Šetřila, aby mohla brzy do důchodu. A je miliardářka, i když ji vyhodili ze startupu, který založila

Dávno předtím, než se z ní stala úspěšná podnikatelka, propadla Lucy Guo investiční filosofii známé jako FIRE. Jde o zkratku anglického sousloví financial independent, retire early a označuje hnutí, podle kterého je třeba začít včas a hodně investovat, aby mohl člověk jít brzy do důchodu a užívat si. Dnes je z třicetileté dcery čínských imigrantů nejmladší selfmade miliardářka světa.

Jmění na úrovni 1,25 miliardy dolarů není samozřejmě důsledkem toho, že by si od puberty dávala stranou každý měsíc pár tisíc dolarů a ty nechávala pracovat, jak o tom často a rád hovoří například český FIRE průkopník Lukáš Nádvorník. Na druhou stranu spolu obě věci souvisí.

„Když jsem byla mladší, navštěvovala jsem všechna možná internetová fóra, abych se o FIRE dozvěděla co nejvíc. Hodně mě to naučilo o správě peněz a přístupu k bohatství,“ řekla Guo v rozhovoru pro časopis Fortune. A jak se tedy stala miliardářkou, navíc podle magazínu Forbes s dovětkem nejmladší selfmade miliardářkou, kterýžto titul dosud držela zpěvačka Taylor Swift?

Guo v roce 2016 spoluzaložila startup Scale AI, který pomáhá jiným firmám zaměřeným na umělou inteligenci a její vývoj zpracovávat a vyhledávat data, na nichž potom AI trénují. Mezi jejími klienty jsou jak OpenAI, tak mnohé americké vládní agentury. Právě Scale AI nyní investoři, kteří skupují akcie od bývalých zaměstnanců, ocenili na 25 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst hodnoty o 80 procent.

Paradoxní je, že Lucy Guo už ve Scale AI nepůsobí, protože startup, u jehož vzniku stála a který dva roky vedla, v roce 2018 opustila. Nepohodla se totiž na dalším směřování firmy s druhým spoluzakladatelem Alexandrem Wangem – a ten ji vyhodil. Jenže ze své první společnosti sice odešla, ale podíl, nyní zhruba na úrovni pěti procent, si ponechala.

„Moc na to nemyslím, je to dost šílený. Jenže je to všechno zatím jen na papíře,“ vzkázala Forbesu na dotaz, co na svůj nově nabytý status nejmladší miliardářky říká. Zároveň se, alespoň tedy v médiích, dlouhodobě netají tím, že fandí jednoduchému způsobu života a mladým lidem, kteří touží zbohatnout, připomíná: „Hlavně žijte skromně.“

Právě takové je motto hnutí FIRE, které vybízí, aby si lidé, speciálně když jsou ještě mladí a bez větších závazků, odkládali co nejvíc peněz stranou. Například Lukáš Nádvorník, který jinak pracuje na Matematicko-fyzikální fakultě UK, se díky tomuto přístupu plánuje stát rentiérem už po čtyřicítce.

Guo, která je dcerou čínských imigrantů, má nicméně podnikání v krvi. Programovat začala ještě na střední škole v San Francisku a po maturitě zamířila na prestižní Carnegie Mellon University, kde se věnovala počítačovým vědám. Školu ale nedokončila, protože ještě před promocí přijala stipendium od známého miliardáře Petera Thiela – ten vyzval studenty, že jim uhradí rozjezd byznysu, když kvůli němu opustí školní lavice.

Na to konto se vydala na dráhu startupistky a nějakou dobu se protloukala Silicon Valley, chvíli pracovala v Quoře, pak ve Snapchatu. Když se seznámila s Wangem, rozhodli se naskočit do vlaku s umělou inteligencí.

Lucy Guo, která je vedle finanční střídmosti také advokátkou posilování a cvičení, nicméně po odchodu ze Scale AI pokračovala ve startupové dráze. Nejprve založila venture kapitálový fond Backend Capital a v roce 2022 také platformu Passes. Ta funguje na podobném principu jako Patreon či OnlyFans a propojuje tvůrce s jejich fanoušky.

Passes má podle amerických médií hodnotu zhruba 150 milionů dolarů, ale také má na hrbu jeden nepříjemný problém: čelí žalobě, že se na jeho stránkách dalo dostat k nevhodnému obsahu s nezletilými. Guo a její tým to sice opakovaně odmítli, nicméně i tak výrazně zpřísnili podmínky pro nahrávání obsahu a vyčistili své databáze od všeho, co by jim mohlo zkomplikovat život před soudem.