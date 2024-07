Učí ženy investovat a říká: Jsme trpělivější. První investicí byl bitcoin. A ta nejlepší? Byt na Moravě

Uložit 0

Ženy mají k investování složitý vztah. Podle průzkumu Asociace pro kapitálový trh z konce loňského roku jich 44 procent nikdy neinvestovalo a ani se k tomu nechystá, zatímco u mužů stejnou odpověď zvolilo jen 30 procent respondentů. Je to důsledek větší opatrnosti, ale také výchovy a společenské – už dávno přežité – konvence, že o peníze se prostě mají starat chlapi. Jedním z lidí, kteří se to snaží zlomit, je Eva Kellermann, zakladatelka projektu Investování pro holky. „Když už ženy investovat začnou, tak jsou při tom trpělivější, nesledují tolik své portfolio,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch.

Eva Kellermann sama původně k investování žádný vztah (podobně jako její rodiče) neměla, ostatně studovala žurnalistiku a živila se marketingem. Jenže při svých cestách po světě, kde pobývala jako takzvaný digitální nomád, si uvědomila, že když člověk začne s penězi správně pracovat, mohou mu nakonec vydělávat ony samy.

„Postupně jsem se do toho dostala, velmi mě to chytlo a řekla jsem si, že je opravdu škoda, že žádná z mých kamarádek a žen v okolí neinvestuje. A tak jsem napsala svůj první e-book, který pomáhá holkám v začátcích investování dodnes,“ vysvětluje v interview, které je součástí série článků Money Makers.

Eva Kellermann, jejíž projekt Investování pro holky na sociálních sítích sledující desetitisíce lidí a která má jen na Instagramu přes 33 tisíc followerů, v rozhovoru popisuje, proč není investování časově náročné, co byla její první investice, jestli má radši konkrétní akcie, nebo ETF či co ji ve světě investic nejvíc štve.

Co byla vaše první, ale opravdu první investice (klidně něco v dětství)?

Měla jsem od rodičů vkladní knížku, byla schovaná na dně skříně v jejich ložnici, kde měli malý trezor. Věděla jsem, kde schovávají klíč, a když jsem byla sama doma, chodila jsem se někdy dívat, kolik tam mám peněz. Když jsem pak dostala peníze třeba od prarodičů na narozky nebo Vánoce, tak jsme je s našima do té knížky vložili jako hotovost. Oni pak jednou za čas zašli do banky nebo na poštu, ty peníze jim tam vložili a napsali přímo do knížky novou částku. Už v dětství mě tohle fakt bavilo sledovat.

Jaká byla naopak vaše úplně poslední investice, kterou jste učinila (klidně opakovaný nákup ETF, ale můžete to i rozvést)?

Poslední investicí byla ta do ETF, do kterých investuji aktuálně automaticky přes brokera Trading 212. Mám několik různých brokerů, ale u tohoto mě baví, že má koláčové grafy, do kterých se dá investovat automatizovaně. Takže vždycky první den v měsíci se mi automaticky zainvestuje určitá částka do koláče, který tam mám nastavený, nemusím pro to nic dělat. Investuji tam do portfolia, které je zaměřené na celý svět, kombinuje tedy USA, Evropu, ale i rozvíjející se trhy, snažím se tím o dobrou světovou diverzifikaci.

Máte s nějakou akcií, dluhopisem nebo prostě investičním nástrojem typu nemovitost speciální vzpomínku?

Speciální vzpomínku nevím, ale myslím, že člověk si asi vždycky nejvíce pamatuje svoji první investici, což bylo u mě do bitcoinu. Zainvestovala jsem do něj koncem roku 2017 a vtipné bylo, že v následujících měsících šel bleskovým tempem nahoru, takže jsem si myslela, že brzy už budu jen popíjet drinky na pláži a nebudu muset nic dělat. Až do doby, kdy po pár měsících nastal obrovský sešup a několik let jsem byla se svojí první investicí v minusu. Na ten pocit, kdy jsem sledovala, jak moje investice roste o desítky procent, ale asi nikdy nezapomenu.

Co považujete za svoji nejlepší investici?

Nejspíš bych vypíchla tu do malého investičního bytu na Moravě, myslím, že jsem tam měla skvělé načasování. Investovala jsem v roce 2019 se super úrokem, v následujících pár letech pak cena bytu narostla o více než 50 procent. Nákup bytu byla poměrně spontánní akce, rozhodla jsem se po pokecu na víně s kámoškou a ono to celkem pěkně vyšlo.

Proč jste se rozhodla popularizovat investování?

Řešila jsem tohle téma dlouho sama u sebe. Co bych vlastně měla dělat se svými penězi? Neměla jsem tušení, kde začít, a všechny zdroje, které o investování v té době psaly, byly velmi náročné ke čtení pro někoho, kdo s tím teprve začíná.

