Autobus či vlak jako mobilní kancelář. RegioJet nabízí autobusy s unikátním rozložením sedadel

Počítali jste někdy, kolik času strávíte na pracovních cestách po Česku či do zahraničí v momentě, kdy jedete autem? Mohou to být desítky, ale i stovky hodin měsíčně. Práce během nich stojí, a ještě dorazíte unavení kvůli řízení. Doba plně autonomních vozů je sice stále daleko, přesto existují možnosti, jak cestovat a mít při tom k dispozici dostatek komfortu pro vyřizování e-mailů, online meetingů či k odpočinku. Na co nejlepší podmínky pro práci během cest se teď zaměřil RegioJet, který nabízí hned několik služeb měnících autobusy a vlaky na mobilní kancelář.

Pokud jste někdy cestovali běžným autobusem a snažili jste se v něm pracovat, víte, že se jedná o náročnou disciplínu. Prostoru je málo, komfort skoro žádný a o soukromí ani nemluvě. Pokud se však rozhodnete cestovat na dálkových a mezinárodních trasách s RegioJetem, práci si můžete vzít na palubu s sebou.

To platí zejména, pokud vás čeká cesta na trase Praha-Brno-Bratislava-Budapešť, musíte se dostat z Prahy do Berlína, či Mnichova, nebo zajet ještě dál. RegioJet na těchto linkách, i linkách do zemí jako je Británie, Francie, Nizozemsko, Švýcarsko, Maďarsko a Itálie, nasadil nové dvoupodlažní autobusy s unikátním uspořádáním 2+1. Ty budou od prvního čtvrtletí příštího roku nasazeny také do Vídně. Autobusy nabízí mimo klasické řady se dvěma sedadly vedle sebe také řadu, kde je pouze jedno křeslo. Díky tomu získává cestující značné množství prostoru oproti tomu, na jaké je zvyklý z běžných autobusů.

„Máme tu čest uvést do provozu autobusy, které zcela mění způsob, jakým v Evropě cestujeme. Naším cílem je nabídnout nejvyšší standard komfortu, který je dosud spojen pouze s první třídou ve vlacích a letadlech. Jsme přesvědčeni, že tato inovace otevře novou kapitolu v autobusové dopravě,“ říká Radim Jančura, majitel společnosti RegioJet, který nové uspořádání sám navrhoval.

Dvoupodlažní autobusy výrobce Setra s označením Fun&Relax⁺ nabízejí prostor pro maximálně 58 cestujících. V totožných typech autobusů je přitom běžně nabízeno 80 míst k sezení. Spodní patro autobusu má klasickou koncepci dvou řad se dvěma sedadly na každé straně. Nabízí také dva oddíly pro čtyři osoby, kde lze s kolegy rovnou debatovat nad rozběhlými projekty.

Zmiňované rozvržení 2+1 nabízí horní patro. V obou případech sedí cestující v plně polohovatelných, ergonomicky tvarovaných sedadlech s koženým čalouněním, které zároveň nabízí extra prostor pro nohy a uspořádání zaručující soukromí.

Každé křeslo je vybaveno ergonomickým stolkem, nastavitelným podhlavníkem a multimediálním systémem umožňujícím sledování filmů, hraní her či přístup k online tisku. Kdo se chce věnovat práci, může využít rychlého Wi-Fi připojení a dobíjet si svá zařízení skrze 230V zásuvku či prostřednictvím USB a USB-C portu. Pro milovníky kávy je zdarma k dispozici zrnková káva a profesionální kávovar. Cestující si mohou dopřát espresso, lungo, latte macchiato a další horké nápoje. V létě je v nabídce i ledová verze těchto káv, k dispozici je také pítko na vodu zdarma nebo samoobslužný automat se sladkým i slaným občerstvením a chlazenými nápoji.

Podle RegioJetu má 2+1 řešení obrovský potenciál zpopularizovat veřejnou dopravu zejména pro ty cestující, pro které doposud autobus nepředstavoval kvalitní alternativu k vlaku či automobilu. Autobus nebo i zmíněný vlak se navíc hodí třeba pro přesun na letiště ve Vídni, odkud můžete letecky pokračovat do vzdálenějších destinací. RegioJet v tomto případě dokonce nabízí možnost připlatit si tzv. záruku odletu, tedy doplňkovou službu k jízdence na autobus či vlak, která zaručuje proplacení nákladů za propadlou letenku, pokud se spoj na letiště opozdí.

Foto: RegioJet V kupé je k dispozici veškerý komfort pro odpočinek i práci

Cestujícím, kteří dávají přednost cestování po železnici a chtějí během cesty udělat kus práce, nabízí RegioJet možnost využití služeb tříd Business a Relax. Ty nabízejí možnost odpočívat či pracovat z kožených polohovatelných sedaček se stolkem. Samozřejmostí je Wi-Fi připojení a zásuvka pro dobíjení přenosných zařízení a občerstvení.

V případě třídy Relax jsou k dispozici dvojsedačka či samostatná místa ve velkoprostorovém voze. V Business třídě je v nabídce i prostorné kupé pro maximálně 4 osoby, ze kterého se tak skutečně stává malá mobilní kancelář či coworkingový prostor. Kdo touží po absolutním klidu, může využít i tzv. tichého kupé, ve kterém platí omezení používání mobilních telefonů, poslouchání hudby a podobně.

Vlaky RegioJetu navíc fungují také jako pojízdné restaurace, takže lze během cesty odbavit nejen pracovní povinnosti, ale rovnou stihnout i oběd či večeři. Stačí si jen objednat jídlo a pití u palubního personálu, který následně objednávku doručí přímo na místo. Vybírat lze přitom z pestrého menu, které uspokojí všechny, ať už mají chuť na svíčkovou s knedlíkem, sushi či tvarohový koláč.