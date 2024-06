První peníze vydělal na fotkách Ramba a říká: Líbí se mi akcie Coltu, ale čekám, trhy jsou přepálené

Uložit 0

Brněnská investiční skupina Jet Investment je dlouhodobě spojená především s tváří svého zakladatele Igora Faita. Postupně ale do popředí vystupují i jeho mladší kolegové v čele s partnerem Markem Malíkem. Ten v minulosti působil jako trader v investiční bance v Londýně, posledních patnáct let ale pomáhá s transformacemi průmyslových podniků či s nákupy komerčních nemovitostí ve fondech skupiny. „Kdybych se neživil investicemi, asi by ze mě byl nástrojář nebo zahradník,“ směje se v rozhovoru pro CzechCrunch.

Jet Investment historicky vyrostli na nákupech firem v problémech, které Fait a spol. opravili a po čase se ziskem prodali. Postupně ale své aktivity brněnští finančníci rozšířili, takže dnes už mají také fond Jet Industrial Lease zaměřený na průmyslové nemovitosti, které následně znovu pronajímají jejich původním vlastníkům, a spouští i startupový fond Jet Venture. Jet Investment mají dlouhodobě na české investiční scéně velmi solidní pověst a Fait, který je sám příslušníkem žebříčku nejbohatších Čechů a Češek, rád zmiňuje, že řadě velmi movitých lidí jejich jmění ještě dále rozhojnil.

Osmačtyřicetiletý Marek Malík ve skupině začal působit v roce 2010, řídí její investiční tým a je aktivní i jako člen investičního výboru. Dříve pracoval v Bank Austria Creditanstalt nebo v Deutsche Bank, a to v Praze i Londýně, kde obchodoval na finančních trzích ve střední a východní Evropě. Podobně jako Igor Fait je vášnivým golfistou a milovníkem funkcionalistické architektury.

Co považuje za svou nejlepší investici? „Vzdělání, vysoké pracovní tempo hned od začátku kariéry, rozhodnutí odstěhovat se na čas do zahraničí a především rodinu a přátele,“ vysvětluje v rozhovoru, který je součástí série Money Makers. V interview popisuje svůj přístup k investování, vysvětluje, proč si myslí, že akciové trhy jsou nyní zbytečně přehřáté, proč nekupuje nemovitosti, pokud je sám s rodinou nechce aktivně užívat, i jak první peníze vydělal díky Johnu Rambovi.

Co byla vaše první, ale opravdu první investice (klidně něco v dětství)?

Nevím, zda je možné to brát jako investici, ale na základce jsem byl vášnivým fotoamatérem. Pořídil jsem si zvětšovací přístroj, a protože v té době byla mezi mými spolužáky poptávka po fotkách Sylvestera Stallona z filmu Rambo, pár jsem jich přefotil ze zahraničního časopisu a zpeněžil nebo za něco vybarteroval. Zpětně si uvědomuji, že šlo o porušení duševního vlastnictví, ale to mě samozřejmě v jedenácti letech nenapadlo. Ostatně stejně tak mi nedošlo, že Stallone byl tehdejším režimem považovaný za imperialistického zlosyna.

První reálnou investici jsem udělal v osmnácti ve druhé vlně kuponové privatizace, kdy jsem si pořídil za tisíc korun kuponovou knížku. Z pěti titulů zkrachovaly tři, ale dva zbylé mi vydělaly slušné peníze. Kdybych byl starší a zkušenější, určitě bych tehdy investoval úplně jinak.

Jaká byla naopak vaše úplně poslední investice, kterou jste učinil?

Vzhledem k tomu, že jsem jedním z majitelů Jet Investment, jsem samozřejmě zainvestovaný ve všech jeho fondech. Poslední investicí tak byla společnost Likov prostřednictvím fondu Jet 3. Věřím, že vygeneruje skvělý výnos, protože Likov má dobrou konkurenční pozici a jeho výrobky nacházejí uplatnění v zateplování budov, které přinášejí významné energetické úspory.

Kromě fondů Jet jsem asi před půl rokem investoval do fondů korporátních dluhopisů s dlouhou durací a do inflačně vázaných dluhopisů v zahraničí. Veřejně obchodovatelné akcie aktuálně nemám žádné. Zvykl jsem si investovat do fundamentu a přijde mi, že veřejné akciové trhy jsou teď přepálené. Určitě se mezi nimi najdou dobré tituly, ale pro mne je jednodušší investovat s fondy Jet.

