Do ulic Prahy přijel nejpopulárnější streamer. Po hodině zavrhl Slavii a rapperu Calinovi zpropagoval čaj

Vzal si na sebe dres české fotbalové reprezentace, před vystoupením z auta ještě požádal své sledující, ať mu na poslední chvíli poradí něco o Česku, a spolu se svými bodyguardy si to zamířil přímo na náměstí Republiky. V ten moment už mu jelo živé vysílání na YouTube, ke kterému se připojovaly tisíce a tisíce diváků. Ani nevěděli proč, ostatně ani on sám neměl žádný plán. Je to ale Speed, jeden z nejsledovanějších a nejpopulárnějších streamerů na světě, takže zájem byl logický. A teď jeho výstřední chování poznala i Praha.

Během soboty začaly sociální sítě zaplavovat videa a fotky afroamerického mladíka, jak si to štrádoval nejrušnějšími místy české metropole. Na tom by nebylo nic zvláštního – v Praze se natáčí kdekdo, obzvlášť pak turisté. Hlavním aktérem by ale nesměl být člověk, který na záznamy svých nahodilých živých vysílání ze světových měst sbírá miliony zhlédnutí. Takový vliv má devatenáctiletý americký youtuber a kontroverzní bavič Darren Watkins Jr. alias Speed.

Proslavil se jako internetový hráč videoher, který se natáčel na YouTube a Twitch. Mladé diváky bavil tím, že byl autentický a vtipný, zároveň neměl daleko k nevybíravému slovníku. Rychle se tak jeho mnohdy kontroverzní komentování začalo šířit Instagramem a TikTokem, díky čemuž se stal polarizující internetovou figurkou. Uměl z toho ale těžit. Protože miloval fotbal, začal se o něj zajímat i ve své tvorbě – a to ho dostalo až k publiku slavného britského youtubera KSI.

To je normálně mířenej útok světový YouTube komunity proti @realHonestGuide 😂 Já se poseru. pic.twitter.com/7V5IY3JlHU — Vilém Franěk (@vildafranek) July 13, 2024

Svůj záběr postupně rozšiřoval, až se z něj stala internetová celebrita, která má souhrnně na svých sociálních sítích přes šedesát milionů sledujících, z toho více než šestadvacet milionů jen na YouTube. Proto když se rozhodl, že začne natáčet in real life streams, tedy živá vysílání z reálného světa bez jakékoliv větší dramaturgie, diváci se mu tam hledali snadno. A jak se ukázalo, početnou fanouškovskou základnu má také v Česku, kam Speed včera zavítal.

Během svého dvouhodinového výletu Prahou, na který se v jeden moment dívalo přes osmdesát tisíc lidí, se fotil s fanoušky, obdaroval jídlem bezdomovce, pojídal trdelník a obecně se snažil o to, aby ho čím dál větší dav fanoušků za jeho zády neušlapal. Největší poprask, který se doteď šíří českým internetem, ale způsobil na takřka neprůchozím Karlově mostě – a svým způsobem v tom má prsty i populární český rapper a zpěvák Calin.

Calin dal na sítě, že kdo dá Speedovi Popstar tea, má u něj odměnu. O 10 minut později 👇🏻 Well played, @cojecaline 👌🏻 pic.twitter.com/PIaFd79UGZ — Vilém Franěk (@vildafranek) July 13, 2024

Vedle toho, že je Calin jedním z nejposlouchanějších hudebních umělců v Čechách podle Spotify, který s parťákem z branže Viktorem Sheenem vyprodal i O2 arenu, je zjevně i schopný byznysmen. Už nějakou dobu totiž prodává vlastní ledový čaj s názvem Popstar Tea, který je dostupný v českých supermarketech. A proto když vycítil příležitost nápoj zpropagovat před potenciálně miliony lidí, neváhal a šance se chopil.

Na Instagramu ohlásil, že ten, kdo Speedovi přinese na ochutnávku Popstar Tea, získá od něj padesát tisíc korun. Netrvalo dlouho, než se v živém vysílání skutečně jeho ledový čaj objevil. A zatímco si Speed nechával malovat karikaturu od pouličního kreslíře, Calinův nápoj popíjel. Na záběru vydržel několik minut, sám Speed ho pochválil – a Calin si tak bez větší námahy zajistil možná velmi cennou reklamu.

Slavia vs. Sparta živě na Karlově mostě.@KamilVeselyACS, tady máš tip, kdyby vám tam zbyla jedna permice 😂 pic.twitter.com/EXrEGj74E9 — Vilém Franěk (@vildafranek) July 13, 2024

Na Karlově mostě se ale jen neochutnávalo nealko… Situace se skoro vymkla kontrole, když jeden z fanoušků donesl Speedovi šálu s logem Slavie. Ne že by streamer nejslavnější kluby Česka znal, ostatně sám na úvod živého vysílání řekl, že z tuzemska zná pouze jedno, a to brankáře Petra Čecha.

Když mu ale jiný fanoušek začal vysvětlovat, že Slavie je něco jako Lionel Messi a Sparta něco jako Cristiano Ronaldo, bylo jasno. O Speedovi se ví, že je velkým příznivcem právě ikony Portugalska. A když se proto dozvěděl, že Slavii se fandit „nemá“, rychle se šály zbavil.

Ačkoliv sám Speed na závěr svého vysílání řekl, že „Češi jsou šílení“ – a v mezičase si postěžoval na plynulost pražské dopravy –, žádný větší konflikt během návštěvy nenastal. Pražané ale na vlastní oči mohli vidět, co dokáže udělat příjezd jednoho z nejsledovanějších streamerů na světě. V době psaní tohoto článku měl záznam na YouTube už více přes dva miliony zhlédnutí a lze očekávat, že čísla porostou.