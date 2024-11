Promet není jen o Tatře. S bratrem jsme se kvůli nástupnictví nehádali, říká Materová

Uložit 0

Úmrtí jejího otce bylo náhlé, již tehdy ale bylo jasné, jakým směrem se Promet Group vydá. „Táta si předem stanovil, co se má dít s jeho ‚třetím dítětem‘,“ říká Denisa Materová, která je od června šéfkou této ostravské strojírenské skupiny. Do rodinného byznysu však nenaskočila jako úplný nováček – už předtím zde měla na starosti marketing. A o tom, kdo bude ve firmě generálním ředitelem, se prý s bratrem Radimem nehádali. „Emocí bylo hodně, snažili jsme se ale k tomu přistoupit zodpovědně. Brácha má dál pod kontrolou family office a inovace,“ uvedla na investiční konferenci Money Maker, kterou pořádá CzechCrunch.

Převzetí rodinného impéria v Kristových letech má tedy Materová za sebou. A hned na začátku své nové štace má před sebou těžkou zkoušku: střet s dvaatřicetiletým miliardářem Michalem Strnadem, který je majitelem největší české zbrojařské skupiny CSG. Kamenem úrazu je společnost Tatra Group – tu před 11 lety zachránili před krachem podnikatelé Jaroslav Strnad a René Matera, kteří pak společně ovládli i chorvatského výrobce železničních vagonů Đuro Đaković. Jejich potomci už ovšem v harmonické spolupráci svých otců nepokračují.

V srpnu došlo k odvolání Denisy Materové z pozice předsedkyně dozorčí rady Tatry – údajně bez předchozího projednání. Promet Group má přitom v kopřivnické automobilce 35procentní podíl. „Je to situace, ke které musíme přistupovat s respektem. Tátové odvedli v Tatře velký kus práce, tu značku zachránili. Za nás ale Promet není jen o Tatře,“ poznamenala opatrně Materová, která se ke sporům s CSG zatím příliš vyjadřovat nechce. Z Tatry se ale rozhodně stahovat nehodlá.

„Máme spoustu dalších skvělých firem. Kromě Tatry bych vyzdvihla Tawesco, které vyrábí – mimo jiné – rámy pro kombajny,“ popsala Materová před plným sálem. Mezi největší zákazníky Taweska patří například Škoda Auto, Bobcat nebo John Deere. Celkem ale do skupiny Promet, jejíž podnikání je založeno na strojírenství, hutnictví, inženýrství a doprovodných službách, patří 46 společností. „Český průmysl je úžasný, k nadnárodním značkám toho od nás putuje opravdu hodně. Nemám ráda, když se o Česku říká, že je jen montovnou. Máme neskutečně chytré lidi i mnoho skvělých rodinných firem.“

René Matera byl známý jako tvrdý vyjednavač. Jeho dcera se ale prý kvůli tomu, že je mladou ženou v čele velké strojírenské skupiny, s nevraživostí nesetkává. „Všechny vztahy se musí vždycky oddřít. A že Promet Group vede žena? Není to nic, co by přišlo jako blesk z čistého nebe. Vždyť i společnost Tawesco má ve svém čele ženu – Margitu Rejchrtovou,“ připomněla mladá podnikatelka. Ostatně majitelkou Promet Group je její matka Hana Materová. „A proč otěže po tátovi nepřevzala ona? Myslím si, že je na čase, aby se nová generace ukázala ve své plné síle.“

Denise Materové se líbí diverzifikace skladby firem, se kterou začal její otec – tedy rozčlenění jednotlivých společností do divizí strojírenství, metalurgie a inženýringu. Přesto s jejím nástupem došlo ke změnám v managementu, což považuje za přirozené. „A teď se chceme více zaměřit i na přidané služby. Koukáme se třeba na projekty v IT a další oblasti, které mohou zlepšovat logistiku. A hlavně budeme hledat vlastní produkt, který nám zatím chybí,“ uzavřela Materová.