Spekulativně jsem ještě nedávno prodával eura z pozic, co jsem kupoval, trochu pod vlivem geopolitické situace, v roce 2022 a 2023. Sice jsem něco vydělal, ale zase jsem přišel o atraktivní úrokový diferenciál proti koruně, takže mě to opět utvrdilo, že se mám věnovat fundamentu. Spekulace mají dělat ti, kteří mají neustálý přehled o tom, co se děje lokálně a globálně, makroekonomicky i geopoliticky na jednotlivých trzích, ať už akciových nebo úrokových, a sledovat měny, komodity a dnes i krypto, a to v cashových i derivatových produktech. To vše je podle mě nad síly jednoho člověka a efektivně se tomu mohou věnovat jen instituce s odpovídajícím aparátem.

Máte s nějakou akcií či dluhopisem nebo prostě investičním nástrojem typu nemovitost speciální vzpomínku?

S každou investicí, kterou jsem kdy udělal, mám vzpomínky a ty neúspěšné úspěšně vytěsňuji, chybami se člověk učí. Proto je v investování nesmírně důležitá zkušenost. Zahraniční institucionální investoři například neinvestují s nikým, kdo nedokázal schopnost navrátit investovaný kapitál. Je pro mne velmi překvapivé, že během posledních pár let vzniklo zde v regionu mnoho nových fondů a emisí neznámých emitentů. Myslím si, že tato situace bude mít ještě mnoho nepříjemných konotací.

Ale k vaší otázce. Před pár lety jsem prodával byt s garážovým stáním. Ceny tehdy byly na vrcholu a zájemců, kteří by si mohli dovolit koupit obojí, tolik nebylo. O samotný byt byl zájem velký. Trochu mě to překvapilo, ale rozhodl jsem se prodat byt samostatně a garážové stání si nechat. Moje realitní agentka se mě pak zeptala, co se stáním. Trochu jsem ji odbyl, ať to tedy nabízí za absolutně nesmyslnou cenu a nechal jsem to plavat. Po roce se mi ozvala, že na to má kupce. Byl jsem velmi překvapen, protože jsem na to vlastně úplně zapomněl. Co z toho ale plyne, je, že pokud máte nějakou nemovitost, lhostejno jak kvalitní, ale na opravdu dobrém místě, vždy se kupec najde.

Je nějaká investice, kterou byste rád učinil, ale prostě jste se k ní ještě nerozhoupal?

Pokud se nebavíme o věcech, které můžete užívat nebo se z nich těšit, jako jsou nemovitosti, obrazy, mince nebo oldtimery, dívám se na investice spíše jako na příležitost vydělat peníze. Proto se snažím oprostit od jakýchkoli citových pout. Pokud investici udělat chci a mám na to peníze, udělám ji. Pokud jsem se kdy k něčemu nerozhoupal, obvykle jsem se k tomu již nikdy nevrátil. Buď ji udělal někdo jiný, nebo ta investice prostě utekla. V poslední době si občas vyčítám, že jsem nekoupil akcie Coltu CZ. Je to skvělý příběh a dle mého soudu je jejich akcie stále podhodnocená v porovnání s konkurenty. Prošvihl jsem to, ale jak jsem již dříve zmínil, valuace veřejně obchodovatelných akcií vnímám jako nadhodnocené a případný pokles trhu s sebou může vzít i podhodnocené tituly, takže aktuálně spíše vyčkávám.

Jak se stavíte třeba k investicím do nemovitostí v zahraničí?

Pokud investovat do nemovitostí, tak přes nemovitostní fondy. Na západě tento typ investic jasně převyšuje nad přímým investováním do konkrétních nemovitostí. Když se o nemovitost a nájemníka musíte starat, vezme vám to čas i peníze. Pokud se tím neživíte, budete to dělat výrazně dráž než profesionální správce. Riziko máte navíc ve fondech podstatně více diverzifikované. Osobně tedy do nemovitostí investuji pouze prostřednictvím fondu, českého či zahraničního, protože jediná kritéria investic v real estate jsou lokální výjimečnost a atraktivní vstupní cena.

Nemovitosti, které vlastním přímo, mám vždy k užívání. V zahraničí bych investoval pouze v případě, že bych se chtěl přestěhovat, a to teď neplánuji. Mám pětiletou zkušenost z Londýna a přesto, že to tam bylo skvělé, doma je doma. V přímých investicích do nemovitostí v zahraničí pro účely příležitostného pobytu a krátkodobého pronájmu nevidím žádný přínos. Z investičního hlediska jsou fondy lepší alternativou a na dovolenou si raději zajedu do hotelu, kde mám servis, na rozdíl od nemovitosti, o kterou se ještě musím starat. Větší smysl mi dává chalupa v přírodě do dvou hodin jízdy autem od domova.

Co považujete za svoji nejlepší investici?

Vzdělání, vysoké pracovní tempo hned od začátku kariéry, rozhodnutí odstěhovat se na čas do zahraničí a především rodinu a přátele. To je totiž to, co si musí člověk skutečně odpracovat. Investice jsou vždy kombinací práce, zkušeností a pak souhry okolností. Pokud bych měl měřit návratností peněz, tak to budou Kordárna Plus a Less & Timber z portfolia Jet Investment. Nicméně dnes věřím, že máme v portfoliu projekty, které tyto investice ještě výrazně překonají.

