Bob Dylan s tváří Timothéeho Chalameta řádí v novém traileru. V minulosti ho hrála i Cate Blanchett

Časy se mění. Na první pohled poměrně banální zjištění, stejnojmenná píseň (The Times They Are a-Changin’) se ale stala hymnou pacifistů a hnutí za občanská práva ve Spojených státech 60. let a jejího autora Boba Dylana pomohla ustanovit jako jednoho z nejznámějších písničkářů všech dob. Jeho jméno je poměrně úzce spojeno také s filmem, kde hrál a komponoval hudbu, zároveň jej ztvárnili herci jako Christian Bale, Heath Ledger, a dokonce Cate Blanchett. Teď mladý Dylan dostane tvář Timothéeho Chalameta ve filmu Úplně neznámý.

Podle oficiální synopse se novinka odehrává na newyorské hudební scéně počátku 60. let a sleduje raketový vzestup devatenáctiletého minnesotského hudebníka, který se jako folkový zpěvák dostal do koncertních sálů a na přední příčky hitparád. Jeho písně a tajuplná osobnost se staly celosvětovou senzací.

Dylan, rodným jménem Robert Allen Zimmerman, začal používat svůj umělecký pseudonym, inspirovaný britským básníkem Dylanem Thomasem, už na střední škole. V několika kapelách hrál písně od Little Richarda nebo Elvise Presleyho, v sólové tvorbě se pak ale vydal spíš směrem k folkovému žánru. Ačkoliv mu imponovala energie a chytlavost rock’n’rollu, hudba mu nepřipadala dostatečně seriózní. „Ty písně v sobě mají více zoufalství, více smutku, oslav, víry v nadpřirozeno, mnohem hlubší pocity,“ řekl Dylan o folku v rozhovoru z roku 1985.

Jeho mnohdy vyostřené názory zachycuje také nový trailer k filmu Úplně neznámý. „Tvoje písně jsou jako olejomalby v zubařské ordinaci,“ říká písničkář ústy Chalameta svojí pozdější milence Joan Baez (Monica Barbaro). „Jsi tak trochu kretén,“ dostává se mu v odpovědi.

Snímek, který režíroval James Mangold, stojící za životopisným dramatem Walk the Line o Johnnym Cashovi, filmy Logan: Wolverine nebo Le Mans ’66, bude sledovat Dylanovu vycházející hvězdu a střet s očekáváními. K vrcholům snímku bude patřit vydání a živé hraní alba Blonde On Blonde, kde hudebník po letech na pódiu s akustickou kytarou přejde na elektrický nástroj s kapelou.

Děj Úplně neznámého se zaměří také na Dylanův osobní život, kde se vedle písničkářky Joan Baez, s níž i několikrát vystupoval, objeví Sylvie Russo. Mladá žena s tváří Elle Fanning má být upravenou verzí Suze Rotolo, Dylanovy přítelkyně, která se objevila i na obalu The Freewheelin’ Bob Dylan. Deska vydaná v roce 1963 z tehdy teprve dvaadvacetiletého hudebníka učinila hvězdu a skladby jako Blowin’ in the Wind, Girl from the North Country, Masters of War nebo Don’t Think Twice, It’s All Right se staly klasikami.

The Freewheelin’ znamenalo, že se ze zajímavého, ale ničím výjimečného písničkáře rázem stal zásadní umělec, podle některých i hlas nespokojené mladé generace. Z folkové hudby, spojené spíš se specifickým publikem, se zase stal jeden z nejpopulárnějších žánrů. Následující album The Times They a-Changin’ z roku 1964 Dylanův status folkového barda jen utvrdilo, hned další rok ale vyšly Bringing It All Back Home a Highway 61 Revisited, které svým zvukem s elektrickými kytarami rozdělily publikum. O dva roky později pak Blonde on Blonde definitivně ukázalo, že všímavý písničkář dokáže zaujmout i roli rockové hvězdy.

Mezi lety 1962 a 2023 Dylan vydal 40 studiových alb, kde svoje hudební nadání a schopnost v textech zachytit ducha doby i osobní detaily prezentoval v mnoha různých podobách. Zachytit je se v roce 2007 pokusil režisér Todd Haynes ve filmu Beze mě: Šest tváří Boba Dylana, a to prostřednictvím odvážného konceptu. Různé polohy hudebníka zde ztvárnila pětice herců Christian Bale, Richard Gere, Ben Whishaw, Heath Ledger a Marcus Carl Franklin a také herečka Cate Blanchett.

Sám Dylan se ve filmu jako herec objevil několikrát – poprvé v roce 1973 ve westernu Pat Garrett a Billy the Kid, odkud vzešla kultovní píseň Knockin’ On Heaven’s Door. Následovaly role v muzikálu Hearts On Fire z roku 1987 a v komedii Inkognito z roku 2003. Žádný ze snímků ale nebyl příliš úspěšný.

Úplně neznámý má naopak nemalé ambice. Ačkoliv konceptem není tak odvážný jako Haynesovo dílo, vlastně poprvé na velkém plátně ukáže počátky legendy americké hudební scény, a to navíc v podání jednoho z nejžádanějších herců dneška. Už od zveřejnění první upoutávky koncem července se mluví o šancích na Oscary, alespoň v případě Chalameta. Ten je podle odborníků do role Dylana velice dobře obsazený, hlavně co se týče přezpívání slavných skladeb. „Má správný hlas? Mohli byste být vybíraví, ale jde mu to vážně dobře. Dokáže zprostředkovat vášeň a duši hlasu Boba Dylana, aniž by to znělo jako karaoke,“ řekl pro server Variety KG Miles, autor několika knih o písničkáři.

Životopisných filmů o slavných hudebnících v poslední době vzniká relativně mnoho – pravděpodobně s tím má něco společného obrovský úspěch snímku Bohemian Rhapsody, který v roce 2018 vydělal přes 900 milionů dolarů (20,8 miliardy korun). Počátkem letošního roku do kin dorazil snímek Bob Marley: One Love, v květnu Back to Black o zpěvačce Amy Winehouse a příští rok v dubnu na velkém plátně uvidíme Michaela Jacksona ve filmu Michael, kde krále popu ztvární jeho synovec Jaafar Jackson. Režisér Sam Mendes pak chystá rovnou čtyři filmy o The Beatles, každý o jednom z členů kapely.