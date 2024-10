Antimonopolní úřad zasahuje v sídle Seznamu, prověřuje zneužívání dominantního postavení

Uložit 0

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže druhý den zasahuje v sídle společnosti Seznam na neohlášeném místním šetření. Prověřuje podezření, že firma zneužila své postavení na trhu. „Úřad provádí neohlášenou inspekci u společnosti Seznam.cz, v jejímž rámci prověřuje důvodné podezření na možné protisoutěžní jednání, konkrétně zneužití dominantního postavení,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda.

Švanda doplnil, že samotné místní šetření neznamená, že společnost zákon opravdu porušila. Neznamená to ani to, že úřad se společností zahájí správní řízení. „Mohu pouze potvrdit, že zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v úterý dorazili do sídla společnosti Seznam.cz. Ačkoli nemáme informace o tom, že by s námi bylo zahájeno jakékoli oficiální řízení, s jeho zástupci samozřejmě spolupracujeme a jsme jim plně k dispozici,“ řekla mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová.

Na zásah upozornil server Info.cz. O tom, že antimonopolní úřad (ÚOHS) prověřuje působení Seznamu na českém trhu informoval samotný úřad už v září, tehdy v tiskové zprávě reagující na článek Seznam Zpráv. V něm zpravodajský web popisoval údajnou spolupráci vedení úřadu s vydavatelem časopisu Veřejné zakázky.

Seznam tehdy v reakci uvedl, že považuje za nepřijatelné, aby orgán veřejné moci bez důkazů veřejně obviňoval jiný subjekt ze msty, zneužívání médií a vytváření nátlaku, a to z důvodu, že se úřad tímto subjektem má v rámci své kontrolní činnosti údajně zabývat. V úterý vydal Seznam na svém webu článek o firmě, která chybně prováděla tendry, nicméně její majitel jako expert spolupracuje se šéfem ÚOHS.

O místních šetřeních kvůli podezření z vážného porušení zákona, jako je právě zneužití dominantního postavení nebo uzavírání kartelových dohod, ÚOHS obvykle informuje, neuvádí ale podrobnosti ani jména firem. Na začátku října informoval o místních šetřeních v několika firmách kvůli podezření z uzavírání kartelových dohod.

ÚOHS každoročně zahájí několik desítek správních řízení týkajících se hospodářské soutěže. Týkají se i zakázaných dohod, kartelových nebo vertikálních, při nichž firma svým odběratelům například diktuje prodejní ceny nebo zneužití dominantního postavení.

Loni úřad vydal 75 prvostupňových rozhodnutí týkajících se hospodářské soutěže, 55 z nich se týkalo fúzí, tedy spojování soutěžitelů. Za pochybení narušující hospodářskou soutěž uložil pokuty v celkové výši 268 milionů korun.