Dacia přichází s očekávanou novinkou Bigster. Větší brácha Dusteru je důstojnou konkurencí i pro Kodiaq

Uložit 0

Když před třemi roky Dacia oznámila přípravu zcela nového SUV, které se v modelové hierarchii značky postaví nad Duster, vyvolala velká očekávání i u českých zákazníků. Duster se jim trefil do noty, a většímu SUV, které může být levnější alternativou ke Kodiaqu od Škodovky, se to může podařit zopakovat. Nyní je Bigster tady a velká očekávání naplňuje.

Jak bude Bigster vypadat, se vědělo již nějakou dobu. Když Dacia odhalila jeho koncepční studii, tvrdila, že by se sériová verze neměla příliš lišit. Taková vyjádření je samozřejmě vždy nutné brát s rezervou, v tomto případě však Dacia nelhala. 4,57 metru dlouhé, 1,81 metru široké a 1,71 metru vysoké SUV stavěné do nepříznivého terénu je studii velice podobné, což je jedině dobře.

Dacia s posledními modely promlouvá k zákazníkům moderním designovým jazykem, který dává zapomenout na nálepku „laciné” automobilky. Na novinky se dívá s chutí, ostré linie dohromady vytváří geometrickou mozaiku, která si s charakterem Dusteru, a nyní i Bigsteru, velmi dobře rozumí.

Novinka Duster v mnohém připomíná, což se týká zejména přídě s charakteristickým světelným podpisem předních diodových světlometů tvarovaných do písmene Y i tvaru masky chladiče. Oba příbuzní jsou si podobní i v zadní části, přesto novinka nepůsobí jen jako zvětšenina Dusteru.

Zejména z boku působí svébytně a dospěle. Dacia s novinkou zavítala do zcela nového segmentu C, ve kterém se chce postavit proti SUV od Škodovky, ale například i modelům Tucson od Hyundaie či Tiguan od Volkswagenu. Stojí přitom na platformě CMF-B, kterou využívá i Duster či Sandero.

Kabina vozu byla celá navržena s ohledem na co největší vnitřní prostor. Podobně jako v Dusteru je i zde vertikální palubová deska vybavená obrazovkou infotainmentu o rozměru 10 palců, kterou doplňuje digitální přístrojový štít o velikosti 7 či příplatkových 10 palců.

Na palubovou desku navazuje vysoká středová konzole, do které byla umístěna loketní opěrka, a pod ni chlazená přihrádka. Na konzoli najdeme i další úložné prostory a bezdrátovou nabíječku. Motiv písmene Y se promítá i do některých detailů v interiéru. Inženýři věnovali velkou pozornost i odhlučnění vozu a také zpracování sedadel, jejichž jednotlivé části mají takovou úpravu, aby byly buď pohodlnější, či odolnější.

Zajímavostí je, že byť Dacia původně počítala i s možností sedmimístné verze Bigsteru, během vývoje došla k rozhodnutí, že tuto verzi nakonec nenabídne. Cílový zákazník by prý neměl zájem. O co zájem ovšem rozhodně bude, je velký kufr. Ten má v případě Bigsteru objem 667 litrů. Po sklopení zadních sedadel pak automobil nabídne rovnou úložnou plochu dlouhou až 2,7 metrů. Na divoko v něm tedy rozhodně spát půjde.

Ostatně pro milovníky dobrodružství si automobilka vytvořila i nabídku speciálního příslušenství, kde nechybí Pack Sleep, s jehož montáží lze v zadní části vytvořit dvojlůžko o rozměru 190 × 130 cm a poličku s úložným prostorem. V nabídce je také střešní zahrádka s nosností 80 kilogramů, stan navazující na záď vozu, speciální loketní opěrka, která se může proměnit v batoh, či nákladní box montovaný na tažné zařízení.

Novinka bude k dispozici ve čtyřech výbavových stupních začínajících u verze Essential až po dvojici balíčků Extreme a Journey. Ty budou mít 18palcová kola, panoramatické okno, online navigaci, prémiové audio a další prvky, jako například i asistenta pro jízdu ze svahu ve verzi Extreme.

Co se motorizace týče, zde Dacia přináší poměrně velké změny. Nedočkáme se dieselu a všechny motory budou elektrifikované. Nejsilnější volbou bude Bigster Hybrid 155 s 1,8litrovým čtyřválcem a dvojicí elektromotorů. Bigster TCe 140 je mild-hybridní varianta s přeplňovaným tříválcem o objemu 1,2 litru a podpůrným elektromotorem. Bigster Eco-G 140 je plynová varianta s celkovým dojezdem až 1 450 kilometrů při plné benzínové i plynové nádrži. A nabídku uzavírá Bigster TCe 130 4×4, který nabídne hned několik jízdních režimů určených pro jízdu v blátě, písku či ve sněhu, případně ECO režim.

Dacia doufá, že by svou novinkou mohla oslovit až tři miliony Evropanů, což není vzhledem k očekávané ceně vozu zcela nereálný odhad. Automobilka dlouhodobě razí filosofii design to cost, kdy si před vývojem určí finální cenu a do ní se musí za každou cenu dostat. Dacia tvrdí, že oproti konkurenci je Bigster levnější o 20 procent. A rovnou přihodila i přibližnou startovací cenu modelu. Ta by měla začínat na částce 25 tisíc eur, tedy přibližně 650 tisíc korun. Vrcholové verze pak mají vyjít na zhruba 33 tisíc eur, tedy přibližně 840 tisíc korun. Dacia navíc slibuje, že Bigster je prvním nahlédnutím do zcela nového segmentu, ve kterém by chtěla brzy nabídnout další dva nové modely.