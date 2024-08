Tech miliardář Durov za mřížemi: má 100 dětí, figuru jako Ken a spoléhají na něj Ukrajinci i Rusové

Uložit 0

Edward Snowden, americký zrádce, který vyzradil tajné informace o odposlouchávání tajných služeb a který se ukrývá před spravedlností v Moskvě, napsal na sociální síť: „Je to útok na základní lidská práva.“ Elon Musk, který se po akvizici Twitteru (nyní X) neustále ohání bojem za svobodu slova, nezůstal pozadu a vyzval k propuštění Pavla Durova. Za zakladatele Telegramu, kterého v neděli zatkla francouzská policie, se ale od víkendu přimlouvala i řada českých technologických podnikatelů. Kdo tedy je miliardář, jemuž se svého času přezdívalo ruský Mark Zuckerberg a který zajímá vyšetřovatele zdaleka nejen ve Francii?

Pavel Durov se narodil v říjnu 1984 v Petrohradu (tehdy Leningrad), ale nemalou část dětství strávil v Itálii, kde působil jeho otec, profesor filologie. Durov měl vždy talent na matematiku a počítače, a když se v roce 2006 coby absolvent petrohradské univerzity dozvěděl o populárním americkém projektu jménem Facebook, rozhodl se založit něco podobného, jen v azbuce. Tak vznikla ruská obdoba Facebooku, která se jmenuje VKontakte či VK a dnes ji v bývalém sovětském prostoru používají desítky milionů lidí.

Durov už ji ale nevlastní, protože postupně ji ovládla skupina Mail.ru, a když Putinův režim žádal po roce 2010, kdy začal přitvrzovat proti svým odpůrcům, aby Durov a spol. více spolupracovali se státním aparátem a omezovali opozičníkům možnost využívat VKontakte, podnikatel se postavil na zadní. Vyvrcholilo to jeho odchodem ze země v roce 2014 a dnes má tak kromě ruského občanství i francouzské či Spojených arabských emirátů, kde v Dubaji tráví většinu času.

Když se Durov dostal z Ruska, zajistil si solidní financování a vrhnul se na novou obchodní příležitost – komunikační aplikaci Telegram. Ta v lecčems připomíná Whatsapp a má několik funkcionalit, které z ní činí to, proč je dnes v některých částech světa tak populární a proč je trnem v oku řadě orgánů. Zprávy na ní mohou být zašifrované (ačkoli to není výchozí nastavení) – dostat se třeba pro kriminalisty k obsahu toho, co si na ní pár lidí posílá, je tedy bez spolupráce se sítí samotnou skoro vyloučené.

Rozdíl oproti Whatsappu je v tom, že chatovací skupiny tam mají velmi vysoko postavené limity na maximální počet účastníků: může jich být až 250 tisíc. To je ohromné číslo a v takových grupách se pak velmi snadno šíří dezinformace a také tam snadno probíhá lanaření potenciálních spolupracovníků špionských, teroristických či mafiánských skupin. A právě v tom je v kombinaci se šifrováním a s tím, že Telegram z principu nechce poskytovat pomocnou ruku represivním složkám, hlavní problém.

A také možné vysvětlení, proč Francouzi Durova ihned po příletu zatkli. Síť už oznámila, že „nemá co skrývat“ a francouzský prezident Emmanuel Macron napsal, že zatčení „nebylo politicky motivované“. Jenže spekulacím je těžké bránit, zvlášť když Durov, jejich ústřední aktér, je tak neuchopitelná postava. A také vlivná – jeho síť poskytuje informace jak Ukrajincům, tak Rusům včetně těch z opozice – a bohatá, magazín Forbes jeho jmění odhaduje na 15 miliard dolarů.

Předně tu je jeho komplikovaný vztah s Ruskem, s nímž je nyní Západ fakticky ve válce. Kreml sice Telegram zakázal v roce 2018, ale po dvou letech jej odblokoval a dodnes jsou na něm velmi aktivní jak ruští politici, tak jejich tajné služby, které jeho prostřednictvím šíří propagandu a také nabírají možné spolupracovníky. Telegram je jasnou jedničkou mezi sociálními sítěmi v Rusku či na Ukrajině, v Evropě tak známý není, ale to nic nemění na jeho vlivu a důležitosti. Po celém světě jej prý – Durov tvrdí – využívá na 900 milionů lidí, především z někdejší sovětské sféry vlivu.

I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov.

France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so.

In a state governed by the rule of law,…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024