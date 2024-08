Čekání na zázrak, který se stal. Sklárna Květná nezavřela a oslaví 230 let, v plánu je budování značky

Uložit 0

Byl prosinec, pár dní před Vánocemi a právě tehdy padlo konečné rozhodnutí uzavřít přes dvě stě let krásné tradice. Výpovědi se rozdali o něco dřív, pořád se ale čekalo na zázrak. Sklárna Květná, která funguje už od roku 1794, měla před Vánocemi spolknout černá díra. Zázraky se ale dějí. Příběh, který letos oslaví 230 let, tak pokračuje dál.

Je to dům, který nelze přehlédnout. Na úpatí dechberoucích Bílých Karpat se klikatí několik obcí a každá je něčím zajímavá, každá má nějakou tradici, řemeslo, výrobu. Sklárna Květná se nachází hned u hlavní silnice v městečku Strání. Kopce na dohled, moderní přístup uvnitř.

Nedávno tu například rekonstruovali kulturní dům z padesátých let. V osmdesátých letech patřil právě místní sklárně, známé jako Moravské sklárny Květná. Po revoluci přešel do soukromých rukou. Ještě před pár lety byl na hraně životnosti, nakonec se obci podařilo ho odkoupit. Vybudovala tu kavárnu s restaurací, kde vaří z lokálních surovin, a rekonstruovala kulturní sál. Obojí teď provozuje.

Samotnou sklárnu, která obývá sytě modrou budovu hned naproti, zná celý svět. Ani tak se ale nepodařilo přetavit zájem zahraničních, z většiny zámožnějších, nakupujících do výnosného byznysu. Poslední majitel Lubomír Cerva, který se podniku postavenému na ruční výrobě skla, věnoval naplno poslední tři roky, nejdřív slavil úspěch. Sklárna tak přežila covid, válku na Ukrajině, která přinesla zdražení energií, už ale ne.

Přesně to, do čeho se zamiloval Cerva, nakonec učarovalo i Josefu Anovčínovi, výkonnému řediteli rodinného holdingu AF Group, který se stal zachráncem zdejšího skla. „Hned na začátku mě oslovila bohatá historie firmy, která má po 230 letech existence za sebou velmi zajímavý příběh. Už při příjezdu do Strání a pak následně po návštěvě výroby jsem si uvědomil, že tuhle sklárnu nemůžeme nechat zavřít,“ líčí pro CzechCrunch Anovčín s tím, že firmu koupil za nižší desítky milionů.

Jeho rodinný byznys se zaměřuje především na reality a průmyslové stavby, sklárna do toho tak na první pohled nezapadá. „Vždycky říkám, že úspěšné podnikání je hlavně o lidech. Musíte se obklopit těmi, kteří vyznávají stejné hodnoty a jsou profesionály ve svém oboru. Potom už je jedno, do čeho se pustíte,“ míní Anovčín a dodává, že primární je, že v Květné pokračují mistři skláři, kteří už měli podepsané výpovědi a leckdy i jinou práci.

„Například formař, který vyrábí formy ze dřeva, je umělec, jehož práce si nesmírně vážíme. Podobně zkušeného člověka bychom v republice těžko hledali,“ uvádí výkonný ředitel holdingu, který má za sebou podniky jako stavební a realitní firma Plus, Vodohospodářská společnost Břeclav či provoz Nemojanského mlýna a resortů v Lednici či Pasohlávkách.

„Na úplném začátku, zhruba před 35 lety, byl můj otec s několika společníky u toho, když vznikla stavební firma Plus, až postupem času přibývaly další firmy. Aktuálně se v holdingu zaměřujeme především na developerské projekty, máme vlastní projekční tým a dlouhodobě spolupracujeme také s významnými regionálními partnery a firmami, portfolio pak rozšiřujeme také o gastro či ubytování,“ vyjmenovává syn zakladatele.

Jak chce ale holding znovu nastartovat sklárnu? Strategie bude soustředit se na zahraniční obchod. Ten vzkvétal i dřív, ostatně v Květné sklo nakupovala automobilka Rolls-Royce, knížecí palác ve Vaduzu, sedmihvězdičkové hotely v Dubaji či somelierské sklepy v Kalifornii. Zákazníkem byl ale konec konců i český stát a české ambasády. „Export do zahraničí je pro nás životně důležitý, pokračujeme tak v předešlých zakázkách a zároveň hledáme nové příležitosti. Jsme v kontaktu například se zahraničními sklárnami a prověřujeme další možnosti vývozu,“ říká Anovčín.

To ale neznamená, že by se tradiční sklárna nesoustředila také na domov. Nový majitel říká, že i český trh je pro sklárnu důležitý. V plánu je cílené oslovování českých vinařů. Firma se má také víc otevřít veřejnosti. S tím by měla pomoci i proměna zevnějšku značky. AF Group tak nyní spolupracuje s architektem Markem Štěpánem a tvoří se plány, jak areál modernizovat. Veřejnost by se měla dostat dál než do podnikové prodejny, a tak se bude dbát na prohlídky výroby a nejrůznější exkurze. V plánu je také rekonstruovat prostor firemní vily a vytvořit tam místo, které připomene dlouhou historii výroby.

Samotná produkce pak zůstane více méně stejná. V plánu je pokračovat s designéry, kteří sklo navrhnou, cílem je také zachovat čistě ruční výrobu. Činnost přitom nový majitel zatím omezovat nemusel, aktuálně se tak pod Bílými Karpaty vytváří zhruba dvacet tisíc kousků měsíčně. Primárně se tu tvoří různorodé skleničky, i to by mělo zůstat. Chystají se nové kolekce, některé chce Květná ukázat i na letošním Designbloku.

Nyní se chce AF Holding zaměřit také na navýšení prodejů přímo pod značkou Květná 1794, a to přes e-shop či prodejny. „Velké množství skleniček a dalších produktů dodáváme odběratelům, kteří je následně prodávají pod jinou značkou. Aktuálně je stav takový, že zhruba osmdesát procent výrobků jde právě těmto firmám,“ vysvětluje nový majitel.

Ten za největší vítězství zatím považuje to, že se šedesátka z původních devadesáti zaměstnanců rozhodla ve sklárně zůstat navzdory novým poměrům. Situaci se prý také daří stabilizovat. O ruční výrobky je zájem, a když se nedávno organizoval den otevřených dveří pro místní, dlouholetá tradice zůstala zachovaná, i letos totiž přišly rodiny s dětmi. Chystá se také oslava 230 let sklárny, která proběhne v polovině září. Dveře fabriky se znovu otevřou. „Ze dne na den se všechno nevyřeší. Potenciálu sklárny ale do budoucna věřím,“ dodává nový majitel.