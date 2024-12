Na vrakovišti sbírají airbagy a tvoří z nich batohy. Samy jsme překvapené, co všechno vydrží, říkají

Uložit 0

Obrážely večírky v Brně, pak se střetávaly na pražském UMPRUM, kde obě studovaly design obuvi a oděvu. Dlouhé roky byly kamarádkami. Těmi jsou dodnes, akorát s tím rozdílem, že teď mají i společný byznys, který zaujme svým netradičním nápadem. Vyrábí totiž batohy a tašky z materiálu, který často stojí mezi životem a smrtí. A příští rok mají v plánu se točit v milionových položkách.

Říkají si Airbō Bags a od letošního jara prodávají doplňky, které vyrábí primárně z nevybuchlých airbagů z aut. „Já jsem se nejprve profilovala v dětském oblečení, Markéta Šohajová pracovala pro značky jako Tylak nebo Nehera – a je skvělým technologem, který má v malíčku celý proces výroby. A tak jsme naše zkušenosti po mateřské spojily,“ říká pro CzechCrunch spoluzakladatelka firmy Pavla Podsedníková.

Učarovaly jim vlastnosti airbagů, na které se kladou nesmírně vysoké požadavky. Ostatně rozhodují o tom nejcennějším – o životech lidí. Z principu jsou vysoce odolné, prakticky neproříznutelné a neponičí je ani vysoký žár. Často mají také zátěr, díky němuž jsou voděodolné. To dohromady tvoří ideální koktejl pro výrobu věcí, které se jen tak neponičí, naopak vydrží i velmi špatné zacházení.

Teoreticky to dávalo smysl. Jiná hra však začíná v momentě, kdy si musí nevystřelené airbagy – aby z nich mohly tvořit – zajistit do své dílny. Proto se designérky začaly obracet na vrakoviště. „Vyřezávají nám je přímo z aut a dodávají spolu s autopásy, my je potom z vrakovišť v pytlích svážíme, třídíme je, pereme, střiháme a tiskneme, poté se vezou do dílny na ušití,“ popisuje Podsedníková.

Na začátku psaly tipy, z jakých vozů by airbagy braly – a zpravidla šlo o japonská auta –, dnes se už dostaly do fáze, kdy dostávají materiály od různých značek. Ve výsledku to totiž nic nemění. I díky tomu mohou Airbō Bags zajistit, že každý zákazník dostane originální kus, který nikdy není do vizuálního detailu stejný jako jiný. A navíc ho mohou nosit s pocitem, že kvůli němu tolik netrpí planeta.

Nosíme je na denní bázi, testujeme s malými dětmi – a stále nás nepřestává udivovat, kolik toho vydrží.

„To je důležitý parametr našeho podnikání,“ objasňuje Markéta Šohajová. „Výroba je postavená na tom, že nevytváříme další materiál, ale naopak dáváme nový život materiálům, které by jinak znečistily životní prostředí. Snažíme se v procesu výroby řídit principy cirkulární ekonomiky a řešíme i to, v jakých obalech putuje zboží za zákazníky,“ dodává s tím, že nabízí i možnost, jak batoh nebo tašku za symbolickou cenu případně opravit.

Jen na nevybuchlých airbazích, respektive takzvanému nylonu 6-6, ale jejich produkty postavené nejsou. Například popruhy by se z nich dělaly jen těžko, stejně tak jako podšívky, aby bylo nošení co nejpohodlnější. Na provazy proto od externí firmy odebírají odřezky jachtařských lan, přičemž na vložky slouží balonovina z horkovzdušných balónů. „Zároveň klademe důraz na to, aby byly batohy a tašky co nejlehčí,“ doplňuje Šohajová.

Foto: Airbō Bags Pavla Podsedníková a Markéta Šohajová, zakladatelky Airbō Bags

„Nejdelší proces je pak navrhování a vzorování pro výrobu. Tašky šijeme v dílně v Brně a každý krok výroby optimalizujeme, aby nedocházelo ke zbytečným cestám materiálů. Produkt navíc upravujeme tak, aby byl co nejjednodušší na produkci a tím pádem jsme snížili spotřebovanou energii i materiál na výrobu,“ shrnuje kroky procesu Podsedníková.

Vzhledem k tomu, že jsou produkty ve světlých barvách, kdy se záměrně nebarví a ponechávají si autentické odstíny, nabízí se otázka, zda se během četného používání neušpiní. „Nosíme je na denní bázi, testujeme s malými dětmi – a stále nás nepřestává udivovat, kolik toho vydrží,“ říká Podsedníková s tím, že nylon 6-6 obecně náchylný na ušpinění není. A pokud se na něm nějaké skvrny objeví, mají jít jednoduše setřít, případně na jemný režim vyprat.

I přes zajímavé vlastnosti jejich batohů a tašek a netradičnímu nápadu ale byznys nemůže fungovat, pokud se nedostane k lidem. A právě do většího rozšíření mají Airbō Bags šlápnou v příštím roce, kdy chtějí pracovat na hlubší spolupráci s firmami (a celkově B2B segmentu) a zkusit vstoupit na alespoň jeden zahraniční trh. Kvůli tomu budou překlápět svůj e-shop do anglického jazyka, aby byl univerzálnější.

Pokud vše vyjde podle plánu, v roce 2025 by chtěl startup dosáhnout alespoň třímilionových tržeb, tedy o zhruba dva miliony korun více než letos. „K tomu se chceme více věnovat i výzkumu. Ostatně jsme získaly evropský grant Up2Circ, díky němuž teď hledáme využití pro náš vlastní odpad. A ano, v procesu máme i dva nové batohy, které by se ven měly dostat právě v příštím roce,“ zakončuje Podsedníková.