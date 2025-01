Co nejblíže lesu. Architekti navrhli rodinný dům se třemi zahradami, který časem splyne s přírodou

Uložit 0

Pozemek s netradičně podlouhlým tvarem se stal místem pro nový rodinný dům. Ten se usadil uprostřed parcely, která se tak rozdělila na tři části, kdy každá plní trochu jiný účel a nabízí odlišnou atmosféru. Do budoucna by mělo celé místo co nejvíce splynout se svým okolím a zejména s lesem, který stojí opodál. Objevte více příkladů zajímavé architektury v našem pravidelném newsletteru Arch, k jehož odběru se můžete přihlásit v boxu níže.

Ukazujeme to nejzajímavější ze světa architektury a co se nejen v Česku staví. Newsletter Arch | Poslední vydání Odebírat

Surový beton, dřevěné obklady, působivé osvětlení a vzdušnost jsou tím, co definuje rodinný dům v obci Zminný nedaleko Pardubic. Autoři návrhu z Air ateliéru si přitom museli poradit s atypickým, podlouhlým pozemkem přiléhajícím k nedalekému lesu, který je navíc obklopen další zástavbou.

Právě tyto faktory ovlivnily výslednou podobu domu, který byl zasazen doprostřed pozemku. Zástavba je tvořena hmotou domu, ke kterému přiléhají ještě dva menší, formálně totožné objekty garáže a zahradního altánu. Oba částečně zakrývají samotný dům a zároveň pomáhají jasně definovat jednotlivé části zahrady.

Ta má celkem tři podobně velké části. Při příjezdu do domu návštěvníka uvítá první pohledová zahrada, která je více otevřená a má formálnější charakter. Zahrada s bazénem přiléhající ke vstupu do domu byla navržena tak, aby představovala určité prodloužení interiéru. K tomu slouží velké okno sahající přes dvě podlaží, které opticky propojuje zahradu s obývacím pokojem a jídelnou. V letních měsících se navíc celý dům do zahrady otevře a vše se tak stává jediným celkem.

Poslední část se rozkládá za zahradním domkem a vytváří jakýsi přechod mezi uhlazeností zahrady a divokou přírodou. Hranice mezi pozemkem a přilehlým lesem se díky ní téměř vytrácí a les se stává součástí celého bydlení.

Všechny tři části zahrady propojuje zeď z pohledového betonu, která se také stará o soukromí obyvatel. V kontrastu k betonu architekti navrhli dům opláštit dřevem, které by mělo v následujících letech zešednout a spolu s bující vegetací budovu ještě přirozeněji zasadit do místa, kde se nachází.

Do dřevěného pláště byla vnesena okna s černými rámy, která vytvářejí zajímavý kontrast také v interiéru. I zde ve velkém pracovali se dřevem, které se objevuje na podlahách a nábytku a zajímavě se snoubí s plochami s bílou omítkou i stropy ponechanými v pohledovém betonu.