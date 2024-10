České zbrojní tažení Amerikou pokračuje. Michal Strnad dá 51 miliard za výrobce nábojů Remington

Uložit 0

Po Coltu bude v českých rukách i Remington. O víkendu se totiž česká zbrojní skupina Czechoslovak Group (CSG) dohodla s vedením americké skupiny Vista Outdoor, že zvýší svou nabídku na odkup její muniční divize, ve které vznikají i náboje legendární značky. Pokud transakci odsouhlasí i valná hromada, skončí tak složitá roční obchodní anabáze. Půjde zároveň o největší českou investici v USA.

Český miliardář Michal Strnad, který skupinu CSG vlastní, se s představenstvem Visty Outdoor na odkupu zbrojní divize pojmenované The Kinetic Group dohodl už před rokem. Jenže pak se celý proces výrazně zkomplikoval a protáhl: ozvali se někteří republikánští politici s pochybnostmi, akcionářům se původní nabídka zdála malá a objevil se také další zájemce v podobě investiční skupiny MNC Capital.

Nyní, zdá se, by ale mělo být rozhodnuto, ačkoli tento týden se ještě uskuteční valná hromada, jež prodej musí definitivně odklepnout. Strnad a spol. svou nabídku vylepšili o 75 milionů dolarů na 2,25 miliardy dolarů. To je v přepočtu přes 51 miliard korun. Zároveň s tím se ale podařilo najít i nového kupce pro druhou, outdoorovou část Visty – za skupinu sportovních značek jako Fox, Bell, Giro nebo Camelbak zaplatí investiční skupina Strategic Value Partners (SVP) 1,1 miliardy dolarů.

Celkem se tedy celá Vista Outdoor prodá za 3,35 miliardy dolarů, což je o 150 milionů dolarů víc, než činila nepřátelská nabídka od MNC Capital. „Těším se na to, jak budeme Kinetic Group rozvíjet v rámci portfolia CSG,“ uvedl k dohodě Michal Strnad, podle žebříčku časopisu Forbes šestý nejbohatší Čech. „Neúnavně jsme pracovali na tom, abychom akcionářům doručili co nejvyšší hodnotu. A to se dohodou s CSG a SVP podařilo dosáhnout,“ dodal šéf Visty Outdoor Michael Callahan.

Podle oficiálního prohlášení na webových stránkách amerického holdingu by se prodej muniční divize The Kinetic Group do rukou CSG měl dotáhnout do konce roku 2024, protože už dřív obě strany získaly všechna potřebná povolení pro spojení. Druhá část transakce, tedy odkup outdoorových značek, by se měla finalizovat během ledna 2025.

The Kinetic Group má ve svém portfoliu značky jako Federal, Speer, Hevi-Shot nebo legendární Remington. Jde ovšem o výrobce nábojů, nikoli pušek, s nimiž je brand nejvíce spojovaný. Firmu Remington Arms založil v roce 1816 konstruktér Eliphalet Remington, postupně z ní vyrostla jedna z největších a nejslavnější amerických zbrojovek. V novém tisíciletí se ale společnost, jež produkovala jak zbraně, tak náboje, dostala do finančních problémů, které vyvrcholily bankrotem z roku 2020. Poté si ji rozdělilo víc kupců – Vista Outdoor získala munici, ruční zbraně pak skupiny Roundhill Group a Sturm, Ruger & Co.

Příběh Remingtonu je v lecčems podobný jiné zbrojní legendě, která také skončila v rukách českých investorů – Colt. Ten se také v novodobé historii začal potácet, těžkou ránu utrpěl při covidu a nakonec jej na přelomu let 2020 a 2021 koupila Česká zbrojovka. Ta se nakonec přejmenovala na Colt CZ Group.

Šéf skupiny, jejímž majoritním vlastníkem je miliardář René Holeček a s jejímiž akciemi se obchoduje na pražské burze, Jan Drahota byl nedávno hostem podcastu Money Maker. V něm přišla řeč právě na to, že čeští investoři kupují firmy v USA (Česká zbrojovka měla původně také zájem o Vistu) a zda to znamená, že se z nás stává zbrojní velmoc.

Drahota ale radil zůstat nohama na zemi: „Český zbrojní průmysl se nikdy nemusel stydět za to, co tady děláme. Ale nepřeceňoval bych velikost českého zbrojního průmyslu. Ten velký defense byznys je ještě o jiných číslech.“