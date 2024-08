Díky startupu z Brna mají na parkovištích ČEZu či Notina přednost auta, v nichž dojelo víc lidí

Uložit 0

Zaměstnanci jaderné elektrárny Dukovany, Kiwi.com, Notina či Productboardu parkují jinak. Díky startupu Yedem jejich parkoviště upřednostňují auta, která využívají sdílenou jízdu. To pomáhá snižovat emise skleníkových plynů i optimalizovat parkoviště – i když města bojují s nedostatkem parkovacích míst, hodně z nich bývá běžně nevyužitých. Brněnský startup teď oznámil uzavření investičního kola, přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Yedem

Kdo investuje: Czech Founders VC, Patero a JIC Ventures

Kolik a v jakém kole: Necelých 13 milionů korun v úvodním kole

Co Yedem dělá: Dodává software, díky kterému parkoviště firem upřednostňují auta, která využívají sdílenou jízdu. Nepřímo tak pomáhá snižovat emise skleníkových plynů, optimalizuje využití parkovacích míst a věří, že pomáhá budovat i vztahy mezi kolegy, kteří sdílí cestu do práce.

Foto: Yedem Zakladatelé startupu Yedem Matěj Ballo a Vojtěch Rujbr

Jak Yedem funguje: Díky Yedem všichni zaměstnanci vědí, zda mají parkovací místo nebo mají zůstat na home office či využít jiné druhy dopravy, jako je kolo, MHD nebo spolujízda. Systém se propojuje se závorami a kamerami, což umožňuje vstup pouze rezervovaným vozidlům a automatizuje celý proces, aniž by firmy musely utrácet za technická řešení, jako jsou parkovací čidla. Nevyužitá parkovací místa mohou být nabídnuta třetím stranám, což zvyšuje jejich příjem.

Jak to vypadá v praxi: Yedem příklad ukazuje na Jaderné elektrárně Dukovany, kde pracují tři tisíce lidí dojíždějících z okruhu třiceti kilometrů s omezenými dopravními alternativami. Elektrárna má pouze pět set parkovacích míst, což nestačí pro všechny zaměstnance. Díky Yedem se dnes v elektrárně propojí okolo pěti set lidí měsíčně, kteří sdílejí cestu do práce a za spolujízdu získávají vyhrazené parkovací místo. To vede k úspoře okolo 250 aut, která denně nevjedou do elektrárny.

Zakladatelé: Matěj Ballo a Vojtěch Rujbr, kteří se potkali během studií ve francouzském Chambéry. Jejich první společný projekt byl budík založený na lokaci, aby pomohl spáčům v autobusech a vlacích nezmeškat svou zastávku. Tato aplikace má dodnes tisíce stažení po celém světě a odstartovala jejich společnou cestu.

Jak je startup velký: Aktuálně má devatenáct velkých firemních zákazníků včetně ČEZu, respektive zmíněné jaderné elektrárny Dukovany, Kiwi.com, Notina, MOLu a Productboardu. Za poslední rok podle vyjádření vyrostl o sto procent a letos předpokládá trojnásobný růst.

Foto: Yedem Aplikace Yedem

Proč je to zajímavé: „Vzrůstající tlak na odpovědnost firem vůči životnímu prostředí posouvá zájem o Yedem kupředu, stejně jako schopní zakladatelé, kteří využívají tohle momentum,“ podotýká zástupce lead investora Czech Founders VC Václav Pavlečka. „Například jen v Jaderné elektrárně Dukovany se pomocí Yedem daří snížit emise CO2 o stovky tun ročně,“ doplňuje David Svatoš za investiční skupinu Patero.

Na co startup plánuje využít investici: Klíčová je zejména expanze na trhy Polska, Maďarska a Slovenska. Dalším milníkem jsou německy mluvící země, kam Yedem vstoupí v příštím roce. Zakladatelé již rozšiřují tým, aby výhledově mohli zamířit se svým řešením i za moře. „Potenciál vidíme i na americkém a australském trhu, stejně jako v Asii a Jižní Americe. Firmy po celém světě řeší stejné problémy s dopravou a my věříme, že naše řešení je snadno přenositelné kamkoliv,“ dodává Ballo.