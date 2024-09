České investiční naději je 20, studuje v USA a působí i ve fondu J&T. Mířím na Wall Street, hlásí

Uložit 0

Mojmír Zálešák patří k nejmladším a nejvýraznějším nadějím českého investičního světa: letos oslavil dvacáté narozeniny a nastoupil na prestižní byznysovou univerzitu Stern School of Business v New Yorku. Ještě předtím ale vystudoval elitní gymnázium Nový PORG, s několika kamarády převzal známý spolek ECONET, který následně rozjel vlastní investiční fond ve spolupráci s J&T Investiční společností, má i vlastní firmu Sportegy Futures, která pomáhá talentovaným středoškolským sportovcům dostat se na školy v USA… „Možnosti tady v Americe jsou neomezené,“ říká v rozhovoru z naší série Money Makers.

Loni přivezl Mojmír Zálešák se svými kamarády a spolužáky bronzovou medaili z mezinárodní investiční soutěže Wharton High School Investment Competition, což byl mimořádný úspěch nejen v českém, ale i evropském kontextu. A protože měli v rámci svého networkingové spolku hodně nápadů i ambicí, domluvili se s J&T Investiční společností, že zkusí rozjet speciální fond s příznačným jménem NextGen. Zálešák a spol. sedí v jeho investičním výboru spolu se známým portfolio manažerem a investičním influencerem Michalem Semotanem.

„Kromě Warrena Buffetta, který mě provázel začátky mé investiční cesty, musím uznat, že je pro mě aktuálně velkou investiční inspirací právě Michal Semotan. To je takový český Warren Buffett,“ skládá Zálešák junior (jeho otec je úspěšným manažerem a šéfem společnosti Recovera z nadnárodní skupiny Veolia) poklonu Semotanovi. Ten bude i jedním z hostů investiční konference Money Maker, kterou CzechCrunch pořádá 6. a 7. listopadu v Praze v Cubexu.

Jaké má dojmy z prvních týdnů na prestižní univerzitě v New Yorku? Láká ho práce na Wall Street? Na které akcii se naučil investovat? Co mu dala rodina? A jak stíhá byznys i se školou? O tom všem jsme si povídali v rozhovoru ze série Money Makers.

Jste sice poměrně mladý, ale dá se říct, co pro vás byla formativní investiční zkušenost?

Řekl bych, že velmi formativní pro mě bylo zapojení se do J&T NextGen fondu, kdy jsem poprvé dostal společně s Michalem Semotanem a zbytkem investičního výboru na starost větší sumu cizích peněz. Člověk se pak musí naučit se nesvazovat tím, že pracuje s penězi investorů, ale zároveň si svými rozhodnutími musí být 2x tak jistý.

Pokud bych měl zmínit nějakou konkrétní investici, byla by to rozhodně společnost Lantheus Holding, Inc., kterou jsme do portfolia fondu zařadili na začátku roku. Nejdříve se hodnota akcií na základě jedné lehce nepřívětivé studie propadla o 20 procent za pouhý den, což mě na hodiny dosti rozhodilo, ale s Michalem jsme situaci zanalyzovali a naši pozici ponechali otevřenou. A nakonec se ukázalo, že jsme provedli správný krok a o pár měsíců později jsme naši pozici částečně uzavírali s více než sedmdesátiprocentním ziskem.

Kdy jste se o investování začal více zajímat a vzpomenete si, co byla vaše první investice, resp. co za ni považujete?

O investování jsem se začal více zajímat po účasti na soutěži Wharton High School Investment Competition, kde jsem dostal příležitost si investování vyzkoušet ve větším interaktivně a bezrizikově. Pokud si vzpomínám správně, tak jsme jako tým na zkušební platformě jako první nakoupili akcie společnosti BlackRock… Jak originální.

Svou první reálnou investici jsem provedl v mých 15 či 16 letech, kdy jsem nakoupil akcie Applu. Jak lze vidět, ze začátku jsem měl samé unikátní nápady. (smích)

Jaká byla naopak vaše poslední investice?

Má poslední investice byla do akcií společnosti Oceanis ECO Tankers Corp., která mě zaujala svou profitabilitou, geografickou diverzifikací a mladou flotilou, která jim z dlouhodobého hlediska zajistí konkurenční výhodu.

