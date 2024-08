„Eko/bio drogerie“ Econea po jedenácti letech mění majitele. Kupuje ji miliardář Pavel Bouška

Uložit 0

Svůj první byznys plán zakladatelé e-shopu Econea se zaměřením na ekologickou drogerii a kosmetiku načmárali na pověstný papírový ubrousek. Loni již firma dosáhla obratu přes sto milionů korun a nyní své síly spojuje s dalšími velkými hráči na trhu. V pondělí oznámila, že pod vlastnická křídla ji plně přebírá společnost miliardáře Pavla Boušky, jenž vybudoval jednoho z evropských lídrů v oboru krmiv pro domácí mazlíčky.

Jak popisuje spoluzakladatel a ředitel Econey Martin Mates, vlastnická struktura e-shopu se v průběhu jedenácti let měnila jen nepatrně, kdy pevné jádro v podobě spoluzakladatelů Matese a Pavla Milana Černého zůstávalo od počátku stejné. V roce 2019 do firmy vstoupil také investor Martin Rozhoň, loni pak v napjaté ekonomické situaci definitivně odešel Černý, jehož místo převzala společnost SoulAdventure podnikatele Martina Černohorského.

„Pro Econeu to byly velmi náročné a emočně vypjaté tři roky. Stálo to hodně odvahy, potu i slz. Pod velkým tlakem se ale podařilo stvořit týmový diamant, na kterém může firma stavět dál,“ komentuje Černohorský, jenž poslední roky firmu společně s Matesem profesionalizovali a dosáhli meziročního růstu o osmnáct procent.

Z pozice majitelů to ale bylo naposledy, všichni dosavadní vlastníci svůj podíl prodali. Novým majitelem se stala společnost Felicea Equity z fondu Vafo Group zakladatele Pavla Boušky. Podle vyjádření tak vzniká uskupení se stejnou myšlenkou udržitelnosti a zdravého životního stylu, ale s různým sortimentem.

Foto: Econea.cz Spoluzakladatel a ředitel Econea.cz Martin Mates

„Naším cílem je stát se jedničkou v segmentu EKO/BIO na českém trhu,“ upřesňuje Mates, jenž ve vedení Econey zůstává i nadále. Zároveň z pozice lídra dohlédne na technologickou integraci celého uskupení a vznik společné B2B platformy. Ředitelem uskupení pak bude Jan Havlůj, který investici komplexně zastřešoval.

Jaká byla cenovka transakce, ani jedna ze stran nekomunikovala. Podle oficiální závěrky za rok 2023 ale Econea dosáhla obrat 101 milionů korun, její ztráta přitom činila 3,9 milionu. Rok předtím šlo o obrat 94 milionů a ztrátu 1,5 milionu. Podle odhadu CzechCrunche tak mohla být společnost ohodnocena pod úroveň sto milionů.

Bouška je podle Forbesu třicátým nejbohatším Čechem s jměním přes 15 miliard korun. Je majitelem skupiny firem Vafo, která zahrnuje devět výrobních závodů a patří k evropským lídrům v oboru krmiv pro domácí mazlíčky, exportuje do téměř 90 zemí světa. Kromě toho založil family office Fermia, která je mimo jiné prostřednictvím značek jako Country Life, Lifefood nebo Bio nebio největším českým distributorem potravin v bio kvalitě.

S Pavlem Přikrylem a Lubošem Černým pak Bouška vybudoval coworking Opero v centru Prahy, v rámci kterého investuje i do mnoha nadějných českých startupů. Se skupinou přátel je spoluvlastníkem Vinohradského pivovaru. Aktivně tak dnes se svým týmem spravuje více než čtyřicítku firem.

Econea vznikla v roce 2013, své portfolio ekologické drogerie a kosmetiky postupně rozšiřovala a nyní obsahuje také potravinový sortiment. „Před jedenácti lety jsme byli tzv. early adopters, inovátoři na trhu s ekologickou drogerií a kosmetikou. Naším úkolem bylo lidem ukázat, že to jde i jinak – v souladu s přírodou a bez kompromisů. Že to nemusí být dražší a hůř to prát,“ komentuje Mates.

Jak pokračuje, tento cíl se i podařilo naplnit. „Paradoxně nás to ale málem položilo na kolena. Ekologické produkty se staly běžnou součástí trhu, často bohužel doprovázené greenwashingem, a my bychom i přes stabilní pozici dokázali konkurovat velkým hráčům jedině s pomocí dalších externích investic,“ říká Mates. Proto Econea spojila síly s dalšími eko/bio tahouny – nejen pro silnější postavení na vrtkavém ekologickém trhu, ale také pro šíření původní myšlenky udržitelného života ve větším měřítku a bez praktik greenwashingu.

Naplníme virtuální regály novým potravinovým sortimentem, aby si mohl zákazník udělat kompletní eko lifestyle nákup.

Nyní se chce Econea kromě jiného zaměřit také na doplnění sortimentu a nastartování dlouho plánované privátní značky. „Zahojíme se, co se týče cashflow, posun vidíme samozřejmě do úspor z rozsahu, zajistíme větší dostupnost u současných produktů, a hlavně naplníme virtuální regály novým potravinovým sortimentem, aby si mohl zákazník udělat kompletní eko lifestyle nákup,“ doplňuje Mates.

„Jsem rád, že se Econea posouvá do další fáze a stává se součástí větší skupiny firem, kde bude využívat vzájemných synergií a bude dále posilovat svůj vliv na trhu a přinášet zákazníkům ještě lepší služby,“ komentuje teď již bývalý společník Econey Martin Rozhoň. Změny na e-shopu mají zákazníci pocítit v průběhu následujících měsíců.