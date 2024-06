Daleko od hlučícího davu. Nadšenci vybudovali v beskydském lomu offroadový kemp se saunou i vířivkou

Uložit 0

Za Kunčicemi pod Ondřejníkem projedete okolo stáda koní, pak kolem lesa a už už to vypadá, že jste na špatné cestě. Ale kdepak. Jednou z výhod nového glampingu je, že je schovaný před světem, před kterým ho ukrývá beskydský lom. Pokud má člověk rád samotu a třeba ještě offroady, pak je to ideál.

Už jste někdy spali v lomu? Radim Kovář narazil na jeden, ve kterém se kdysi těžil kámen, před dvěma lety. Zarostlý pozemek, který ukrývá skála a les, mu učaroval. Vyklučili náletové dřeviny, vše začistili a vzniklo unikátní místo, které chrání před horkými paprsky. Ale co s ním? Vzhledem k tomu, že Kovář na chleba vydělává díky společnosti Mrkey, která se zabývá půjčováním offroadových karavanů a aut, nápad přišel záhy.

Tak vznikl glamping, tedy kempování v luxusnějších podmínkách, než jaké poskytuje stan či celta. Dostal název V lomu. Mezi skály Kovář a jeho firma umístily dva offroadové přívěsy a jednu polní kuchyni. „Stanů, jut a chatiček jsou dnes všude mraky, zato offroadové karavany nikde jinde nenajdete. Lidé si tu tak mohou vyzkoušet něco nevšedního,“ popisuje Kovář.

Nevšední to skutečně je. Malý přívěs značky Crawler v sobě v podstatě ukrývá 2+kk se zahradou. Je tu totiž malá kuchyňka se dřezem a ledničkou, obývací pokoj se sezením a stolkem, nad tím pak patro s matrací, do které se dá vlézt po žebříku. Je tu také malý záchod a člověk se tu může rovněž osprchovat. Sprcha zároveň dosáhne i ven.

Dohromady se do jednoho přívěsu vejdou až čtyři lidé – dva nahoru a dva do obývacího pokoje, který se snadno změní na velké letiště. Pro mnohé dospělé to bude rozhodně snazší volba, děti budou z patra nadšením bez sebe. „Má to vybavení karavanu, ale není to tak velké a také se s tím perfektně jezdí. Je to woman friendly,“ říká Linda Blažková, další nadšenkyně z Mrkey.

Přívěsy mají navíc na střechách fotovoltaiku, a tak v klidu dobijí telefony. „Když svítí sluníčko, je to naprosto soběstačné. Máme totiž i baterie, které když nezasvítí, tak vše ještě zhruba týden utáhnou. Jsme v lomu, takže ta účinnost bude o něco málo menší než na přímém slunci. Dá se to ale vyřešit tak, že všechny karavany odvezeme, necháme je nabít a pak s nimi přijedeme zase zpátky,“ popisuje Blažková.

To vše je rozšířené o malou zahrádku, a to díky markýze, pod kterou se vejde větší stůl se židlemi. Markýza je samozřejmě voděodolná, přežije ale i vichřici. „Jednou tady fučelo tak, že to bouchalo na všechny strany. Vítr měl rychlost čtyřicet kilometrů v hodině, markýza to ale bez problému dala,“ líčí Blažková. Markýza má navíc i zástěny, které stačí zadělat a člověk se tu může před nepřízní počasí schovat, aniž by na něj dopadla kapka. Samotné přívěsy jsou pak vytápěné, dá se v nich tak spát i v zimě.

To vše doplňuje již zmíněná polní kuchyně, kde se dá připravit patrně všechno, co si člověk usmyslí. Ostatně vařili tu i bratři Jan a Marek Macháčovi, kteří si v pražských Vršovicích otevřeli podnik Kamin, kde do pusy létají nejrůznější beskydské lahůdky. Kuchyně je samozřejmě na offroadovém podvozku, ukrývá v sobě lednici a je tu také nádrž, kam se vejde až 300 litrů vody.

V Mrkey mají rádi ty největší vychytávky, a tak je tu i sauna v obřím sudu a vířivka, obojí jak jinak než v offroadovém provedení, navíc s malými kamny, do kterých se dává dřevo. Obojí je také dělané na zakázku přímo do lomu u Kunčic. „Je to asi první offroadová vířivka na světě,“ směje se Kovář.

Obojí se tedy dá samozřejmě také převézt. V Mrkey si to vyzkoušeli sami, když jeli na výstavu karavanů do Prahy. Jen se tehdy po cestě nemohli najíst, protože do drive thru by se nevešli.

Zázemí lomu dokresluje mobiliář od trojanovické firmy Valoverda, za kterou stojí i známý architekt Kamil Mrva. Do glampingu umístili lavičky, ohniště či gril. Nad plán je pak možnost zapojení projektoru a velkého plátna, takže se dá uprostřed lomu, daleko od hlučícího davu, koukat třeba na film.

To vše dělá z lokality V lomu unikátní místo, ke kterému samozřejmě patří i Beskydy nebo fakt, že leží na cestě k Pustevnám. A to nevyčíslíte. Zato zbytek ano. Jeden přívěs stojí v závislosti na výbavě asi milion korun, tady je v nich možné přespat od čtyř tisíc za noc za vypůjčení celého areálu. Není divu, že v Mrkey už shání další lokalitu, kam by mohli svoje offroadové poklady umístit.