Architekti stvořili dům-most. Stojí na dvou podestách a v záplavovém území, odolá ale stoleté vodě

Uložit 0

Povodně zasáhly středočeské Řevnice jen v novém tisíciletí hned třikrát. V letech 2002, 2003 a 2013 se vylila jinak klidná Berounka. Vzhledem k tomu, že průvodním jevem klimatické změny je střídání extrémů, tedy kromě sucha i povodní, dá se očekávat, že sem voda přijde zas. Tak proč se na to nepřipravit?

Malebné Řevnice jsou vyhledávanou oblastí, a to i přes možnou katastrofu. Té se ale dá vyhnout, jen je dobré na to myslet už při plánování nového domu. Na pozemek v záplavovém území navrhli architekti ze studia 0,5 se společností Chytrý dům stavbu, která vypadá v podstatě jako most. Stojí na dvou silných sloupech, které obytný prostor drží nad potenciální hladinou stoleté vody.

Sloupy jsou nosné, z betonu a odolné vůči vodě. V jednom je vstupní hala se schodištěm a šatnou, v druhém pracovna a také sklad. Život se odehrává nad tím, tedy v podstatě v prvním nadzemním patře, které představuje mostovku.

„Investor nás oslovil v roce 2020 s cílem navrhnout dům, který by splňoval požadavek umístění obytných ploch nad úroveň stoleté vody. Výsledkem je unikátní dvoupodlažní dřevostavba, která je vynesená na dvou betonových podstavách. Toto řešení nejen zajišťuje ochranu domu před povodněmi, ale také vytváří výrazný architektonický prvek a krytý venkovní prostor mezi podstavami,“ líčí architekti.

Firma Chytrý dům pak k tomu dodává ujištění: „Dům je v místě, kam ještě dosáhne stoletá voda Berounky. V případě povodně bude celá dřevěná část nad vodou.“ Obě společnosti tak projektu začaly přezdívat dům-most. A zatímco podlahová plocha má pouhých 42 metrů čtverečních, patro je ve velikosti 110 metrů.

Dům má tradiční sedlovou střechu. Fasádu pak tvoří horizontální dřevěný obklad. „Dům vyniká jasnou dramaturgií objemů, kde kryté závětří a symetrická hmota nad zahradou hrají klíčovou roli. Jižní strana domu je prosklená díky pásovému oknu, které poskytuje nádherný výhled do zahrady a okolí, zatímco severní strana domu zahrnuje chodbu a vestavěné skříně,“ dodávají architekti, kteří dům doplnili o hravé barevné prvky, takže jsou tu červená okna a světle modré dveře.

Mezi dvěma betonovými podstavami vznikl volný prostor, který lze využívat jako kryté zázemí s výhledem do zahrady. Ta je navržená přírodně, navíc tak, aby se dala snadno udržovat. „V blízkosti domu je část zahrady upravena pro každodenní potřeby rodiny, zatímco vzdálenější části mají charakter divokého sadu s ovocnými stromy. Tento přechod z kultivovaného prostoru k přírodní krajině dokonale doplňuje celkový koncept domu,“ uvádějí architekti.

Dům má rozvržení 5+kk. V patře se nachází hlavní obytná část domu, to znamená obývací prostor, čtyři pokoje a dvě koupelny. „Obytné místnosti jsou navrženy s ohledem na vysoké otevřené podkroví, které nabízí dodatečné obytné plochy a vytváří vzdušný prostor v celém interiéru,“ líčí architekti. Ve zvýšeném patře je také chill-out zóna a půda, zatímco dětské pokoje jsou vybaveny mezipatry na spaní.