Budu volit Kamalu Harris. Taylor Swift se označila za kočičí dámu a jde zamíchat volbami v USA

Americká zpěvačka a popkulturní ikona Taylor Swift má miliony fanoušků a třeba na Instagramu čtvrt miliardy sledujících. A na ně všechny má obrovský vliv. Lidé proto vyhlíželi, jestli se tentokrát vyjádří ke kandidátům na amerického prezidenta a některého z nich podpoří. Ani ne hodinu poté, co podle svých slov viděla úterní debatu mezi Kamalou Harris a Donaldem Trumpem, zpěvačka veřejně oznámila, že bude volit demokratickou kandidátku. „Udělala jsem si průzkum a rozhodla jsem se,“ napsala Swift v příspěvku.

Čtyřiatřicetiletá zpěvačka označila Kamalu Harris za nadanou vůdkyni, která Spojeným státům prospěje svým klidem více než chaos Donalda Trumpa. Ocenila také její výběr kandidáta na viceprezidenta Tima Walze. „Velmi mě povzbudil a ohromil její výběr kandidáta @timwalz, který se už desítky let zasazuje o práva LGBTQ+ lidí, IVF a právo ženy na vlastní tělo,“ napsala celebrita, jejíž vyjádření k volbám fanoušci v posledních týdnech napjatě očekávali.

Na konci srpna sdílel republikánský kandidát a exprezident Donald Trump na své síti Truth Social příspěvek, ve kterém naznačoval, že ho Taylor Swift v nadcházejících volbách podpoří. Na sérii sdílených obrázků se objevila i sama Swift, její fotografie byla ale vygenerována umělou inteligencí. Zpěvačka byla navíc vyobrazena ve stylu slavného strýčka Sama, dokonce i s příznačným textem: „Taylor chce, abyste volili Donalda Trumpa.“

Trump k příspěvku napsal, že její podporu přijímá, zpěvačka se ale od té doby ke kauze nevyjádřila. Ani nepotvrdila, že by Trumpa skutečně podporovala, ani jeho slova nevyvrátila. To udělala až teď. „Vyvolalo to ve mně obavy z umělé inteligence a z nebezpečí šíření dezinformací. Přivedlo mě to k závěru, že jako volič musím být velmi transparentní ohledně svých skutečných plánů pro tyto volby. Nejjednodušší způsob, jak bojovat proti dezinformacím, je pravda,“ napsala Swift v příspěvku, ve kterém se od falešné podpory republikánského kandidáta distancovala a naopak vyjádřila sympatie demokratům.

Pod své vyjádření se navíc podepsala nejen jako Taylor Swift, ale také jako Childless Cat Lady, tedy Bezdětná kočičí dáma. Reagovala tak na Trumpova kandidáta na viceprezidenta J. D. Vance, který v roce 2021 označil tehdejší i současnou viceprezidentku Kamalu Harris a další demokratické političky za „partu bezdětných kočičích dam, které jsou nešťastné“.

Zpěvaččino rozhodnutí se k nadcházejícím volbám vyjádřit není příliš velkým překvapením. Už v roce 2020 Swift oznámila, že bude volit Joea Bidena. Sdílela tehdy fotografii, na které se usmívá a drží při tom talíř sušenek s logem demokratů.

Ačkoliv si na počátku své kariéry zakládala na politické nestrannosti, v posledních letech se pravidelně vyjadřuje k tématům, která jsou pro ni očividně důležitá. Mezi ně patří práva queer lidí, regulace zbraní i kritika rasové nespravedlnosti. Právě tyhle priority ocenila jak u předchozího demokratického kandidáta, tak u Kamaly Harris.

Jen na Instagramu má Taylor Swift, kterou loni označil americký týdeník Time za osobnost roku, 283 milionů sledujících. Pro své fanoušky a fanynky, přezdívané swifties, je takřka modlou a každé její vyjádření má velkou váhu.

Nedávné průzkumy navíc naznačují, že jedním z důvodů, proč si Kamala Harris v preferencích oproti Trumpovi v posledních týdnech polepšila, je i její podpora ze strany mladých Američanů. Zpěvačka teď ve svém příspěvku mimo jiné vyzvala své fanoušky a fanynky, aby se aktivně o politiku zajímali a nebyli k dění kolem sebe lhostejní. „Pokud jste tak ještě neučinili, je nyní vhodná doba na to, abyste si udělali průzkum o daných otázkách a postojích kandidátů k tématům, která jsou pro vás nejdůležitější,“ vyzvala Swift.

To samé udělala už loni, když své sledující vybídla, aby se k volbám zaregistrovali. Na svých stories na Instagramu tehdy zveřejnila odkaz na webovou stránku neziskové organizace Vote.org, která záhy zaznamenala přes 35 tisíc nových registrací. Dá se proto očekávat, že i současná zpěvaččina politická aktivita bude mít na nadcházející prezidentské volby ve Spojených státech vliv.