Postupně jsem se do toho tématu dostala, velmi mě to chytlo a řekla jsem si, že je opravdu škoda, že žádná z mých kamarádek a žen v okolí neinvestuje. A tak jsem napsala svůj první e-book, který pomáhá holkám v začátcích investování dodnes.

Liší se ženy a muži v přístupu k investování?

Myslím si, že docela ano. Ženy mají větší averzi k riziku, často mají tendenci držet více peněz na spořicích účtech. Více se bojí investování, mají pocit, že aby to zvládly, musely by minimálně vystudovat ekonomku. Obecně si ale myslím, že když už ženy investovat začnou, tak jsou trpělivější, nesledují tolik své portfolio. Hodně mužů otevírá svůj účet u brokera každý den, ženy dokážou často na portfolio „zapomenout“, což je vlastně nakonec ideální stav, protože nemají tendenci panikařit v poklesech a vybírat v nesprávný čas.

Co jsou nejčastější předsudky spojené s investováním, na které narážíte?

Je rozšířená představa, že investování je něco strašně riskantního. Že o své peníze musíme někdy zákonitě přijít. Ve skutečnosti je to ale hlavně o správně nastavené strategii, investování podle svého investičního horizontu a podle toho, jaké riziko jsem schopná zvládnout. Samozřejmě je pak důležité vybrat si správně investiční produkty, nenaletět podvodníkům, kteří slibují nereálné zhodnocení, ale tomu všemu se dá vyhnout, pokud se v té problematice alespoň trochu vzděláme.

Mezi další předsudky pak patří třeba to, že investování musí zabrat spoustu času, že se mu musíme věnovat denně, sledovat grafy a tak dále. To také není pravda, investovat se dá i tak, že tím strávím třeba 10 minut měsíčně.

Zkuste popsat váš přístup k investování.

Jsem docela pasivní investorka. Nesnažím se nějak extra časovat trh, investuji především do ETF, abych co nejlépe diverzifikovala své portfolio. Nejsem moc na vybírání akcií a snahu porazit trh. Když investuji do akcií, tak spíše s menšími částkami a ze zajímavosti. Investuji především pro své dlouhodobé cíle, protože vím, že investice mi mohou nejlépe vydělat právě v dlouhodobém horizontu. Takže takový spíše nudný, ale za mě bezpečnější přístup.

Kdy jste si uvědomila, že byste se chtěla věnovat investování?

Když jsem začala cestovat a potkávat lidi, kteří investovali. Do té doby jsem o investování nikdy nějak extra nepřemýšlela, ale tehdy jsem si uvědomila, že pokud chci budovat bohatství, tak se musím kromě vydělávání peněz zaměřit také na to, co s těmi penězi pak následně udělám. Aby mohly i ony pracovat pro mě.

Čemu věříte víc: bitcoinu, nebo zlatu?

Zlato je tady podstatně déle, takže si myslím, že asi je důvěryhodnější. Na druhou stranu bitcoin má mnohem větší potenciál k růstu. Obojí využívám spíše okrajově, ale více peněz mám v bitcoinu než ve zlatě, protože je pro mě zajímavější.

Dala vám z pohledu investování něco škola?

Já vystudovala žurnalistiku, takže nic takového jsme ve škole neřešili. Ale často slyším i od studentek ekonomky, že vlastně o investování nic nevědí a že se tomu ve škole vůbec nevěnovali. Takže nevím, jestli je nějaká škola, která investování jako takové probírá, myslím, že většinou k tomu lidé dojdou spíše samostudiem.

Má či měl někdo u vás v rodině vztah k investování? Co třeba rodiče?

Kromě té zmíněné vkladní knížky a nějakého zlata rodiče k investování vztah neměli. A ani nikdo jiný v rodině, od koho bych se mohla inspirovat. Rodiče mi dali skvělý základ, když přijde na finanční mindset z pohledu šetření, protože byli vždycky rozumně šetřiví a měli jsme díky tomu dost peněz. Netrpěli jsme nikdy nedostatkem, nebyli v dluzích. Já se díky nim naučila pracovat se svými příjmy tak, že jsem vždycky měla slušnou rezervu na účtu a myslela jsem si, že je to standard. Až později jsem zjistila, že to tak zdaleka není a kolik lidí má kvůli špatným vzorcům z dětství problém vyžít od výplaty k výplatě. Za tento základ jsem tedy velmi vděčná. Ale k investování jako takovému jsem si musela najít cestu sama.

Čím ve světě financí a investic opovrhujete?

Určitě všemi společnostmi a jedinci, kteří využívají nevědomosti běžných lidí a okrádají je. Mám na mysli různé scamy, které slibují obrovské zisky, ale ve výsledku jim lidé pošlou peníze a už je nikdy nevidí. Bohužel je to stále dost časté. Snažím se s tím bojovat edukací žen, aby věděly, co je realistické, na co se dívat, když jim někdo takovou investici nabídne, a čemu se raději vyhnout.