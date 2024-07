AS Řím bude mít nový stadion. Má se stát dominantou města a mít největší fanouškovskou tribunu

Uložit 0

Prvoligový fotbalový klub AS Řím sídlí už od roku 1953 na stadionu Olimpico. Problém je, že je malý a klub ho navíc sdílí se svojí konkurencí – týmem Lazio. Oba proto chtěly vzít do zaječích a AS Řím se to evidentně nyní podaří. Klub už probral návrhy na nový stadion se starostou italské metropole a má mít největší fanouškovskou tribunu v Evropě

Nový stadion by měl vyrůst ve čtvrti Pietralata a měl by mít oválnou základnu a zakřivenou fasádu tvořenou vertikálními žebry. Pro AS Řím ho vytvořilo architektonické studio Populous. To navrhlo budovu inspirovanou klasickou římskou architekturou, jen se všemi moderními výdobytky. Díky tomu má podle architektů nabídnout prvotřídní zážitek nejen fotbalovým fanouškům, ale celé místní komunitě.

„Po generace byl fotbal mnohem víc než jenom hra. Je to vášeň,“ hlásí video, které klub připravil na setkání se starostou Robertem Gualtierim.

Klub slibuje největší Curva Sud, to znamená speciální tribunu, která je určená těm nejvěrnějším fanouškům. „Bude silným středobodem, který ztělesňuje energii našich příznivců. Jako hrdí správci AS Řím jsme odhodláni vytvořit prostor, který ztělesňuje ducha a tradici našeho klubu a zároveň se stane globálním symbolem inovace a dokonalosti a také vzorem odpovědnosti k životnímu prostředí,“ uvedl viceprezident klubu Ryan Friedkin.

Nejde ale jen o fotbal. Stadion, který bude mít kapacitu 55 tisíc lidí s rozšířením až na 62 tisíc návštěvníků, a chce se stát také novou dominantou města a novým orientačním bodem.

„Nový stadion světové úrovně poskytne nejen neuvěřitelné zázemí pro fanoušky, bude i významným cílem pro občany Říma i dalších měst. Stadion bude mít ikonický design a bude se nacházet na vyvýšeném místě v Pietralatě s výhledem na město a krásnou okolní krajinu. Má tak ambici stát se ikonou světového fotbalu,“ komentoval Declan Sharkey z ateliéru Populous.

Nápad postavit nový stadion představil prvoligový klub poprvé v roce 2012. S návrhem přišel o pět let později, město ho ale odmítlo. Teď to vypadá, že na posledním návrhu je s Římem shoda. Studie proveditelnosti z roku 2022 odhadla celkovou cenu stavby na 582,1 milionu eur, což je bezmála patnáct miliard korun.

Součástí projektu by měla být také výstavba parkovišť, zelených ploch o rozloze víc než patnáct hektarů a také cyklistických a pěších stezek. Stavět by se mohlo na ploše zhruba dvacet hektarů a začít by se mělo v roce 2027. Termín dokončení není znám.