Animovaný hit Arcane: League of Legends je zpátky. Druhá řada dostala trailer, má být tou poslední

Druhá řada seriálu Arcane: League of Legends

Masivní úspěch seriálu Arcane: League of Legends málokdo čekal. Technicky vzato byl sice oznámen s předstihem a vycházel z obrovsky populární multiplayerové videohry, ale šlo o animovanou produkci málo známého francouzského studia, většina postav neměla příliš výraznou roli v předloze, příběh byl původní. Stal se z něj ale divácký hit a jeden z nejlépe hodnocených televizních počinů roku 2021. Teď se v první upoutávce představuje druhá řada a zároveň s tím přichází oznámení, že bude tou poslední. Ne ovšem zcela.

Arcane se odehrává mezi dvěma městy Piltover a Zaun – první je bohatá utopie, druhé zchudlá, chátrající díra. Mezi oběma dlouhodobě panují velice napjaté vztahy, plné kolizí světonázorů, zášti a útlaku slabších bohatšími. Do toho vstupují dvě hrdinky, sestry Vi a Jinx, které se v dětství rozdělily a v dospělosti se ocitnou na opačných stranách konfliktu.

Prostředí plné steampunkových technologií, propracovaná animace, zápletka i postavy diváky nadchly. Seriál ihned po premiéře vystřelil na vrchol žebříčků sledovanosti na Netflixu a v první desítce se držel šest týdnů. Mezi kritiky si zase vysloužil označení za jedno z nejlepších animovaných děl poslední doby. Za svoje vizuální zpracování, ale také seriál jako celek získal celkem čtyři Emmy a řadu dalších ocenění.

Druhá série přichází tři roky po té první, která sledovala na jedné straně osobní příběhy dvou sester, na druhé vzrůstající napětí mezi městy. Celá situace dochází až do bodu, kdy zloduch z města Zaun Silco je jen pár kroků od toho, aby Piltover zamořil ničivým mutagenem ze svojí tajné továrny. Jinx, sužovaná démony z dětství, se mezitím dostane na hranu (nebo spíše za ni) šílenství.

Chystané pokračování má začít přesně tam, kde první řada skončila. Po drtivém útoku na radu Piltoveru mezi oběma městy vypukne válka, v níž se neočekává slitování. Jak ukazuje zveřejněný teaser, Vi bude znovu hledat svoji sestru, která je nyní v temnějším okamžiku svého života než kdykoliv předtím. Všude kolem přitom probíhají vojenské operace s cílem zlikvidovat Silca a všechny, co jeho revoluční myšlenky podporovali.

Pokračování Arcane na Netflixu vyjde v listopadu a pochopitelně se v něm vrátí známé obsazení v čele s Hailee Steinfeld jako Vi a Ellou Purnell jako Jinx. Vydáním poslední epizody druhé řady se má jejich příběh definitivně uzavřít, tvůrci seriálu nicméně slibují, že to je jen začátek budování rozsáhlejšího vesmíru televizní verze League of Legends.

„Od chvíle, co jsme na tomto projektu začali pracovat, jsme počítali se specifickým závěrem,“ uvedl spolutvůrce Arcane Christian Linke v oficiálním prohlášení. „Arcane je ale jen prvním z mnoha příběhů ze světa Runeterry, které chceme vyprávět,“ dodal. Zatím neprozradil, co přesně to znamená, dá se nicméně očekávat další seriál ze stejného univerza, který představí jiné postavy i prostředí.