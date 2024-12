České bagetové království vyrostlo na rekordní 1,6 miliardy a je zpět v zisku. Táhla Bageterie Boulevard

Uložit 0

Před sedmi lety se bagetové království Petra Cichoně v obratu poprvé přehouplo přes miliardu korun a od té doby v této kolonce deseticiferné číslo generuje pravidelně. Ne pokaždé se však společnosti Crocodille, do níž patří i síť rychlého občerstvení Bageterie Boulevard, podařilo zůstat v zisku. V šesti předchozích letech to bylo jen v polovině případů. Rok 2023 byl ale v tomto ohledu dobrý – Crocodille vygeneroval historicky nejvyšší obrat dosahující na téměř 1,6 miliardy korun při čistém zisku ve výši 12,8 milionu korun. To představuje meziroční růst obratu o dvanáct procent.

V roce 2022, kdy ztráta přesáhla 32 milionů korun, hovořila společnost Crocodille o významném vlivu zdražování energií a plynu na své hospodaření, o rok později už byla o něco pozitivnější. „Oproti roku 2022 došlo v roce 2023 ke stabilizaci cen u surovin, energií a plynu. Zároveň společnost pokračovala v aktivitách, které jí zajistí stát se co nejméně závislou na cenách externích vstupů, jako například výstavba fotovoltaické elektrárny, rozšiřování pekárny a dalších provozů výrobního závodu v areálu v Žiželicích. Tyto skutečnosti a opatření vedly k opětovnému zlepšení hospodaření společnosti,“ stojí ve výroční zprávě za rok 2023.

Ryze český byznys začal budovat Petr Cichoň už v roce 1991. Během tří dekád postavil největšího výrobce a distributora balených baget a sendvičů ve střední Evropě, které dodává jak do maloobchodních prodejen v čele s benzinkami či trafikami, tak do vlastních sítí rychlého občerstvení Bageterie Boulevard nebo 360pizza. Na veřejnosti se jednapadesátiletý Petr Cichoň prakticky neobjevuje a drží se v ústraní. O jeho byznysu tak nejvíce říkají pravidelně zveřejňované účetní závěrky.

V nich můžeme od roku 2017 vidět v kolonce čistého obratu vždy číslo převyšující miliardu korun. Meziročně od té doby došlo k propadu jen v roce 2020. V roce 2022 už byl obrat opět rekordní a následující rok statistiky ještě vylepšil. V zahraničí sice došlo v roce 2023 ke snížení poptávky po chlazených bagetách, a tedy i k poklesu tržeb, naopak velmi pozitivní trend ve vývoji tržeb registrovala společnost Crocodille u restaurací Bageterie Boulevard. Tržby z prodeje výrobků tu vyrostly meziročně 35 procent (počítáno včetně 360pizza).

Některé pobočky Bageterie Boulevard provozuje sama společnost Crocodille, jiné mají franšízanti. Do všech ovšem firma Petra Cichoně dodává suroviny vyrobené v moderním výrobním závodě v Žiželicích nad Cidlinou, který odbaví až 220 tisíc kusů pečiva denně. Síť rychlého občerstvení Bageterie Boulevard postavenou na bagetách plněných na místě na objednávku zákazníka začala firma budovat v roce 2003 a loni měla šedesát restaurací, které jsou vedle několika českých měst také v Bratislavě. Od roku 2018 pak provozuje také síť 360pizza, kde si zákazník pizzu sestaví dle svých chutí a během 360 vteřin ji má mít připravenou k odběru. Otevřených je šest poboček v Praze.