Foto: archiv Mojmíra Zálešáka Mojmír Zálešák mladší na konferenci

Jak moc vás k finanční gramotnosti a péči o peníze a investování vedli rodiče?

Výrazně. U nás doma se o podobných tématech vždy vedla velmi otevřená debata a oba rodiče dbali na to, abych si uvědomoval, že se musím dlouhodobě zajistit a že bez investování a aktivní péče o vlastní majetek to zkrátka nelze provést.

Co vám v tomto směru dala škola?

Co se týče finanční gramotnosti, škola mi k tomu sama od sebe víceméně nepřispěla vůbec a musel jsem se vše učit po vlastní ose. Avšak díky ECONETu, našim investičním klubům a nové investiční soutěži Investománie si PORG začal uvědomovat, že by se mělo něco změnit a začal v posledních letech ekonomicky a finančně zaměřené kurzy svým studentům nabízet.

Jste čerstvě na Stern School of Business, jaké jsou dojmy?

Své první dojmy ze Sternu a z NYC bych shrnul třemi slovy: kvalita, (neomezené) možnosti a (neustálý) ruch. Ať už se bavíme o kvalitě kurzů, profesorů či zázemí – toho akademického i pracovního –, nedá se to s Českem a Evropou absolutně srovnat. Pro Evropany je tady vše brané do extrému, ale studenti se tady mají jako v peřince. Musím uznat, že člověku taková zkušenost neuvěřitelným způsobem rozšíří obzory a otevře nespočet dveří, z kterých bude čerpat celý život.

Dejte nějaký příklad.

Jako ukázku množství příležitostí, co se v NYC skrývá, bych uvedl to, že už po dvou týdnech vám osobně píší z Goldman Sachs či Citibank, že je zaujal váš profil a chtěli by, abyste se zapojil do jejich náborových programů pro univerzitní studenty. Zkrátka jako z nějakého hollywoodského filmu.

Máte i dost byznysových aktivit, jak to teď stíháte?

Time management, píle a sen. Nic jiného za tím nestojí. Čas zastavit bohužel neumím, ale v hlavě mám nastavených několik cílů, kterých chci v rámci jednotlivých projektů dosáhnout a jsem ochotný udělat maximum pro to, abych jich jednou dosáhl.

Mám zde v New Yorku nastavenou jasnou rutinu, jež mi umožňuje stíhat jak práci do školy, tak i práci spojenou se Sportegy Futures, Econetem či Investománií. Tím neříkám, že bych byl nějaký robot, který tuto rutinu nikdy neporuší, ale dlouhodobá efektivita se skrývá právě v pravidelnosti, a toho jsem naprostý zastánce.

Jaké máte v investicích sny, čeho byste chtěl jednou dosáhnout? A nebuďte při zdi.

V nejbližší době mám za cíl úspěšně vystudovat Stern a získat pracovní zkušenost z Wall Street. Jednou bych si také chtěl udělat MBA na Harvard Business School a dosáhnout finanční nezávislosti v co nejmladším věku, abych mohl odměnit své rodiče a rodinu za vše, co pro mě doposud obětovali.

Co se týče čistě investic, rád bych jednou vedl svůj vlastní fond, který by vynikal neje svou výkonností, ale také přístupem k jednotlivým investicím a investorům.

Kolik času denně trávíte investováním, resp. činností, která s ním souvisí?

Každý den se to samozřejmě liší, ale řekl bych, že v průměru tak 1,5 hodiny. Tento čas se primárně skládá ze čtení zpráv z investičního světa, kontroly portfolií, do kterých jsem zapojen, a z diskuze s kolegy ohledně konkrétních investic a strategií.

Je nějaký vzor v oboru pro vás?

Kromě Warrena Buffetta, který mě provázel začátky mé investiční cesty, musím uznat, že je pro mě aktuálně velkou investiční inspirací právě Michal Semotan. To je takový český Warren Buffett. S ním mám tu čest spolupracovat na denní bázi a čerpat z jeho zkušeností a expertízy.

Jaké je vaše nejoblíbenější investiční aktivum?

Jednoznačně akcie. Jejich různorodost a v poslední době i velká nepředvídatelnost mě neustále udržují v pozoru a posouvají mě dále v rámci mého všeobecného přehledu.