mimochodem ho magazín Journal of Ethnic Foods před dvěma lety zařadil do výběru pěti nejzdravějších jídel na světě, hned vedle španělského olivového oleje nebo řeckého jogurtu.

„Jde o první kimchi limonádu svého druhu vůbec. Vyrábíme ji z přirozeně fermentované kimchi vody, tedy z extraktu, který se už nevešel do skleniček. A protože je vyráběna šetrně a bez technologických úprav, můžeme zajistit, že je plná antioxidantů, které pomáhají udržet mikrobiom v dobré kondici a posilují imunitní systém,“ dodává Starý.

Před zhruba měsícem ale dvojici došlo, že je možná čas se zaměřit i na tu naprosto nejzákladnější tekutinu, kterou do sebe lidé dostávají. Nebo by minimálně měli pravidelně dostávat. Vodu. „Člověk je ze šedesáti procent složen z vody. A proto když už nějakou vodu do sebe dostávám, stojí za zamyšlení, jakou budu pít,“ vysvětluje jeden z Ondřejů. Něcojako se proto vydalo do Hornomoravského úvalu, odkud načerpalo hlubinnou vodu.

„Všimli jsme si, že máme v Česku skvělé vrty, proto nám nedávalo smysl sem tahat vodu ze zahraničí. Ta naše konkrétně pochází z hlubinného vrtu a má vyvážený poměr minerálů. Od března jsme prodali přes jeden a půl tisíce kusů, do toho jsme jí nižší stovky rozdali. Velmi nás potěšila zpětná vazba od zákazníků, jsme s ní ale teprve na začátku, proto se těšíme, jak bude fungovat do budoucna,“ popisuje Starý.

Stejně jako zbytek sortimentu je i takzvaná Něcojako H20 fotogenická, jak říkají zakladatelé. Tudíž vypadá poměrně neobvykle, podobně jako třeba vody od Liquid Death, které jsou také velmi dobře rozpoznatelné pro svůj agresivní design (ačkoliv teď v Česku po změně strategie firmy končí). Oproti ochuceným sodovkám se ale novinka liší formátem: přichází totiž v plechovkách.

„S plechem si budeme hrát také v rámci našich limonád, máme to v plánu na letošní rok,“ doplňuje Starý. Ostatně na tento rok chystají v Něcojako několik novinek – a tou, o které mohou zakladatelé mluvit, jsou funkční nápoje pro sportovce. „Ještě ale koketujeme také s matchou,“ říká s tím, že vedle produktů jako takových se budou zaměřovat i na pořádání komunitních akcí pro fanoušky. Rok 2025 se má pro firmu stát důležitý i po stránce financí – po letech se chtějí vymanit ze ztráty a být v černých číslech.