Analyzuje lidi a radí jim, co se sebou. Teď chce česká umělá inteligence pomáhat na Slovensku

Označuje se jako psychologická platforma, stojí na statistice, algoritmech a umělé inteligenci a snaží se velmi dobře poznat lidi. Projekt Talk2Amy, se kterým přišla tuzemská společnost Mongata, už zkoušejí firmy jako Škoda Auto, Accenture, Všeobecná zdravotní pojišťovna nebo Unipetrol. Teď jde poprvé mimo území Česka. Sice ne příliš daleko – Mongata zvolila Slovensko – ale má to být start její expanze.

V následující fázi chce firma nabídnout služby i v dalších zemích Evropy. Na některých jazykových verzích ostatně pracuje dlouhodobě. Cílovými trhy by se pak mohly stát například Spojené státy, Japonsko nebo země Blízkého východu. Tam by se Mongata chtěla dostat i s pomocí investora, do rozvoje analytické platformy zatím z vlastního poslala zhruba 12,5 milionu korun.

Užitečná průvodkyně

Sama žádné emoce nemá, ale v nadsázce by se dalo říct, že jim moc dobře rozumí. A i vaše negativní vlastnosti na vás vybalí bez uzardění. Jestli totiž někdo dokáže odhadnout lidskou osobnost, popsat silné a slabé stránky a poradit, kde je třeba přitlačit, bude to jednoznačně umělá inteligence Amy. Jejím úkolem je především vylepšovat práci druhých, sestavovat týmy a určovat lidem role, ve kterých se najdou.

Amy provází osobnostním testem i jeho výsledky. Je zobrazením celého systému určené pro uživatele, aby viděli někoho, s kým si můžou promluvit. A to skutečně můžou, i když ne ve všem jim asi bude rozumět, není to totiž konverzační robot.

Foto: Mongata Projekt Talk2Amy stojí na umělé inteligenci

K sestavení uceleného obrázku lidské osobnosti si umělá inteligence někdy pomáhá i statistikou a dalšími matematickými modely. Nakonec pak řekne, jak konkrétní osoba zvládá stres, jak moc se chce učit nebo co ji motivuje.

Když tohle ví třeba firma o kandidátovi na zaměstnance, tak dokáže odhadnout, jestli je práce, o kterou se uchází, pro něj vhodná. Ne každý třeba zvládne stres v odděleních typu ARO nebo JIP v nemocnici. Ale například v té havlíčkobrodské by díky Amy šlápnout vedle neměli.

Když všechno půjde dobře a vyjdou zakázky, s jejichž řešením je ve finále, mohla by firma na konci září dosáhnout tržeb okolo tří milionů korun. Podle původních plánů to mělo být víc, jenže o mluvící a analyzující umělou inteligenci mají zájem především velké společnosti, kterým nějakou dobu trvá, než se pro nový projekt rozhodnou.

Popsat osobnost člověka a zasadit ji do správného kontextu tak, aby se dalo říct, jak v týmu bude fungovat, vyžaduje dobré pochopení taky všech okolo. Aby tedy Amy něco takového mohla udělat, potřebuje pochopit, jak se lidé obvykle chovají. Pokud to má být v Česku, musí pochopit Čechy. Když vstupuje na Slovensko, musela si toho zjistit co nejvíc o Slovácích.

Anonymizovaná data o populaci tu sbírala v předchozích měsících a vyšly jí z ní zajímavé odlišnosti oproti tuzemsku. Tak například zatímco Češi s přijímáním novinek otálejí a chtějí důkaz jejich funkčnosti, Slováci jsou k nim otevřenější a rychleji je adoptují. Na kritiku jsou ale citlivější. „Zato mají dlouhodobější drive a věci umí dotáhnout do konce,“ říká Martin Rücker, zakladatel společnosti.

„Na Slovensku bychom rádi, podobně jako v Česku, postupně vybudovali síť partnerských společností a profesionálů, kteří nám pomohou platformu rozvíjet a přizpůsobovat specifickým potřebám trhu,“ představuje si Rücker. Už teď prý firma vnímá, že mezi lidmi je o platformu zájem. Směřuje ji proto jak na firmy, tak k profesionálním psychologům či konzultantům.