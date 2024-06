Česko je evropskou dvojkou v digitálním sdílení dat. Podle průzkumu i tak dvě třetiny firem tisknou faktury

Uložit 0

O digitalizaci se u nás v poslední době mluví především s ohledem na státní správu, o to víc tak překvapí, jak dobře si vedeme v digitalizaci průmyslu. Po Slovinsku patříme mezi špičku evropské sedmadvacítky ve výměně dat v elektronické podobě. Přes 38 procent firem, které mají více než deset zaměstnanců, používá k jejich sdílení webová rozhraní, aplikace, API, chytré senzory či si je vyměňují přímo v rámci integrovaných dodavatelsko-odběratelských informačních systémů.

Toto zjištění vyplývá ze druhého ročníku reportu Digitalizace podniků 2023 od Asseco Solutions, který mapoval úroveň digitalizace firemních procesů a vývoj informačních systémů v Česku. Průměr evropských zemí je pouze 25 procent, o něco lépe než my si vedlo už jen Slovinsko „Nejvíce k elektronickému sdílení dat přispívá automobilový průmysl, kde ho využívají dvě třetiny všech firem,“ doplňuje CEO a předseda představenstva společnosti Asseco Solutions Jiří Hub.

Digitalizace je podle jeho slov cestou k tomu, jak významně snížit zvyšující se náklady na energie nebo kompenzovat nedostatek kvalifikované pracovní síly, což jsou aktuálně dvě nejvýznamnější bolesti českého průmyslu. Firmy by se proto měly soustředit na to, aby zaváděly do praxe moderních technologií, které vytvářejí nové tržní příležitosti, zrychlují schopnost adaptace a zefektivňují provoz.

„Automatizace, robotizace, digitalizace, umělá inteligence, machine learning ani data mining už nejsou jen buzzwordy. Tyto technologie firmám přináší reálné výsledky a podporují jejich konkurenceschopnost,“ říká Hub.

Vzhledem ke stavu české ekonomiky by to bylo více než žádoucí. „Rok 2023 nebyl rokem jednoduchým. Česká ekonomika se pohybovala na hraně recese a nervozita se přelila i na trh podnikových informačních systémů. Kvůli nejistotě vyplývající ze silné inflace a rostoucích cen energií se střídaly fáze škrcení investic v obavách z dalšího vývoje s fázemi uvolnění,“ pokračuje Hub vysvětlením, proč některé firmy na informačních systémech začaly šetřit. Zůstává ale mírným optimistou, který věří, že se česká ekonomika vrací na růstovou trajektorii.

Digitalizace Česka v roce 2023

Zmíněný report stojí na vlastních šetřeních zpracovaných agenturou Median a je reprezentativní pro 13 444 středních a velkých podniků v Česku. Z části vychází i ze zjištění Českého statistického úřadu z ledna 2024, který využívá data sesbíraná mezi 7 380 podniky s deseti a více zaměstnanci.

Hlavním pozitivním zjištěním je, že devět z deseti velkých firem používá ERP systém, jelikož v automobilovém průmyslu, telekomunikacích a IT se robustní systém pro plánování zdrojů stal standardem. Když se podíváme na všechny podniky včetně malých a středních, ERP systém využívalo 43 procent českých firem, což je pod průměrem Evropy. Pro společnost Asseco Solutions, která stojí za nejpoužívanějším českým ERP systémem Helios a řadou nástrojů pro digitalizaci podnikových procesů, jako je cloudové řešení Erport nebo spisová služba Spiska, jde o signál, že potenciál českého trhu ještě není zdaleka vyčerpán.

Papírové faktury nikam nezmizely, loni je vystavilo téměř 70 procent firem.

Systém Helios v rámci digitalizace volí široké spektrum firem, pro které je velkou výhodou lokální podpora a například i bezproblémové fungování v českém účetním systému. Toto ERP nasadila například česká firma pro modulární výstavbu Koma Modular, kde Helios iNuvio zpracovává procesy od výroby přes účetnictví až po evidenci mezd a řízení skladů včetně logistiky. Mezi dalšími firmami využívajícími robustnější systém Helios Nephrite je nakladatelství Albatros Media, službu Spiska využívá zase město Choceň.

„Překvapivě je hlavním kritériem pro výběr ERP systému bezpečnost – na stupnici důležitosti získala průměrné skóre 4,54 z pěti. Bezpečnost tak porazila parametry jako uživatelská přívětivost, zákaznická péče nebo kompatibilita s dalšími řešeními. Možná právě ze strachu o nejcitlivější firemní data se české firmy, z nichž polovina se historicky stala obětí hackerů, do ERP oproti evropskému průměru nehrnou. Obzvlášť když většina systémů dnes funguje převážně v cloudu, který třetina firem stále nevyužívá a využívat neplánuje,“ dodává Hub.

Česko výrazně zaostává i ve využívání e-faktur, tedy dokumentů ve formátu pro automatizované zpracování. Na 90 procent firem sice zasílá faktury elektronicky, ale v drtivé většině formou obyčejných PDF příloh k e-mailové komunikaci. „A ani papírové faktury nikam nezmizely, loni je v kombinaci s elektronickou formou vystavilo téměř 70 procent firem,“ upozorňuje Hub. E-faktury u nás využívá jen pětina podniků, tedy pouhá polovina evropského průměru.

Pomyslný názorový klín vznikl u otázky na dotace. Zájem o tuto možnost má nadpoloviční většina, zároveň se ale 48 procent zástupců podnikového sektoru k této možnosti staví negativně. „Otázka dotací je pro mě, vzděláním ekonoma, poněkud složitější. Nicméně firmy se snaží této příležitosti také využít a některým se to daří. V tomto pak častěji jdou cestou přímého nákupu licencí, místo aby volily modernější a flexibilnější formu pořízení softwaru jako služby,“ dodává Hub.