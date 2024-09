Jiří Procházka a Dwayne Johnson se spojili. Natočili reklamu, kde český zápasník bojuje s býkem

Uložit 0

V nejprestižnější zápasnické organizaci na světě je sotva čtyři roky, rychle se ale stal jednou z jejích hlavních hvězd – a jeho rodné Hostěradice na něj musí být náležitě hrdé. Z malé vesničky na jihu Moravy se Jiří Procházka vypracoval až na šampiona UFC a současně ze svého jména vybudoval silný marketingový nástroj. Tak silný, že zaujal i Dwayna Johnsona alias The Rocka, který českého zápasníka obsadil do nové reklamy.

Oba jsou to od pohledu tvrďáci – a oběma je svět bojového umění velmi blízký. Zatímco Jiří Procházka vyniká ve smíšeném bojovém umění (MMA), Dwayne Johnson je legendou profesionálního wrestlingu, k němuž se po dlouhé době velkolepě vrátil. Vedle toho je ale i známým hercem a podnikatelem a spolupracuje například se sportovní značkou Under Armour.

Pod ní má vlastní řadu oblečení a doplňků s názvem Project Rock, která je reprezentována výrazným symbolem býka v odkazu na sílu a neústupnost. Právě ten se zhmotnil v nové reklamě z temného prostředí posilovny, když prorazil zeď, aby se utkal… s Procházkou. Nejúspěšnější Čech v UFC se postavil do role protivníka, který měl jediný úkol: zatlačit býka zpátky do zdi.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílel uživatel @projectrock

„Be Bullish je o mentalitě optimismu a univerzální síly, kdy se naše odvaha promění v pokrok. Duch býka je v každém z nás a motivuje nás k tomu, abychom byli ničivou silou neúnavné energie,“ stojí v popisku krátkého videospotu na Instagramu, kde za necelý den nasbíral přes dvaadvacet milionů zhlédnutí, tisíce srdíček a stovky komentářů, mimo jiné o tom, jak se do něj Procházka hodí.

Někteří si samozřejmě nemohli odpustit poznámku o tom, že to nebylo cíleně natočené, ale že štáb určitě náhodou přijel k němu domů a přistihl Procházku, jak toto dělá během standardní tréninkové přípravy. Není ani tajemstvím, že jednatřicetiletý zápasník trénuje často v přírodě, v lesích, mezi stromy, které nechává pocítit svou sílu.

Ačkoliv se hlavních rolí chopil býk a Procházka, ve výsledku jde o reklamu na nové tenisky s označením BSR 4, které jsou určené především do posiloven a k náročným fyzickým aktivitám. Mnohem zajímavější na celém spotu je ale to, že si The Rock, který má pátý nejsledovanější instagramový účet na světě, vybral právě českého „samuraje“, kterému může zajistit další viditelnost.

Ne že by o ni Procházka vyloženě stál, už tak je velkou hvězdou ve světě sportu, na druhou stranu poslední zápas s brazilským bijcem Alexem Pereirou se mu příliš nepovedl a byl knockoutován. To ho značně posunulo od šance utkat se opět o pás šampiona polotěžké váhy, o to větší motivaci ale teď odchovanec klubu Jetsaam Gym Brno má.