Zkuste popsat váš přístup k investování.

Investuji dlouhodobě a do hodnotových investičních produktů s dobrým fundamentem, ať je to akcie, podíl, dluhopis nebo třeba nemovitostní portfolio. Nerad spekuluji, nemám k tomu dostatek relevantních informací a potřebný čas.

Kdy jste si uvědomil, že byste se chtěl věnovat investování?

Hned po vysoké škole, během níž jsem pracoval na plný úvazek jako obchodní ředitel v menší stavební firmě. Po škole jsem si chtěl prodloužit vzdělávání, tak jsem nastoupil do programu na výchovu mladých bankéřů, který mi dal příležitost nakouknout do kuchyně většiny oddělení v bance. Tehdy jsem se rozhodl pro práci tradera v investiční bance a poněkud mylně jsem považoval obchodování na finančních trzích za investování.

Každopádně mě to předurčilo k tomu, co dělám dnes, tedy k investování. A nemusí to být pouze private equity nebo nemovitosti. Aktivně se teď zaměřujeme i na venture investice, protože vnímáme poptávku našich společností po inovacích, zejména těch digitálních. Jakkoli mají venture investice rizikovější profil, zaměřujeme se na obory, ke kterým máme historicky blízko, náš přístup je konzervativní z hlediska životního cyklu venture firmy (pre-series A a series A) a především je každá investice validovaná týmem oborových expertů z okolí Jet Investment.

Foto: Jet Investment Partneři společnosti Jet Investment, Igor Fait je druhý zprava, vlevo stojí Marek Malík

Čemu věříte víc: bitcoinu, cihlám, nebo zlatu?

Cihlám. Zlatu jsem nikdy nevěřil, není za ním cash flow, nic neprodukuje. Bitcoin je pro mě velká neznámá. Něco mi říká, že bitcoin by mohl být zajímavý, ale neumím si to racionálně zdůvodnit. Možná proto, že tomu dostatečně nerozumím. Může být extrémně úspěšný nebo úplný propadák a já se neumím přiklonit ani k jedné variantě. Zatím jsem do něj neinvestoval.

Dala vám z pohledu investování něco škola?

Univerzita mi dala ekonomický přehled a teoretické znalosti, bez kterých bych neměl šanci se do tohoto odvětví vůbec dostat. Až praxe mi ale témata ze školy dala do souvislostí. Během práce v bance jsem absolvoval studium MBA a tehdy jsem cítil, že to pro mě mělo skutečně solidní přínos. Pro dnešní studenty je škola alfou a omegou z hlediska jejich uplatnění, ale nestačí to. Je zapotřebí se zapojit do firemních stáží, ideálně v zahraničí a získat tak zkušenosti. Bohužel, musím říct, že zahraniční, zejména ty známé, vysoké školy mají v mezinárodních firmách téměř výlučnou pozici a pro studenty ze škol v Česku, přestože jsou mnohdy mnohem lepší, je to problém.

Má či měl někdo u vás v rodině vztah k investování? Co třeba rodiče?

Můj táta byl strojař, kterého bavila fyzika a matika, hlavní konstruktér traktoru Zetor 50 Super a později top manažer se 60 tisíci lidí pod taktovkou. Na sklonku kariéry byl zodpovědný i za investice, ale z pohledu firmy. Máma byla učitelka na základní škole, ale její rodiče byli poměrně velkými podnikateli v zemědělství. Oba mě motivovali svou cílevědomostí, poctivostí a pracovitostí. Moje žena je psychoterapeut, takže její investice mají úplně jiný rozměr.

Jak k investování vedete děti?

Máme pětiletou dceru, zatím se snažím vysvětlit jí především to, že nemůže mít každou hračku, co se jí líbí.

Máte nějaký vzor?

Můj otec, vždy byl a zřejmě i zůstane mým byznysovým vzorem.

Čím ve světě financí a investic opovrhujete?

Nečestným jednáním a podpásovým konkurenčním bojem. To se týká samozřejmě jakéhokoli oboru, v investicích to ale může mít ekonomicky dramatické dopady. Také nemám rád lidi, co si nestojí za svým slovem. V podnikání je mnoho situací, které jsou založeny na verbální domluvě a podání si ruky. Naštěstí každého člověka provází jeho reputace.

Kdybyste nepronikl do světa investic a byznysu, co byste chtěl dělat?

Kromě byznysu a investic rád sportuji, pracuji v dílně a na zahradě. Vrcholový sportovec bych asi nebyl, takže zbývá buď nástrojař nebo zahradník.