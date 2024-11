Bezrealitky se spojují s německým konkurentem a chtějí do Evropy. Inzerát nově pošlou na všechny portály

Uložit 0

Marek Rosenbaum udělal významný krok, aby se mohl s jednou částí svého realitního byznysu vydat na expanzi do Evropy. Do jeho skupiny European Housing Services spadá populární služba Bezrealitky, která nyní oznámila propojení s největším německým portálem Ohne-Makler. Ten se taktéž zaměřuje na prodej či pronájem domů a bytů bez nutnosti využít makléře. Nově vznikající společný podnik, v němž má česká a německá strana po padesáti procentech, má mít aktuálně roční obrat přesahující 265 milionů korun a ročně realizovat téměř 90 tisíc transakcí. Příští rok chce společně zamířit do Rakouska a poté na další trhy. Bližší podmínky celé transakce nebyly zveřejněny.

Největší službou nabízející možnost přímého prodeje nebo pronájmu nemovitosti jsou v Česku Bezrealitky, které vznikly v roce 2007. Jen o dva roky později byl v Německu spuštěn podobný portál Ohne-Makler, což v překladu znamená „bez makléře“, a stal se taktéž největší službou svého druhu na tamním trhu. Nyní se oba projekty po téměř ročním vyjednávání spojují. V novém společném podniku bude mít padesátiprocentní podíl skupina European Housing Services (EHS) Marka Rosenbauma a druhých padesát procent připadne majiteli německého portálu Hendriku Richterovi.

„Zakončili jsme jeden z nejsložitějších dealů, který jsem kdy vedl. Problematika bydlení je v Německu obrovským společenským tématem. Ohne-Makler patří ke značkám, které respektují výrazný etický rozměr podnikání v této oblasti. Stejně jako my, i Hendrik Richter měl jako jeden z klíčových požadavků spolupráce schopnost pozitivně formovat celý trh,“ komentuje transakci Hendrik Meyer, skupinový šéf European Housing Services. „Takže teď mohu s hrdostí říci, že vzniklo nejen byznysové, ale hlavně manažerské partnerství, které nám umožní z evropského ‚bezrealitkového‘ trhu rostoucího meziročně skoro osmnáctiprocentním tempem vytěžit maximum.“

Hlavní propozice české i německé služby je podobná. Ohne-Makler nicméně funguje trochu jinak. Vytvořený inzerát se totiž klientům automaticky publikuje také na všech hlavních německých realitních portálech, jako jsou ImmoScout24, Immowelt, Kleinanzeigen nebo Immonet.de. Výhodou je, že komunikace se pak sbíhá na jednom místě a také náklady pro klienta jsou ve výsledku levnější, než kdyby publikoval na každém portálu zvlášť. Podobný model nyní přinesou Bezrealitky do Česka. Inzerci na jeden klik také pošlou na největší tuzemské realitní servery, a to se stejnými benefity: vyšší dosah, nižší celková cena a komunikace na jednom místě.

„Díky know-how z Ohne-Makler nyní můžeme představit produkt, který posouvá potenciál Bezrealitky zase o úroveň výš. Propojíme totiž exkluzivní nabídku a digitální služby našeho portálu s dosahem dalších realitních hráčů. V době, kdy role prodeje bez makléře roste, se jedná o zásadní konkurenční výhodu. Stejným způsobem zase naše know-how digitální realitní služby doplní možnosti našich nových partnerů,“ doplňuje Hendrik Meyer. Dlouhodobým cílem nového společného podniku bude také expanze do dalších zemí. Na jaře příštího roku chce Ohne-Makler s podporou EHS vstoupit do Rakouska, zatímco Bezrealitky budou nadále pokrývat Česko a Slovensko.

Čtveřice sousedících zemí pak má vytvořit odrazový můstek pro další rozvoj. „Máme teď šanci rozdělit si hřiště a jít na expanzi s dvojnásobným drivem. Rádi bychom otevírali jeden nový trh ročně. Využijeme výhodu, že každý nový trh může dostat službu v podstatě na míru, poskládanou z toho nejlepšího, co mohou Bezrealitky a Ohne-Makler nabídnout,“ říká šéf EHS Hendrik Meyer. Obě služby mají na jednotlivých trzích působit pod svými aktuálními názvy. Většinu obratu ve společném podniku aktuálně generuje Ohne-Makler, který letos očekává obrat přesahující osm milionů eur (přes 200 milionů korun). Bezrealitky letos ve svých plánech cílí v obratu na více než 63 milionů korun.