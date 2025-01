Byznys kolem dlouhověkosti byl po Ovečkárně jasná volba. Sami hledáme cestu, říkají Bernátkovi

Uložit 0

Dlouhověkost je trend, který hýbe celým světem. Lidé stále více řeší své zdraví, chtějí žít déle a kvalitněji. Stejně to mají také Lucie a Martin Bernátkovi, kteří se tak po prodeji svého úspěšného e-shopu Ovečkárna příliš dlouho nerozmýšleli, do jakého nového byznysu se pustí. „Sami se snažíme hledat cesty, jak žít lépe, a chceme teď inspirovat další,“ říkají v prvním společném rozhovoru manželé a dlouholetí byznysoví parťáci. V podcastu Money Maker odhalují, jakou misi má jejich nový e-commerce projekt OlaOla.

Proč je podle nich svět dlouhověkosti toxický? Proč se nakonec rozhodli prodat Ovečkárnu? Proč je tak klíčová zákaznická péče a proč i nadále zůstávají ve Zlíně? O tom všem hovoříme s manželi Bernátkovými v podcastu Money Maker, který si můžete pustit v přehrávači níže nebo na všech podcastových platformách. Nyní přinášíme výtah toho nejzajímavějšího, co v rozhovoru padlo.

Tématu dlouhověkosti a cest k ní se bude věnovat také konference Longevity Revolution Festival , kterou CzechCrunch pořádá 30. ledna 2025 v pražském Vnitroblocku. Lístky na akci a detaily o programu, v jehož rámci vystoupí například i právě spoluzakladatel e-shopu OlaOla Martin Bernátek, známí výživoví poradci Markéta Gajdošová nebo Miloslav Šindelář a řada dalších odborníků a lektorů, najdete na webu akce

Byznys ze Zlína

Martin: Vždy jsme podnikali ze Zlína a chceme v tom pokračovat. Přijde mi to jako velká byznysová výhoda oproti třeba Praze nebo jiným městům. Máme tam zázemí, rodinu, a to nám hodně pomáhá. Když jsme budovali Ovečkárnu, rodina nám byla velkou oporou – i když to někdy bylo trochu familiární. Dnes na tom pracujeme více s manželkou a máme propracovanější přístup, ale pořád nám rodina hodně pomáhá. Největší problém Zlína a jiných podobných měst je distribuce státní podpory. Tu jako firmy nepotřebujeme, ale mám na mysli takové ty bonusy, které můžeš dostat, třeba byznysové propojení se zahraničními trhy nebo networking, diskuze, to se do Zlína nedostane. Naopak na Zlínu je hezké, že si tam lidé musí poradit sami.

Rozhodování, co bude po Ovečkárně

Lucie: Čekala jsem, co bude. Věděla jsem, že v Martinovi něco dřímá a přemýšlí, co bude dál. Jelikož jsem byla na mateřské, měla jsem dost starostí. V tu chvíli jsem si říkala: dobře, pouštíme jeden byznys, tam už se asi do práce nevrátím, i když jsem původně myslela, že ano. Ale věděla jsem, že Martin dlouho nevydrží stát na místě a nic nedělat. Bylo mi jasné, že i když všem říkal, že e-shop už ne, že něco vznikne. Hledali jsme něco, co bude dávat smysl a bude vycházet z nás dvou.

Martin: To téma longevity – nebo, jak tomu teď schválně říkáme, dlouhověkost – nám přišlo strašně přirozené. Proto jsme se do toho pustili. Když jsme se o tom doma začali bavit na dovolené, probírali jsme to třeba půl dne a měli jsme pocit, jako bychom to dělali celý život. Je to něco, co se snažíme žít.

Proč prodali podíl v Ovečkárně

Martin: Tehdy jsme to řešili, protože jsme hodně rostli, pak už exponenciálně, a narazili jsme na problém s financováním. Banka nám nechtěla půjčit tolik peněz, kolik jsme potřebovali na zboží, abychom se mohli předzásobit na zimu. To byl hlavní problém. Neměli jsme dost peněz, a já jsem se pořád snažil najít nějaké řešení, jak financování zajistit.

Třeba v roce 2020 jsme měli tržby 40 milionů korun, a pak už to bylo 100 milionů. Do toho přišel covid, měli jsme zboží za 30 milionů korun, které jsme museli zaplatit, a kdybychom dva měsíce neexpedovali, celá Ovečkárna by skončila. A pak přišel někdo, kdo nabídl slušné peníze za podíl ve firmě. Když jsem zvážil riziko a všechny možné scénáře, nebylo o čem debatovat, když jsme předtím neměli nic – tehdy to bylo skvělé rozhodnutí.

O čem bude OlaOla?

Lucie: Zpočátku vycházíme z toho, že máme v nabídce potravinové doplňky. Vytyčili jsme si hlavní základní pilíře, na které se zaměřujeme – imunitu, trávení, spánek a energii. Máme tam ještě jeden obecnější pilíř, který zahrnuje různé adaptogeny a další potravinové doplňky. Do budoucna plánujeme sortiment dále rozšiřovat. Například když se zaměříme na oblast spánku, myslím si, že tam je velký prostor pro růst. Pokud vezmeme naši cílovou skupinu, která je podobná nám, můžeme pokrýt další potřeby, třeba i čističky vzduchu a další technologické vychytávky.

