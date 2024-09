Otevřeli první rostlinné řeznictví v Česku. V Bezmasně na Letné najdete i šunku nebo sekanou

Uložit 0

Je libo dát si chlebíček nebo snad šunku, sekanou či klobásku? Na pultu v provozovně na pražské Letné mají tohle všechno v nabídce, jen v tom není ani kousek masa. Někdejší provozovatelé místní salátovny svůj obchod předělali a nyní je tu Bezmasna – první rostlinné řeznictví v Česku.

„Salátovnu jsme tu provozovali čtyři roky, bylo to fajn, ale po nějaké době jsme měli pocit, že to už není kam posouvat, a popravdě nás i přestala bavit. V té době jsme se už stravovali rostlinně, a proto jsme chtěli čistě rostlinný podnik,“ vypráví pro CzechCrunch majitelka prodejny Diana Kahleová, která Bezmasnu vymyslela se svým partnerem Davidem Hůlkou.

V Praze dvojici chybělo místo, kde by si mohla nakoupit alternativu k masným pokrmům v čerstvě vyrobené verzi. Rostlinné produkty bylo možné pořídit v supermarketech, ale jako polotovary. Půl roku proto vymýšleli recepty a zkoušeli různé bezmasé produkty, nakonec si na webové stránky dali heslo „Jdeme bez kůže na trh“ a v květnu otevřeli.

Kde jinde než právě na Letné, o které se mluví jako o zřejmě nejalternativnější čtvrti v Praze? Alternativní maso a masné výrobky sem také patří. Bezmasnu je tak možné najít v jejím samotném centru, v ulici Milady Horákové. „Letná je skvělé místo a jsme rádi, že se nacházíme právě tady. Je tu živo, spousta zeleně, takže sem člověk může vyrazit třeba pro chlebíčky na piknik. Často nám hosté říkají, že přijíždějí z jiných koutů Prahy, někdy z jiných měst, nebo dokonce v pár případech i z jiných zemí,“ vypráví majitelka provozovny.

Ta chtěla zároveň vytvořit místo, kde by si člověk mohl jednotlivé produkty odnést ve vlastních nebo vratných obalech. Díky pultovému prodeji navíc v množství, v jakém přesně potřebuje. Nevznikají tak přebytky k vyhození ani nadbytečné obaly. „Na trhu stále chyběly české klasiky, které bylo v rostlinné verzi náročné nebo i nemožné sehnat. A to byla velká škoda,“ míní Kahleová.

Kdyby do Bezmasny někdo přišel a nevěděl by, že je tu jen rostlinné zboží, patrně by to ani nepoznal. Na pultu je totiž vše skoro jako v běžném řeznictví. Lahůdkové saláty, různé druhy chlebíčků, nugetky, burgery i nemasové koule. Koupit si lze také marinované medailonky, klobásky, salámy, šunky, sekanou, paštiky nebo mortadellu. Z hotových jídel je v nabídce holandský řízek, v zavařovačkách si lze odnést segedín, zelňačku, chilli sin carne, výpečky i boloňskou omáčku.

Majitelé dělají i takzvané rychlovky, dát si tu můžete sekanou v housce či vinnou klobásu s bramborovým salátem. A podává se také sladké – rostlinný frgál nebo speciální čokoládový salám. V ničem není ani kousek masa, másla nebo vejce. „Nabídku plánujeme obměňovat a produkty různě přidávat a odebírat, aby hosté mohli ochutnávat různé produkty. Máme totiž spoustu nápadů, co všechno prodávat, a příliš malý pult,“ říká Kahleová.

Cílem Bezmasny je i to, aby lidé, kteří běžně konzumují maso, mohli snadno sáhnout po rostlinné variantě. Vegetariáni a vegani pak mají možnost si s nostalgií pochutnat na jídle, které milovali, když ještě kopali za druhou stranu. A ti, co se bez pojídání masa narodili, mohou ochutnat to, co ještě nikdy nejedli.

Všechno, co se tu podává, si vyrábí dvojice sama, a tak všechno, co je na pultě, chutná a vyhovuje po texturové, výživové a environmentální stránce i jim. A to se evidentně cení, do Bezmasny totiž k překvapení majitelů občas zavítá i někdo, kdo není vegetarián ani vegan. Jejich nabídka pak zaujala také veganské i neveganské gastro podniky, eventové pořadatele či festivaly se zájmem o rostlinný catering. „Už po pár týdnech se nám začaly rýsovat skvělé spolupráce, o kterých jsme si mysleli, že je budeme budovat dlouhé měsíce,“ uvádí šéfka Bezmasny.

I proto majitelé věří, že má koncept obrovský potenciál, do budoucna ho tak chtějí rozvíjet dál. V plánu je například vytvořit e-shop, aby výrobky mohli nakupovat i mimopražští, a přemýšlí o stánku na farmářských trzích nebo o foodtrucku, se kterým by objížděli festivaly.