Tykač, Kijonková, Novotný a spol. a tisíc návštěvníků. Podívejte se, jaká byla konference Money Maker 2024

Pavel Tykač, Simona Kijonková, Ondřej Novotný, Igor Fait, Simona Otavová, Dušan Šenkypl nebo Pavel Řehák. To je jen několik z řady předních osobností českého byznysu, které se na začátku listopadu v rámci nabitého dvoudenního programu objevily na konferenci Money Maker 2024. Letos byla velká akce, kterou již potřetí pořádal CzechCrunch, rozdělená do dvou dnů a do pražského Cubexu na ni dorazilo celkově přes tisíc návštěvníků. Zlatým hřebem programu byla televizní soutěž AZ-kvíz v čele s legendárním moderátorem Alešem Zbořilem, v níž byznysmeny Petra Stuchlíka a Igora Rattaje vyzvali dva odvážlivci z publika. Podívejte se ve velké fotogalerii, jak letošní ročník vypadal…

Letošní konference Money Maker se nesla v duchu investičního know-how a byznysové inspirace. Světu investic ze všech možných úhlů byl zasvěcen první den. Návod na to, jak se stát rentiérem už po čtyřicítce, přednesl průkopník pasivního investování Lukáš Nádvorník. S uznávaným investorem Michalem Semotanem jsme se podívali, jak se mu daří porážet index S&P 500, a další zkušený investor Petr Žabža zase popsal, jak do světa investic vstoupit v různých fázích života. Tématu se týkaly také americké prezidentské volby, které jsme probrali mimo jiné s investorem Filipem Kejlou.

Druhý den jsme se naplno ponořili do světa byznysu. Spoluzakladatel organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný vyprávěl, jak se z Česka buduje celoevropsky úspěšný sportovní šoubyznys, aby na něj navázal jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač. Ten zase popisoval, jak si kupoval fotbalovou Slavii a na co se ptal Daniela Křetínského, kterému patří konkurenční Sparta. Svůj nový život po miliardovém prodeji Zásilkovny popsala Simona Kijonková a to, jak investují vydělané stamiliony do lepšího Česka, jsme probrali s Pavlem Řehákem z Directu a Petrem Zahradníkem z Qminers.

Fotogalerie: Money Maker 2024

Dvoudenní program v pražském Cubexu toho ale během velké konference nabídl mnohem víc. Součástí Money Makeru byla také televizní soutěž AZ-kvíz, během které se publikum zejména díky showmanům v podobě Petra Stuchlíka a Igora Rattaje náramně bavilo. Oba byznysmeni se nakonec museli sklonit před vyzyvatelem z publika, který si odnesl šek ve výši 50 tisíc korun od společnosti XTB, generálního partnera konference. V Power Hubu, který vznikl ve spolupráci s VIP partnerem, skupinou LongRiver, se odehrávaly důležité byznysové debaty a součástí bylo také rozsáhlé expo, v němž byly k vidění různé investiční příležitosti.

Pro souhrn toho nejdůležitějšího, co na letošním Money Makeru padlo, sledujte v následujících dnech web i sociální sítě CzechCrunche.

Děkujeme všem řečníkům, návštěvníkům i našim partnerům a těšíme se zase příští rok na viděnou!