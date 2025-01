Dům Perníkového táty je na prodej za astronomickou částku. Bude z něj muzeum nebo hotel?

Po počátečním nedorozumění rodina s natáčením souhlasila, i proto, že mělo jít zatím pouze o pilotní díl. O čtrnáct dní později se tak začal v Albuquerque před kamerou odehrávat příběh středoškolského učitele chemie Waltera Whita, který potom, co zjistí, že má rakovinu, začne vařit perník. Pilotní díl měl úspěch a štáb tak v domě zakotvil na dalších pět let. Natáčelo se ale pouze v exteriérech, před domem a na zahradě. Interiér domu tvůrci využívali jako zázemí pro štáb. Scény uvnitř domu, ve kterém seriálový Walter White s manželkou a dětmi bydlí, se točily v ateliérech.

Seriál posbíral několik Zlatých Glóbů a vynesl na vrchol popularity herce Bryana Cranstona a Aarona Paula. Rodina Quintanové si přítomnost štábu a herců užívala. Matka Joanne Quintanové prý vždy napekla pro všechny sušenky, po kterých se vrhal celý štáb. Jen Cranston se musel držet, protože kvůli roli držel dietu. Pro již zmiňovanou scénu s pizzou, kterou na střechu domu ve vzteku hodí Walter White poté, co mu manželka zabouchne vchodové dveře před nosem, měl štáb vyskládané krabice s pizzami podél chodníku pro případ, že by se Cranston netrefil. Scénu prý ale herec zvládl napoprvé.

Z Perníkového táty se časem stal fenomén, což rodině začalo komplikovat život. Občas prý bylo těžké vysvětlit fanouškům, že nemají házet pizzu na střechu. Vrcholem pak bylo, když někdo zazvonil v půl páté ráno a nechal před dveřmi ležet balíček pro Waltera Whitea, tedy postavu vařiče drog ze seriálu. Rodinu to vyděsilo a pro jistotu zavolala pyrotechniky.

Následně se rozhodla pro řešení, které není ve Spojených státech u rodinných domů úplně běžné. „Tehdy moji bratři řekli, že už stačilo a že postavíme plot,“ líčila Quintanová místní televizi. Sláva domu ani po 12 letech od odvysílání posledního dílu nepolevuje. Dům podle Quintanové navštěvuje zhruba tři sta aut denně. Aktuálně už jeho bezpečnost hlídají i kamery.

Potom, co rodiče Joanne Quintanové zemřeli, se rodina rozhodla dům prodat. Zároveň ale nečeká, že pokud ho někdo za tak vysokou částku koupí, bude v něm bydlet. Ani by si to prý nepřáli. „Doufám, že z toho udělají něco, co by se líbilo fanouškům seriálu. Chtějí hotel, muzeum, chtějí k tomu domu přístup. Tak ať ho mají,“ říká Quintanová.

Stejného názoru je i realitní agent David Christensen z eXp Realty Luxury, který rodinu zastupuje. „Jsme si jasně vědomi toho, že pravděpodobnost, že by si dům koupila milá rodina se dvěma dětmi, je statisticky téměř nulová. Bude to spíš někdo, kdo vidí větší hodnotu v tom, jak nabídnout něco, co by se fanouškům líbilo,“ řekl deníku The New York Times. Dodal také, že už kvůli domu hovořil se zájemci z celých Spojených států i z Evropy.

Otázkou ovšem zůstává, zdali se přání majitelky a realitního agenta potká s realitou. Realitní makléřka z Albuquerque Alicia Feilová řekla deníku The Washington Post, že pochybuje, že by se dům za takovou částku prodal. Sama má totiž s takovou situací zkušenost. V roce 2015 nabízela na prodej dům Jesseho Pinkmana, druhé hlavní postavy ze stejného seriálu. Majitel za něj chtěl 1,6 milionu dolarů (zhruba 36 milionů korun), což byl přibližně dvojnásobek jeho tehdejší tržní hodnoty. Dům se neprodal. Podle Feilové proto, že si nikdo nechtěl připlatit jen kvůli tomu, aby vlastnil nemovitost spojenou s televizním seriálem.