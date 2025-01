Do Česka vstupuje zdravý fastfood dean&david. První pobočku má v Máji, brzy už ale plánuje další

Uložit 0

Po studiích ekonomie a politologie neměl jasno, co dál se životem. Vypravil se tak na šestiměsíční cestu kolem světa, během které poznal moderní salátové bary v New Yorku, obchody s čerstvými džusy a smoothie v Austrálii nebo pouliční kulinářské speciality jihovýchodní Asie. Po návratu domů se David Baumgartner rozhodl využít získané poznatky a založit v Mnichově vlastní rychlé občerstvení, které se zaměří převážně na saláty a další zdravé pokrmy. To tehdy v Německu neexistovalo. Nyní s ním přichází i do Česka.

Začátky nebyly jednoduché – Baumgartner, který sám sebe označuje za tvrdohlavého samotáře, se musel vypořádat hlavně se složitou byrokracií. „Na stavebním úřadě na nás čekaly naprosto nesrozumitelné pokyny, a to ke každé maličkosti. Nad těmi nesmysly občas kroutili hlavou i úředníci,“ vzpomíná.

Mezi prvotní myšlenkou a otevřením restaurace uplynuly celé dva roky. Nakonec mu pomohl německý investor a zakladatel cateringové společnosti Enchilada Gruppe Hermann Weiffenbach, kterému kamarádi říkají Dean. Toho nápad na bistro se zdravým jídlem zaujal, a tak se v roce 2007 zrodil řetězec dean&david.

Dnes už má dean&david téměř 200 poboček po Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku a Kataru. Rychlému růstu pomohlo i spojení s Henrym McGovernem, zakladatelem a bývalým generálním ředitelem společnosti AmRest. Ta v Česku provozuje například KFC, Burger King nebo Starbucks.

McGovern získal v dean&david 49procentní podíl, přivedl do firmy špičkové manažery, rozjel spolupráci s Lufthansou – a teď přináší tento livestylový fresh bar i do Česka. První pobočka se v těchto dnech otevřela v přízemí pražského obchodního domu Máj.

Nabídka pochutin je poměrně široká – k mání jsou kari pokrmy, sezónní polévky i ručně připravované wrapy, flatbready a různé sendviče. Je tu také velký výběr bowlů, ať už masových, vegetariánských, nebo veganských.

Objednat si navíc můžete i přírodní smoothies a za studena lisované džusy. Jídla se prý připravují bez použití umělých přísad či dochucovadel. A klíčovou roli hraje udržitelnost – od opakovaně použitelných obalů až po biologicky rozložitelné misky či recyklovatelné tašky.

Za českou franšízou dean&david stojí Andrej Zajcev, zakladatel společnosti Spojujeme, která zastřešuje spřátelené projekty z oblasti gastronomie, zábavy nebo eventových akcí. „Pobočkou zde v Máji to nekončí, byť je to naše vlajková loď. Už v blízké budoucnosti plánujeme rozšíření o další pobočky, například na náměstí Jiřího z Poděbrad,“ říká Zajcev. Ten v minulosti rozjel i dnes už neexistující vegetariánskou restauraci Etnosvět. A stojí také za Spojkou Karlín, od které bude dean&david odebírat například kombuchu.

V Česku již působí síť zdravých fastfoodů Ugo, která patří do portfolia značky Kofola. Tu vlastní tuzemský miliardář Jannis Samaras, jenž byl nedávno hostem našeho podcastu Money Maker. Ugo už má v Česku přes 50 fresh barů a salaterií. A rovněž nabízí různé bowly, saláty, polévky, grilované sendviče, šťávy a funkční drinky.