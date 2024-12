Dvojitá šance na Oscara pro český film. Do užšího výběru na nominace se dostaly Vlny a kraťas Krajan

Uložit 0

Český film na mezinárodním poli není příliš vidět. Naposledy se domácí počin na seznam nominací na Oscary dostal před více než dvaceti lety, po poslední zlaté sošce je pak třeba pátrat až někde v polovině 90. let. Zatím je příliš brzy spekulovat, zda se to změní, česká kinematografie má ale po pár letech opět šanci se prosadit, a to hned dvakrát. Americká filmová akademie oznámila zúžený výběr adeptů na nominace na Oscary, do něhož se dostalo úspěšné drama Vlny i krátkometrážní Krajan.

Nominace na ceny akademie, které ve většině kategorií dostane pět filmů, budou oznámeny za měsíc. Hlasování nicméně probíhá v několika kolech a už delší dobu se zveřejňují výsledky toho prvního, v němž se ze všech přihlášených a přijatých filmů vybírá užší seznam. Na ten se nyní probojovaly dva české počiny – Vlny režiséra Jiřího Mádla v kategorii Nejlepší mezinárodní film a Krajan režisérů Pavla Sýkory a Viktora Horáka v kategorii Nejlepší krátkometrážní film.

Mádl se od momentu, co členové České filmové a televizní akademie Vlny vybrali jako českého reprezentanta, nijak netajil záměrem udělat vše pro to, aby svůj snímek protlačil až na oscarové pódium. Původně herec, jenž debutoval v komedii Snowboarďáci, se před deseti lety po studiu scenáristiky ve Spojených státech pustil také do režie a zatím všechny tři jeho počiny – Pojedeme k moři, Na střeše a Vlny – se dočkaly vřelého přijetí, ten nejnovější pak zdaleka nejvíce.

Šance na nominace teď Mádl vidí poměrně dobře. Tím skutečně náročným krokem podle něj bylo vůbec získat pozornost a dostat se do užšího výběru, původně to žádné z prestižních filmových médií neočekávalo. Jelikož u prvního kola hlasování se od členů akademie nevyžaduje, aby viděli vše, úspěch do velké míry závisí na známosti jednotlivých snímků. Více hlasů jednoduše nezískají jen ty, které jsou nejlepší, ale ty, o kterých ví nejvíce lidí.

„Pro nás byl tohle nejtěžší krok, protože pro nás bez prostředků a bez toho, že by naše kinematografie měla za poslední dobu nějakou ohromně dobrou reputaci, bylo mnohem těžší vybojovat shortlist,“ řekl Mádl v rozhovoru pro ČTK. Dodal, že prozatímní úspěch hovoří ve prospěch srozumitelnosti filmu, který se jinak zaměřuje na specifickou část dějin a zahraniční publikum by jí nemuselo dostatečně rozumět.

Není divu, že se to nepotvrdilo. Vlny jsou rozmáchlý politický thriller hollywoodského střihu, jakých u nás mnoho nevzniká, a kladou velký důraz na spád zápletky. Příběh se odehrává v době pražského jara v roce 1968 v redakci Československého rozhlasu, jehož členové byli v hledáčku tajných služeb. Hlavní hrdina se přitom ocitá v těžké situaci, kde musí volit mezi vlastní morálkou a bezpečím svého malého bratra.

V nezáviděníhodné pozici jsou také dvě hlavní postavy Krajana, který nedávno získal studentského Oscara jako čtvrtý český počin v historii. Pětadvacetiminutový absolventský film se odehrává ke konci druhé světové války v malé chatě v Sudetech. Potkávají se zde postarší židovský vdovec a nacistický důstojník a v průběhu noci spolu vedou čím dál vypjatější rozhovor.

Tvůrci snímku Pavel Sýkora a Viktor Horák v rozhovoru pro CzechCrunch prozradili, že na studentské Oscary se přihlásili v zásadě náhodou, aby si udělali legraci z kamaráda. Do hlavní soutěže o ceny akademie už vstoupili zcela záměrně, povzbuzení zásadním vítězstvím. Studentská cena rozhodně automaticky neznamená vysokou šanci na klasického Oscara, postoupení do užšího výběru je nicméně skvělá známka pro film jako takový.

Česko se v minulosti do nominací dostalo celkem osmkrát, naposledy v roce 2003 s historickým dramatem Ondřeje Trojana Želary. Do užšího výběru se pak v posledních letech probojovaly Šarlatán a Nabarvené ptáče. Samostatné Česko má na kontě pouze jediného Oscara z roku 1997 za Kolju, ještě dva další jsou z doby Československa – za Obchod na korze z roku 1965 a Ostře sledované vlaky z roku 1967. V tomto období, které se označuje za československou Novou vlnu, se domácí kinematografii dařilo skvěle, v roce 1966 nominaci na Oscara získaly Lásky jedné plavovlásky a v roce 1969 Hoří, má panenko.

Dvojice domácích počinů bude letos čelit poměrně tvrdé konkurenci. Vlny jsou ve stejné kategorii jako jeden z oscarových favoritů, francouzské muzikálové drama Emilia Pérez, mnoho chvály si už vysloužila také irská komedie Kneecap nebo německé drama Semínko posvátného fíkovníku. Šance dostat se na finální seznam pěti nominovaných ale existuje. Totéž platí pro Krajana, který se mezi patnáct předvybraných titulů dostal ze 180, které byly přijaty.

Kompletní seznam shortlistů je na webu akademie. Finální nominace budou oznámeny 17. ledna, vyhlášení cen pak proběhne 2. března.