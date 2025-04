Tři tisíce betonových rodinných domů ročně? Best miliardáře Víta Kutnara vyzývá cihláře na souboj

Uložit 0

Oba toužili podnikat už od mládí, oba uspěli ve stavebnictví – a jejich cesty se protnuly ve firmě Best. Někdejší „betonový král“ Tomáš Březina ji začal budovat v roce 1990, o tři dekády později pak společnost prodal miliardáři Vítu Kutnarovi, zakladateli a hlavnímu majiteli skupiny DEK. Tím se z obchodníka se stavebními materiály stal i jejich výrobce.

Best se ještě pod Březinovým vedením snažil šlápnout do vývoje takzvaných přesně broušených betonových tvárnic, ze kterých lze postavit i rodinný dům. Teprve nový vlastník ale měl dostatek kapitálu, aby investoval 600 milionů korun do výroby tohoto materiálu, který svým vzhledem připomíná klasické keramické cihly. Dnes už má firma ve svém závodě v Lučicích u Chlumce nad Cidlinou speciální vibrolis i brousicí linku, z níž každý den vyjíždí zhruba 40 až 80 palet naložených betonovými tvárnicemi. V jejich skládání pak pomáhají dva roboti.

Karel Nosek, ředitel Bestu, pro CzechCrunch uvedl, že místní výroba vystačí na výstavbu asi tří tisíc rodinných domů ročně. „Produkce zde v Lučicích teď pokryje přibližně 10 procent rodinné výstavby v Česku. Naše kapacity ale můžeme kdykoliv navýšit,“ říká.

Best v současné době vyrábí dlažby, obrubníky, ploty, zdi, schodiště, palisády, studny, kanalizace nebo třeba svodidla. Právě betonové tvárnice se ale teď mohou stát jedním z pilířů společnosti. „Investovali jsme do modernizace několika výrobních závodů a zároveň do akvizice nového závodu v Nových Hradech. Tento systém, který jsme nazvali Best-Rock, bude mít podle nás vliv na vývoj českého stavebnictví a do budoucna může přispět i trhu v celé Evropě,“ věří Nosek.

Firma tak chce začít konkurovat cihlářům. A tvrdí, že beton nabízí oproti klasickým stavebním materiálům řadu výhod. Je prý pevnější, lépe zadržuje teplo a je zároveň mrazuvzdorný a vzduchově neprůzvučný. Ke stavbě také není potřeba tolik omítky a malty. „Nízká nasákavost betonu pak zamezuje růstu plísní v interiéru. A navíc je neprůstřelný. To je také důležité kritérium – nedaleko zuří válka na Ukrajině, současná politická situace je obecně velmi nestabilní,“ popisuje ředitel Bestu.

Podle něj nový zdicí systém vznikl i kvůli rostoucím cenám stavebních materiálů. „Beton sám o sobě slouží k energeticky nenáročné výrobě, je snadno kombinovatelný s ostatními stavebními materiály a k tomu je cenově dostupný. Díky vysoké akumulaci tepla člověk ušetří za vytápění i klimatizaci. A díky pevnosti tohoto zdiva lze stavět štíhlejší zdi, což zvětšuje vnitřní prostor,“ doplňuje Nosek. Tvárnice o tloušťce 100 milimetrů stojí 72 korun za kus, o tloušťce 150 milimetrů pak necelou stovku.

Vedle samotných tvárnic vyvinula společnost Best také stropní program a překlady, což dává dohromady systém pro hrubou stavbu, který chce nabízet jako alternativu k tradičním postupům. Firma teď očekává, že by se v blízké době mohly začít stavět betonové rodinné domy ve velkém. Jeden takový vzorový dům stojí právě v Lučicích, kde si ho můžou návštěvníci areálu prohlédnout a osahat. Zatím je ale bez střechy. „Betonové střešní krytiny teď vyrábět neplánujeme. V každém kraji už jsou ovšem hotové stavby z Best-Rocku, případně se momentálně finišují,“ líčí Nosek. Mezi první realizace patří zimní stadion v Nymburku, průmyslová automyčka v Mostě nebo rodinný dům v Sedlci u Plzně.

