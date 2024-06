Do Česka vstupuje světový hráč v boji proti plýtvání potravinami. Pořídíte si s ním vaky s překvapením

Foto: To Good To Go

Uložit 0

Od letošního června si lze v Česku výhodně objednat tašku s překvapením. Obsahovat bude jídlo, které už by restaurace nebo obchody nebyly schopny prodat za plnou cenu a skončilo by nejspíš v koši. Za projektem stojí dánská firma Too Good to Go, která provozuje svoji službu již v 18 zemích světa. Koupí jejich dobrovaku zákazníci ušetří svou peněženku i životní prostředí.

V pořízeném vaku najdou překvapení – to proto, že podniky dopředu neví, co jim na konci dne zbyde. K objednání dobrovaku s dobrotami je potřeba stáhnout si do telefonu aplikaci Too Good To Go. Její uživatelé si pak mohou balíčky s překvapením rezervovat a zaplatit. Následně se do obchodu nebo restaurace dostaví v době, kterou jim stanovily pro vyzvednutí, prokáží se účtenkou v aplikaci a dostanou svůj balíček. Podobně už funguje v Česku například projekt Nesnězeno, některé supermarkety pak mají k odběru bedýnky se zbožím těsně před spotřebou ve svých prodejnách.

Dánská firma Too Good to Go není na trhu s přebytečnými potravinami nováček. Od svého spuštění v roce 2016 pomohla zachránit před plýtváním více než 330 milionů jídel. S 95 miliony registrovaných uživatelů a 160 000 aktivními partnery v 18 zemích podle svého vyjádření provozuje největší světový trh s přebytečnými potravinami. Díky tomu česká verze aplikace funguje i v zahraničí a zákazníci si budou moci na letních cestách po Evropě dojít večer pro zlevněné bagety a croissanty do boulangerie v Paříži nebo třeba pro pizzu v Římě.

Už teď lze v aplikaci, která v Česku zatím pokrývá pouze Prahu, najít produkty například z cukrárny Myšák, pekárny Krafin, cukrárny La Donuteria, italské restaurace Palatino & Nominanza nebo dejvického bistra Šodó, hotelu Hilton Old Town Prague a kavárny Costa Coffee.

„Ze všech ekologických problémů je plýtvání potravinami tím nejhloupějším,“ říká Pavol Dzurjanin, šéf Too Good To Go pro Česko. A dodává: „Každé jídlo je důležité, pokud jde o pomoc naší planetě a společnosti. Snížení plýtvání potravinami je dobré pro společnost, pro ekonomiku i pro planetu.“

Češi přitom navzdory proběhlé krizi stále ještě poměrně dost jídlem plýtvají. Z výzkumů vyplývá, že se u nás ročně vyhodí téměř miliarda kilogramů potravin. To znamená, že na jednoho obyvatele připadá necelých sto kilogramů kvalitních potravin, které putují rovnou do koše. Jiná studie ukazuje, že nejvíce se plýtvá ovocem, zeleninou a pečivem. Což jsou právě produkty, kterým velmi rychle dochází trvanlivost a lze je upotřebit v podobných projektech, jako je Too Good To Go.

Tam se už teď těší na českou gastronomii. „Náš globální tým je nesmírně nadšený ze vstupu do Česka, které je známé svou bohatou kulinářskou tradicí a živou gastronomickou scénou,“ říká Mette Lykke, generální ředitelka společnosti. A dodává: „V Too Good To Go sníme o planetě bez potravinového odpadu a Česko musí hrát důležitou roli v tom, aby se v regionu něco změnilo. Naše nové působení v Česku je také naším prvním novým spuštěním v Evropě po třech letech. Máme úžasný místní tým, který, jak víme, bude úzce spolupracovat s místními gastronomickými podniky, aby jim pomohl co nejlépe využít jejich neocenitelné potraviny.“