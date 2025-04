Daniel Vávra: Už mám další nápady s potenciálem jako Kingdom Come. Divím se, že úspěch lidi překvapil

Uložit 0

Česká hra Kingdom Come: Deliverance 2 si vybojovala světový úspěch. A s ním i mnohem větší pozornost zahraničních médií. Kreativní ředitel Warhorse Studios Daniel Vávra nyní poskytl rozhovor, ve kterém poodhalil své plány na další tvorbu po KCD2, pohled na umělou inteligenci nebo názor, že v devadesátkách měly hry větší hloubku.

Zajímá vás herní průmysl v Česku? Tak se přihlaste k odběru našeho herního newsletteru Good Game! Newsletter Good Game | Poslední vydání Odebírat

„Vážně mě překvapilo, že úspěch Kingdom Come: Deliverance 2 tolik lidí překvapil. Od začátku jsem byl zcela přesvědčený, že pokud vše uděláme správně, bude to recept na úspěch,“ prohlásil Daniel Vávra. „Má silný děj a v tom podle mě spousta dnešních her selhává. Když už mají nějaký příběh, je to výplň nebo random bullshit nebo se snaží předat nějaké poselství. A pokaždé, když vyjde hra s dobrým příběhem, je velmi úspěšná. Je zvláštní, že se jich dělá tak málo,“ zmínil v rozhovoru s Christopherem Dringem.

Toho nejspíš neznáte, ale pro kontext se hodí říct, že je to velezkušený herní novinář, který má za sebou rozhovory například s hollywoodskými producenty o videoherních filmech a se šéfem herní divize Netflixu či analýzy dopadu Trumpových tarifů na hry. Z jeho skoro půlhodinového povídání s Danielem Vávrou pro vás vybíráme tři zajímavé kousky. Kompletní rozhovor v angličtině si pusťte na The Game Business.

Kulturní války? Nejsou dílem korporátů, ale autorů

Vávrovo jméno se nejen mezi českými online diskutéry už dávno přelilo z odvětví videoher i političtějším směrem. Nejde pro ostřejší slovo a názor daleko – a to nejen když se pouští do online potyček s hejtry černochů nebo gayů v Kingdom Come 2, ale třeba na adresu různých společenských vlivů v audiovizuální tvorbě.

Tohle téma nakousl i v interview s Dringem. „Ty současné kulturní války… Hodně lidí si myslí, že tvůrce k něčemu nutí nějaký zlý management. Ale já bych řekl, že je to naopak. Že to vychází od samotných tvůrců. A že se to některým společnostem třeba ani nelíbí, ale nevědí, co s tím,“ prohlásil Vávra.

V devadesátkách měly hry větší hloubku

„Vidíme to i v Hollywoodu, že se občas točí filmy pro neexistující publikum. Přitom se podívejte na filmy z osmdesátek nebo devadesátek. Film jako E. T. – Mimozemšťan od Spielberga se odehrává v malém městě s obyčejnými lidmi, ke kterým si každý může vytvořit vztah,“ zmínil Vávra. Zatímco dnes podle něj filmaři spíš točí filmy o sobě či o kalifornských boháčích, se kterými si tohle pouto nevybudujete.

„Přestali točit filmy o obyčejných lidech. Rád bych viděl třeba film z Montany. Obvykle se mi líbí, když se využívají různá prostředí. A to platí i ve hrách,“ zmínil zástupce Warhorse Studios. „Když se podíváte na hry z devadesátých let, rozsah témat a rozdílných žánrů byl – troufám si říct – mnohem větší než dnes,“ dodal výřečný vývojář.

Umělá inteligence? Mohla by pomoct s dalšími projekty

Vávra pro The Game Business také nakousl velké téma poslední doby – umělou inteligenci. Tu by možná využil pro další práci po Kingdom Come 2. „Štve mě, že vývoj her trvá tak dlouho. Protože mám víc nápadů než času,“ řekl Vávra s dodatkem, že podobně jako jiní tvůrci doufá nikoliv v nahrazení lidské činnosti AI, ale v její využití coby nástroje pro značné ušetření úsilí.

„To by bylo skvělé. Mám totiž pár velkých nápadů, ale jejich realizace bude vyžadovat spoustu času a příprav. Jsou to projekty, které podle mého názoru mají stejně velký potenciál jako Kingdom Come: Deliverance,“ uzavřel.

Což jsou velmi slibná slova – Kingdom Come: Deliverance 2 z dílny pražských Warhorse Studios získalo skvělé recenze, míří na tři miliony prodaných kopií a miliardy korun v tržbách. Cokoliv, co se mu byť jen přiblíží, by byl hit.