Foto: Archiv TB Tomáš Březina, zakladatel Bestu a neúspěšný prezidentský kandidát

Podle Elišky Smolové, marketingové ředitelky výrobce cihel Heluz, si ale keramická cihla své postavení na trhu i nadále udrží. „Cihelný střep má sám o sobě nadstandardní funkční vlastnosti a velmi dobře izoluje teplo. Díky tomu splňujeme současné tepelně-izolační normy již v jedné vrstvě konstrukce bez potřeby dodatečného zateplení. Takovou výhodu beton neposkytuje. Betonová tvárnice prostě nemá lepší vlastnosti než cihla,“ tvrdí.

Smolová připouští, že tvárnice mohou vykázat větší mechanickou odolnost nebo lepší akumulaci tepla díky větší objemové hmotnosti. „Bez zateplení však samy o sobě nesplní požadavky na obvodovou konstrukci,“ konstatuje. Betonové stavby totiž vyžadují dodatečné zateplení. „Když u těchto domů potřebuje člověk navíc 20 centimetrů polystyrenu nebo minerální vaty, rozhodně nejde o dlouhodobě udržitelnou výstavbu – jak z hlediska trvanlivosti konstrukce, tak ekologie,“ říká.

Foto: Best / Wienerberger Nalevo je broušená betonová tvárnice od Bestu, napravo keramická cihla od Wienerbergeru

Zástupkyně Heluzu navíc poukazuje na to, že samotná zateplovací vrstva není odolná vůči požárům, má špatnou mechanickou odolnost a kratší životnost než samotné zdivo. „A že je beton levnější? Ano, pořizovací cena tvárnic je skutečně nižší. Ve výsledku jsou ale náklady na jednovrstvé cihelné konstrukce a sendvičové stavby s kontaktním zateplením téměř totožné. Ideologie vícevrstvé výstavby, kdy kontaktním zateplením doháníte nedostatečné tepelně-izolační vlastnosti základního staviva, nedává v žádném ohledu smysl. Zejména u rodinných domů,“ doplňuje.

Roman Busta, ředitel divize hrubá stavba dalšího výrobce cihel Wienerberger, pak upozorňuje, že výroba cementu, který je klíčovou složkou betonu, je energeticky i emisně náročná. „Podle aktuálních analýz je uhlíková stopa betonových konstrukcí výrazně vyšší než u cihel,“ říká. I podle něj je u betonu nutné dodatečné zateplení, které zvyšuje náklady. „A také vytváření drážek pro vodorovné rozvody je u tvárnic náročné jak časově, tak materiálně – kvůli vysoké spotřebě brusných kotoučů,“ dodává Busta s tím, že zvukově izolační vlastnosti u betonu jsou skutečně velmi dobré. U rodinných domů jsou nicméně hlavními prvky akustického přenosu okna a dveře, tato vlastnost tak prý nemá tak velkou váhu.

Nosek uznává, že u domů z betonových tvárnic je pro určitý komfort potřeba použít tepelnou izolaci. „Cena zdiva z betonových broušených tvárnic včetně tepelného izolantu bude ale stále přibližně o 20 až 30 procent nižší oproti ostatním zdícím materiálům,“ uzavírá. Podle něj nechce Best nahradit cihly, jen přichází s novým produktem z tradičního materiálu. „Věříme, že se naše betonové tvárnice stanou pro české stavebnictví nepostradatelnými.“

Do skupiny DEK patří kromě Bestu i Argos Elektro, Stachema, Retek, Dekmetal, Dekwood, ÚRS nebo Callida. Holding vyrábí rovněž stavební chemii, plechové střešní a fasádní systémy, konstrukční dřevo či příslušenství pro zateplovací systémy. Tržby celé skupiny v roce 2023 dosáhly 31,2 miliardy korun, zisk EBITDA činil 3,2 miliardy korun. Společnost Best měla v témže roce obrat 1,6 miliardy korun a zisk EBITDA 76,5 milionu korun. Jde o největšího výrobce betonových prvků v Česku – co se týče obratu za rok 2023, následují společnosti Diton (1,2 miliardy), Presbeton Nova (necelá miliarda), Lias Vintířov (téměř 800 milionů) a KB-Blok (310 milionů).