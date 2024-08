Táta, kterého jsme neměli. Internet si zamiloval amerického kandidáta na viceprezidenta Walze

Uložit 0

Když demokratická kandidátka na prezidentku Spojených států Kamala Harrisová oznámila, že jejím parťákem pro roli viceprezidenta bude šedesátiletý Tim Walz, byla to pro mnoho Američanů překvapivá volba, jelikož do té doby nebyl jasným favoritem. To se ale rychle změnilo a Walz přinesl do kampaně demokratů nový impuls. Oslovuje totiž bělošské voliče Donalda Trumpa a zároveň hájí právo na potrat i ta queer komunity. Uspěl navíc i v mnohdy nemilosrdném testu – zamiloval si ho totiž celý internet.

Walzovo vystupování na veřejnosti a jeho vzhled, který mnozí přirovnávají ke klasickému americkému tátovi z maloměsta, ho okamžitě postavily do centra internetové pozornosti. Jeho pleš, husté bílé obočí a široké tváře s úsměvem mu dávají podle některých uživatelů vzhled mechanika nebo třeba trenéra baseballu. A nejsou vlastně daleko od pravdy.

Současný guvernér Minnesoty za sebou má bohatou kariéru, která zahrnuje jak službu ve vojenské, tak i ve vzdělávací sféře. Před vstupem do politiky sloužil jako seržant v Národní gardě a později působil jako středoškolský učitel zeměpisu a trenér fotbalu. Právě smysl pro menší komunitu skvěle doplňuje jeho image maloměstského táty.

Walz je zároveň známý svou schopností oslovit různorodé voličské skupiny, a to díky svému otevřenému a přímému způsobu komunikace. To mu vyneslo respekt nejen v Minnesotě, ale i na celonárodní úrovni, když 12 let působil jako člen Sněmovny reprezentantů. Tam hájil i zájmy zemědělců a podporoval práva na držení zbraní. V souvislosti se svými názory proto bývá označován za centristu, jelikož často hlasoval pro návrhy obou politických táborů.

Ačkoliv je Walzova politická kariéra bezesporu důležitá, internetové memes a vtipné příspěvky dávají jeho vlivu nový rozměr, který by se neměl podceňovat. V posledních týdnech jsme byli svědky senzace, kterou na sociálních sítích vyvolala sama Kamala Harrisová. Ta naskočila na vlnu popkultury a spojila se mimo jiné s ikonickou zpěvačkou Charli XCX, která v červnu vydala oblíbené zelené album BRAT. I proto jde teď Walz podle všeho tou správnou cestou.

Harrisová své rozhodnutí oznámila v úterý a lidé na sociálních sítích začali obratem sdílet fotografie a videa, na kterých Walz třeba opravuje auta, griluje na zahradě nebo učí své děti řídit. Působí na nich zkrátka jako někdo, kdo má na všechno jednoduché a praktické řešení, jako táta, který se o všechno dokáže postarat.

„Jen vím, že Tim Walz by mě naučil při řízení řadit, aniž by mě rozplakal,“ napsala na síť X jedna uživatelka. Někdo jiný si zase představoval, jak Walz odpovídá na otázku národní bezpečnosti, zatímco současně opravuje starou elektrickou instalaci na půdě. Další pak na platformě X vtipkoval, že „Tim Walz je ten táta, kterého celá generace chtěla místo toho, kterého ztratila v záplavě zpráv z Fox News,“ čímž narážel na jeho přátelskou a intelektuální povahu.

Kromě sítě X se o Walzovi objevil i nespočet nových videí i na TikToku. Některá oslavují jeho politiky, zahrnující bezplatné školní stravování i boj proti změně klimatu, jiná jen reagují na jeho image, která je už známá pod pojmem táta ze Středozápadu.

Právě to perfektně kontrastuje jak s Donaldem Trumpem, tak s jeho vybraným kandidátem na prezidenta JD Vancem. Oba muži často volí agresivní a polarizující rétoriku a Tim Walz tak má být protikladem, ke kterému by se mohli bělošští voliči začít obracet.